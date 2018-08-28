Борьба за рынок хоккейной экипировки может привести к исчезновению в России импортных клюшек — доступными станут только российские.

КОМЕРСАНТ ЗАРИПОВ

Известный хоккеист Данис Зарипов переквалифицировался в бизнесмена и стремится стать ключевым игроком на рынке хоккейных товаров. Его компания «Заряд» добилась поддержки от местных властей, Минпромторга и профильного комитета Госдумы. С середины прошлого года фирма успешно наращивает присутствие в секторе госзакупок.

Всего за несколько лет «Заряд» превратился из региональной фирмы в крупного промышленного производителя. На достигнутых результатах Зарипов не остановился — его компания инициировала создание при Госдуме рабочей группы по импортозамещению всего спортивного оборудования и инвентаря. Как выяснил «Советский спорт», Минпромторг уже выделил «Заряду» 20,5 миллионов рублей из бюджета.

Причины для поиска господдержки у компании Зарипова есть. Российский рынок хоккейной экипировки до недавнего времени был практически полностью импортным. Один из крупнейших поставщиков в Россию — ООО «Спортконцепт» — эксклюзивный дистрибьютор продукции CCM на российский рынок. Интересно, что бренд CCM — североамериканский, а сам Ротенберг при этом находится под санкциями США.

Еще одна фирма, с которой конкурирует «Заряд» Зарипова — ООО «Интер-Коммерц». Компания — эксклюзивный поставщик экипировки Bauer. На российском рынке фирма работает с 2004 года и практически всегда была оформлена на различные офшоры.

Другими словами, Данис Зарипов с «Зарядом» с помощью господдержки пытается влезть во многомиллиардный рынок, который поделен между компаниями-импортерами. Причем нужно учитывать, что российский рынок хоккейной экипировки — второй по величине в мире после Северной Америки. Сама борьба может отразиться на потребителе — в случае принятия жестких государственных мер (к примеру, санкций или повышения ставок таможенных пошлин) импортные товары подорожают, либо вообще исчезнут с российского рынка. В «Заряде» утверждают, что не добиваются таких целей. Однако практика торговых отношений с Западом говорит, что, скорее всего, импортные клюшки станут недоступными для большинства потребителей.

ЗАРЯ, КОТОРАЯ СТАЛА «ЗАРЯДОМ»

Добившись признания, как хоккеист, в возрасте 34 лет Зарипов подался в бизнес. Компанию он учредил вместе со своим другом Иваном Савиным. Оба одногодки, вместе играли за «Мечел». Фирму решили назвать ООО «Заряд».

- У него в хоккейных трудах прозвище Заря, — рассказывал Иван Савин. — А «Д» - первая буква имени Даниса.

По словам Савина вложения в проект составили порядка 160 млн рублей. По большей части это были деньги Зарипова. Доли в компании распределили следующим образом — у Савина 50%, у Зарипова — 45%, еще 5% у Евгения Теплова (друг Зарипова, вместе тренировались в «Мечеле»).

Первую клюшку «Заряд» выпустил уже в середине 2016 года. Спустя год после этого Данис заявил: «Мы можем обеспечивать клюшками все хоккейные школы, каждого желающего играть». Зарипов не шутил — он действительно захотел обеспечить своими клюшками всех в России. Но была проблема — рынок был поделен между компанией, которую основал Роман Ротенберг, и фирмой, собственником которой значился офшор. Выручки обеих компаний на тот момент уже были миллиардными. И видеть в конкурентах российского производителя с государственной поддержкой они вряд ли хотели.

ОСНОВАТЕЛЬ ПОД САНКЦИЯМИ

— Эти фирмы — монстры, – заявил «Советскому спорту» Савин. — Вообще, что страна приобретает в большом масштабе от деятельности этих компаний? Клюшки завезли, продали, и почти все средства ушли обратно из России.

Речь идет о компаниях «Спортконцепт» и «Интер-Коммерц».

Компанию «Спортконцепт» учредил Роман Ротенберг в августе 2014 года. В течение следующих двух лет он был единоличным владельцем.

