Новобранец «Магнитки» рассказал о своем переходе из ЦСКА и поделился первыми впечатлениями от новой команды.

«ТРЕНЕРЫ ЦСКА КРУТИЛИ СОСТАВ»

– Это межсезонье для вас получилось скомканным. Вы все лето находились в подвешенном состоянии – останетесь ли в ЦСКА. Это давило?

– Нет, все нормально. Моя задача была в том, чтобы отстраниться от всех этих вопросов и готовиться к сезону.

– В минувшем сезоне за ЦСКА вы сыграли не все матчи. Почему?

– С одной стороны, большое количество игроков в команде. Тренеры постоянно крутили состав. С другой – да, было небольшое повреждение. Ну и где-то по игровым моментам тренерский штаб принимал решение, что я не буду выходить в основе.

– К концу прошлого сезона было понимание, что придется менять клуб? Или планировали остаться в ЦСКА?

– Были разные варианты. Я был готов к любому сценарию развития событий. Повторюсь, от меня требовалось хорошо подготовиться к сезону. Думаю, с этим я справился. Но… сложилось так, как сложилось. Я оказался здесь.

– Как вы набирали форму?

– Я занимаюсь уже пятый год с тренером по физической подготовке. Давно друг друга знаем. Понимаю его требования. Он в курсе, что мне нужно давать. В начале лета работал с ним. Затем месяц предсезонки прошел с ЦСКА, а дальше наши пути с клубом разошлись.

– В контрольных матчах за армейцев уже участия не принимали.

– Да, я ездил сначала на небольшой сбор в Москве, затем – в Финляндию. Потом мы снова вернулись в Москву. А в Швейцарию уже не поехал, не играл и в двух товарищеских матчах с «Адмиралом».

«РАД, ЧТО ЗАБИЛ В ПЕРВОМ МАТЧЕ»

– Приехав в Магнитогорск, вы на следующий день уже вышли на лед. С корабля на бал.

– Да, было тяжеловато. Не столько физически, сколько ментально – в первом периоде не совсем понимал, что от меня требуется. Но потом освоился, стало получше.

– И сразу гол забили.

– Да, здорово получилось. Очень приятно. Жаль, что первый матч за команду не стал победным («Металлург» уступил по буллитам «Торпедо» 5:6 – Прим. ред.). Надеюсь, дальше будем побеждать!

– Как состоялся переход в «Магнитку»? Когда впервые возник вариант?

– Если честно, я всех нюансов не знаю. Было несколько предложений – занимался переходом агент. Он мне позвонил, сказал: «Нужно завтра быть в Магнитогорске». Я собрал вещи и поехал в аэропорт. Через несколько часов уже был в расположении «Металлурга». Все случилось очень быстро.

– Получается, вами интересовались несколько топ-клубов КХЛ, но вы выбрали «Металлург». Что стало определяющим моментом?

– Заинтересованность клуба во мне, подход руководителей – вот что определило мой выбор. Руководство «Металлурга» сразу четко дало понять: где и как меня видят. Остальное, сказали, будет зависеть от меня. «Показывай себя, и все будет хорошо». Это – то, что мне было нужно.

– С кем-то из бывших игроков ЦСКА, игравших за «Металлург», говорили перед тем, как принять решение? Никита Пивцакин в прошлом году здесь играл…

– Тут и Денис Денисов выступал – мой тверской земляк! С парнями связи не теряли, они всегда положительно отзывались о «Магнитке». Хорошая команда, которая всегда претендует на кубок.

– Чемпионские амбиции «Металлурга» тоже сыграли свою роль.

– Разумеется. Хотелось если и менять клуб, то на такой, с которым можно биться за чемпионство. Кубок Гагарина здесь – это цель, и есть все возможности для ее достижения.

«ИГРАЮ И В ЦЕНТРЕ, И НА ФЛАНГЕ»

– Еще два года назад вы играли против «Металлурга» в финале Кубка Гагарина.

– Воспоминания о той серии, конечно, остались негативными. Мы же проиграли! А вот когда мы с «Красной армией» сражались против «Стальных лисов» в финале Кубка Харламова, то победили. Еще я был капитаном сборной Запада на молодежном «Кубке Вызова», который также проходил в Магнитогорске. Тут только положительные эмоции.

– ЦСКА и «Магнитка» исповедуют разный хоккей. Это мы помним и по тому финалу). Надо перестраиваться?

– Что касается той серии – много всего было сказано. Там все решилось в седьмом матче… К тому, что нужна перестройка в плане хоккея – естественно, я готов. Посмотрим, как быстро пройдет адаптация.

– Видел, как вы много общаетесь с тренерами на раскатках.

– Некоторые моменты уточняю. Есть различия, это показала и моя первая игра. Я немного путался. Нужно в голове для себя кое-что подкорректировать.

– В «Металлурге» вас видят в качестве центрального нападающего?

– Пока не знаю. Поставят в центре – сыграю на этой позиции. Где буду приносить пользу, там и буду действовать, показывать себя.

– Вопрос позиции – край или центр – для вас не принципиален?

– Я и там, и там могу. Что касается игры в центре, у меня немного вбрасывания хромают. Но подтяну этот элемент!

– В бытовом плане все устраивает на новом месте?

– Уже приехала жена смотреть жилье. С детьми она прилетит ближе к середине сентября. Все отлично, потихоньку обустраиваюсь.

– Магнитогорск чем-то похож на вашу родную Тверь?

– Конечно. Почти полмиллиона человек и там, и там. В Магнитогорске вроде пробок особо нет. Тихий, спокойный город. Нет очень высоких домов. Все хорошо!