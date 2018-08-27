Как выяснил «Советский спорт», КХЛ подготовила к старту сезона сюрприз. Теперь за любую победу клубы получат всего два турнирных очка.

Раньше за победу в основное время команда получала три балла. А два – если добивалась успеха в овертайме и по буллитам. Отныне и в основное время победа будет «весить» меньше – всего два турнирных очка. Тогда как за поражение в овертайме или по буллитам соперник свой законный бал получит.

Интересно, что еще в понедельник многие клубы были об этом нововведении ни сном, ни духом. Но, как выяснил «Советский спорт», этот вопрос серьезно муссировался на последнем Совете директоров КХЛ. И вот за несколько дней до начала чемпионата лига наконец созрела до принципиального решения. И в среду о новой расчетной политике будет объявлено уже официально.

Для чего это и почему так вдруг? Возможно, спросите вы. А я отвечу прямо и четко – для улучшения имиджа лиги. Такой своеобразный очковый макияж, позволяющий сделать более приличную мину при не всегда хорошей игре.

Посмотрите на турнирные таблицы последних сезонов КХЛ. Пропасть между лидерами и аутсайдерами режет глаз. Вот в прошлом регулярном чемпионате СКА обошел «Югру» ровно на 90 очков! Это ненормально для профессионального спорта.

В этой ситуации можно попытаться создать для клубов более равные условия финансирования. Но боссам клубов-олигархов делится не очень хочется. Можно продолжить сокращать лигу. Но болельщики плачут и жалуются Президенту. А можно вот так – поменять одну циферку в регламенте. И сразу сильные не так уж сильны, а слабые не так уж слабы. И от пропастей в турнирной таблице голова ни у кого не кружится.

Меня тут несколько раздражает, что идея опять не своя. Все в очередной раз слизано с НХЛ, где за победу начисляют два очка. Словно своей головы нет, только за океан и стреляем глазами украдкой. А вот ей богу хочется уже что-то свое. Ну сколько можно заниматься копипастом?!

Конечно, мне скажут с сарказмом: «Зачем изобретать велосипед?». Но ведь кто-то не поленился однажды. И теперь в мире есть и ролики, и самокаты, и мотоциклы…

Кстати, на чемпионатах мира, Олимпийских играх и прочих турнирах ИИХФ начисление очков останется прежним – три за победу в основное время и т.д. Но оно и понятно. Это все турниры короткие. И аутсайдеры на них хоть и известны заранее, но на 90 очков от лидеров точно не отстанут.

Ну а то, что новая система стимулирует клубы к договорнякам, заканчивающимся в дополнительное время и гарантирующим более ценные отныне очки… Об этом не будем. Зачем же сразу о плохом?