-- Я не смогу путешествовать в США, это личное ограничение…Надеюсь на здравый смысл и верю в то, что санкции будут отменены, — заявил Роман Ротенберг в середине 2015 года агентству «РИА Новости». Он попал в санкционный список Минфина США, после этого фирма «Спортконцепт» перешла под контроль закрытого паевого инвестиционного фонда ДПИ «Оптимальный». При такой организационно-правовой форме собственники не раскрываются.

На протяжении своей работы «Спортконцепт» добилась внушительных результатов. СCM в России стал одним из самых узнаваемых хоккейных брендов. Важным достижением стали эксклюзивные контракты с Александром Овечкиным и Павлом Дацюком. Помимо продаж хоккейной экипировки, фирма также занимается поставками оборудования для спортивных арен, разработкой различных интернет-сервисов и другой деятельностью. По итогам 2016 года выручка компании составила почти 1 млрд рублей, чистая прибыль — 290 млн рублей.

По словам нападающего «Спартака» Артема Воронина, сегодня до 70% профессионалов играют клюшками CCM:

— Я играю клюшками CCM на протяжении последних пяти лет, -- говорит Воронин. -- По моим наблюдениям клюшками этого бренда сегодня играют приблизительно 65%-70% профессионалов. Дальше по популярности идут клюшки Bauer, при этом еще восемь лет назад ими играло подавляющее большинство наших хоккеистов. Нельзя сказать, что сами клюшки CCM стали намного лучше Bauer. Просто за последнее время CCM проделали большую работу и завоевали потребителя. Что касается клюшек «Заряд», то сегодня среди профессионалов ими играют единицы. Слышал, что сами клюшки неплохие. Низкую популярность могу объяснить тем, что игроки обычно привыкают к своему типу клюшек и менять ничего не хотят, если речь не идет о рекламных контрактах. Если профессионалы выбирают, то в молодежке обычно играют клюшками одного бренда. Это связано с тем, что клуб заключает контракт с определенной компанией на поставку сразу для всей команды.

«ЗА ОКЕАНОМ ДОЛИ BAUER И CCM РАВНЫ»

Что касается ООО «Интер-Коммерц», дистрибьютора экипировки Bauer, то по итогам 2016 года его выручка была даже выше, чем у компании, которую основал Ротенберг. Она составила 1,9 млрд рублей, чистая прибыль — 200 млн рублей. Сама компания существует с 2004 года, при этом постоянно контролировалась различными офшорами. В разное время это были кипрские Softburg Invest и Brenoline Holdings, также офшор – Icesport Ltd. Теперь крупнейший собственник компании некто Боян Стричевич.

По словам начальника отдела материально-технического обеспечения команд ООО "ПХК ЦСКА" Дмитрия Вавула, сегодня в ЦСКА подавляющее число хоккеистов играют клюшками Bauer: «У клуба большой контракт с компанией. Большинство наших игроков играют клюшками этого бренда. Что касается конкретных показателей, то сегодня в команде из 35 человек, двое играют клюшками True, трое – Warrior, еще пятеро – CCM, все остальные – Bauer. Причем все клюшки, кроме Bauer – это спецзаказы. Для детской школы, команд МХЛ и ВХЛ мы закупаем Bauer. Не так давно, компания "Заряд" предоставляла нам свои клюшки на тестирование. Мы выдавали их тем игрокам, которые изъявили желание. Это было в период плей-офф, когда играла "Красная Армия", также клюшки брали для ребят из детской школы. Могу сказать, что соотношение цена/качество у этих клюшек очень неплохое. Вообще, по моим наблюдениям, сегодня крупнейшая доля российского рынка у Bauer, затем – CCM. За океаном доли Bauer и CCM ближе к равным».

Все хорошо, но только выгодный бизнес российских импортеров хоккейной экипировки могут сломать сложные дипломатические и финансовые отношения России и Запада. До недавнего времени в нашей стране не было производителя хоккейных снарядов, но теперь клюшки производит компания Даниса Зарипова. Значит импорт может быть ограничен, что поддержит российского производителя.

