Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о проблемах ЦСКА из-за конфликта с Сергеем Шумаковым и соседства со «Спартаком».

В понедельник Сергей Шумаков, наконец, разорвал контракт с ЦСКА. Напомним, что форвард отказался проходить предсезонный сбор вместе с армейской командой и требовал обмена в другой клуб. В итоге обмен так и не состоялся. А договор был расторгнут по инициативе нападающего.

- Не знаю всех подробностей этой ситуации, но ясно, что ЦСКА не стоило доводить ее до такого публичного скандала и бойкота со стороны игрока, - считает Борис Майоров. – Бывает, что отношения хоккеиста с тренером или клубом попросту не складываются. Это житейская ситуация. И решать ее надо спокойно. Не наказывать игрока и не мешать его дальнейшей карьере. Если он не хочет выступать за команду, пусть уходит и продолжает свою карьеру в другом месте. На каких условиях уходит – это уже следующий вопрос. Тут важнее, что Шумаков еще молодой парень. У него впереди еще восемь, а то и десять лет в профессиональном спорте. Слава богу, что хоть сейчас стороны пришли к консенсусу.

- Но почему это нельзя было сделать еще весной, раз Шумаков продолжать карьеру в ЦСКА все равно не собирался?

- А у нас сразу никогда ничего не делается. Обязательно надо помурыжить друг друга, извлечь какую-то выгоду. А то и попросту наказать игрока за то, что он нерадивый или там несговорчивый.

- Вот и со своими фанатами ЦСКА не может договориться. Часть их недовольна переездом под одну крышу со «Спартаком». И собирается чуть ли не бойкотировать домашние матчи армейцев.

- Тут я полностью на стороне клуба. И скажу, что болельщики – это одно, а фанаты – совсем другое. Когда мы начинали развивать хоккей в стране, а я сам играл за «Спартак» подобного антагонизма между болельщиками не было. Во Дворце Спорта в «Лужниках» играли пять московских команд – ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», еще и «Локомотив». И никто не возмущался. Зрители на трибунах всегда сидели вперемешку. И никто не обижался на соседа, который болел за другую команду. Откуда потом появилась ненависть фанатов из разных клубов друг к другу – я не знаю и знать не желаю. Мне она непонятна.

Тем более, болельщики должны понимать ситуацию, которая сложилась в городе. В Москве три команды, им надо где-то проводить матчи. ЦСКА нашел решение, которое давно зрело, переехал на новую, более комфортабельную арену. Почему армейских фанатов это возмущает? В конце концов в прошлом году дворец в Парке Легенд также делили «Спартак» и «Динамо». И ничего страшного не случилось. Никто не возмущался, никаких эксцессов не было.

- Тут скорее «Спартак» оказался в некомфортной ситуации. Красно-белым ведь придется играть домашние матчи на «ЦСКА Арене». Вы, как спартаковец, как к этому относитесь?

- Абсолютно спокойно. Ну надо же клубу где-то играть! Не в «Сокольники» же возвращаться? А там гулял недавно вокруг нашего старенького дворца. Бог ты мой! Посмотрел на эти туалеты снаружи... Ну нельзя в 21 веке проводить матчи на такой арене.