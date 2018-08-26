Одолев ЦСКА, «Динамо» в пятый раз выиграло Кубка мэра Москвы. Эта победа стала первой для главного тренера бело-голубых Владимира Воробьева.

ЧТО ПОМЕШАЛО СОРОКИНУ?

– Я временами не узнавал свою команду, – посетовал главком ело-голубых Воробьев сразу после поражения от «Спартака» в первый день турнира.

В субботу динамовцы благодаря везению вытащили матч с «Витязем», забросив решающую шайбу в меньшинстве.

А вчера динамовцы с первых секунд навязали свою волю ЦСКА, который многие досрочно записали в победители турнира.

На предматчевой раскатке шайба после броска Науменкова попала в шею вратарю Сорокину, тот даже на время ушел в раздевалку. Не знаю, как это отразилось на здоровье олимпийского чемпиона, но удача напрочь от него отвернулось. А началось все с «бабочки» после не самого сильного щелчка защитника бело-голубых Хиетанена. Голкипер почему-то решил среагировать на низко летящую шайбу ловушкой и промахнулся.

Да и остальные голы он пропустил после бросков со средней дистанции. Ко второму перерыву «Динамо» вело 4:1, но наставник ЦСКА Игорь Никитин решил не менять вратаря. В отличие от своего спартаковского коллеги Вадима Епанчинцева, отправившего на лавку Гудачека после трех пропущенных от «Витязя» шайб. Красно-белым эта встряска помогла – они сквитали счет, но уступили по буллитам.

– У меня ощущение, будто идет чемпионат, – признался после победы над «Спартаком» наставник подмосковной команды Валерий Белов. – Такие получились на турнире матчи.

Вчера на лед не вышел джокер «витязей» Семин, двукратный чемпион мира, герой финалов в Квебеке-2008 и Хельсинки–2012, обладатель Кубка Гагарина-2016.

– Как вам Семин? Когда выйдет на требуемый уровень? – спросили Белова журналисты.

– Ждем… – последовал ответ. – 30 августа он выйдет в контрольном матче против «Адмирала», а дальше видно будет.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Об «Адмирале» автор этих строк вспомнил, когда в пресс–центр арены в Парке легенд буквально ворвался летящей походкой главный тренер «моряков» Сергей Светлов. Теперь ему помогает бывший капитан ЦСКА новой эпохи Виктора Тихонова Николай Пронин, в прошлом сезоне тренировавший «Звезду» и «Красную Армию».

Смотришь на тренерский штаб бело–голубых – а там сплошь свои, динамовские: Воробьев, Андрей Николишин, Олег Ореховский, Александр Степанов, Виталий Еремеев. «Спартак» возглавляет Вадим Епанчинцев, сделавший себе имя в красно–белой форме. «Витязь» – Белов, бывший капитан и играющий тренер подмосковного клуба. У ЦСКА же лишь специалист по вратарям Сергей Наумов соприкоснулся с самым титулованным клубом мира, в серебряном сезоне–1991/92. Правда, ему в зачет победа над чемпионским «Динамо» в Лужниках.

Из прежнего штаба остались Никитин и его правая рука Дмитрий Юшкевич. Появились Евгений Корешков и Равиль Якубов. Первый из них заслуженный тренер России – за успехи молодежной сборной. Второй никакого отношения к ЦСКА не имеет.

Да что там. Вспоминается не самая свежая победа над красно–синими руководимого им «Витязя». В том матче защитник–дебютант гостей Епишин коленом отправил в лазарет армейца Короткова. По пути на пресс–конференцию между Якубовым и Дмитрием Квартальновым вспыхнула перепалка.

– У нас все в порядке, – говорил тренер «Витязя».

– А я знаю, что не все, – парировал армеец.

На пресс-конференции Квартальнов предложил играть жестко, но чисто.

На обратном пути диалог на повышенных тонах продолжился. Еще не дойдя до своей раздевалки, Якубов неожданно для всех выпалил:

– Е…я «Роснефть».

Это слышали все, находившиеся в фойе камерной арены.

И теперь этот специалист, уволенный еще весной из «Витязя», нашел работу в ЦСКА, патронируемом главной нефтяной компанией страны.

ПАРАД ЮНИОРОВ

Но вернемся к победителям турнира. У них с партией первой скрипки успешно справляется Шипачев. После дубля в матче с «Витязем» болельщики другими глазами взглянули на Кагарлицкого, который заявил, что медленно вкатывается в сезон, старается не выпустить пар на предсезонке, сохранить силы на плей-офф.

Поразил 18-летний защитник бело-голубых Андрей Прибыльский, пока не засвеченный в юниорской сборной. Он выходил в первой паре с капитаном команды Ильей Никулиным и даже в большинстве. Имел момент в матче с ЦСКА, но не попал как следует по шайбе. На него уже положили глаз скауты из НХЛ. В частности известный в прошлом форвард Иван Непряев, ныне работающий на «Миннесоту». Кандидат педагогических наук, между прочим.

Приятное впечатление оставил другой 18-летний защитник – Александр Романов из ЦСКА. Внук Зинэтулы Билялетдинова.

– Я бы не хотел оказаться в команде дедушки, – признался Романов на юниорском чемпионате мира в Челябинске. Когда «Ак Барс» сражался за Кубок Гагарина с ЦСКА.

– Все правильно – парень тяготеет к атакующей игре, Билл же эту страсть наверняка погасит, – пояснил мне один из скаутов «Тампа–Бей». – А в обороне Романов не так силен.