СИММЕТРИЧНЫЙ ОТВЕТ КЛЮШКАМИ

— Далеко не все позитивно реагируют на то, что в России появился производитель клюшек, — говорит Иван Савин. — Более того, даже при равных условиях нам не всегда отдают предпочтение. При этом мы находимся в состоянии санкций и контрсанкций. Мы как маленький росток, который пробивается сквозь бетонную плиту западных компаний, которые заполонили наш рынок. И, естественно, нам сложно пробиться. Мы не видим ничего плохого в господдержке.

Идея импортозамещения спортоборудования и инвентаря в России обсуждается давно. В октябре 2016 года на тот момент Министр спорта РФ Виталий Мутко отмечал, что рынок только на 10% российский, при этом его объем — 500 млрд рублей. «То есть мы создаем здоровую нацию — и развиваем бизнес иностранных компаний», — заявлял Мутко.

С развитием компании «Заряд» появился успешный пример российского производителя спортинвентаря. По крайней мере, такую оценку деятельности фирмы дал депутат Михаил Дегтярев. Это произошло в ходе совещания по созданию рабочей группы по импортозамещению. Создание этой группы инициировала сама компания «Заряд».

— Важно, что рабочая группа может помочь в продвижении нашей компании. Мы хотим достучаться и объяснить, что в России можно производить хороший качественный продукт по конкурентной цене, — заявил Савин.

Положение фирмы Даниса Зарипова резко улучшилось в марте этого года. Минпромторг опубликовал стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года. В ней прямо сообщалось, что ведомство заинтересовано в создании конкурентных предприятий в этой отрасли промышленности. Как выяснил «Советский спорт», в конце прошлого года Минпромторг уже выделил компании «Заряд» госсубсидию в 20,5 млн рублей. Речь идет об исследованиях в области производства детских клюшек.

Помимо госсубсидий на практике Минпромторг использует и другие инструменты поддержки российских производителей. Если речь идет об импортозамещении — это прежде всего изменение таможенных пошлин. Государство поднимает ставку ввозных пошлин, соответственно импортные продукты становятся дороже и потребители начинают покупать отечественные товары по более низкой цене.

Хоккейный бренд CCM изначально канадский, но сейчас под контролем Reebok (штаб квартира в США). Bauer контролирует группа инвесторов во главе с Kohlberg&Company, штаб-квартира компании также США. В случае отношений России и США изменение импортных пошлин — принципиальная история.

Санкции США нанесли огромный ущерб экономике нашей страны, а ответные меры по подсчетам Минэкономразвития компенсировали лишь малую их часть.

При этом, США — одни из крупнейших поставщиков спортоборудования и инвентаря в Россию. Согласно данным Федеральной таможенной службы, по итогам 2017 года сумма по импорту товаров из этой страны составила $14,1 млн. Больше только у Китая и Тайваня. Кроме того, поставки спортобрудования из США растут из года в год.

При наличии собственного производства определенных видов спортоборудования можно ожидать повышения импортных пошлин. При этом Минпромторг в своей стратегии развития спортоборудования отмечает, что среди всех секторов спортоборудования и инвентаря в России активнее всего развивается производство лыж и хоккейных клюшек.

Еще одна причина — санкции. США угрожает принятием второго пакета, который приведет к практически полному прекращению американского экспорта. Это может произойти уже через три месяца.

Представители компании «Заряд» уверяют, что не намерены добиваться от властей ограничений для иностранных компаний-конкурентов. Речь идет только о поддержке ООО «Заряд» на начальном этапе.

— Если мы хотим создать хороший продукт на мировом уровне, то сдерживание компаний-конкурентов — бессмысленно, — отметил Иван Савин.

Бренду CCM больше ста лет. Bauer существуют с 1927 года. «Заряду» — три года. В завоевание международного рынка пока верится с трудом. Российского — вполне реально. В случае принятия заградительных мер — «Заряд» станет королем российского рынка хоккейных клюшек. В нынешних политических и экономических реалиях ситуация выглядит вполне возможной. Для российской компании это означает резкий рост производства и прибыль в сотни миллионов рублей в год. Для потребителей — наличие доступных российских клюшек в магазинах и безумно дорогих импортных. Или же их полное отсутствие.