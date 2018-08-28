История нападающего Сергея Шумакова заиграла новыми красками. Еще вчера «Советский спорт» сообщал, что ЦСКА расторгнет контракт с Шумаковым, и это произойдет 31 августа. Причем с игрока не будут взяты две трети от стоимости договора за будущие два сезона, ему не придется ждать 18 месяцев статуса свободного агента. По сути, ЦСКА отпускает хоккеиста, который не хочет играть за клуб.

Шумаков же собрался в НХЛ, и сегодня мне прилетела информация из-за океана. Как мне сообщили, Сергей подписывает однолетний контракт с «Вашингтоном» на $0,925 млн.

Объяснено это было так, что одним из скаутов «Кэпиталз» работает Даниэль Брукс – это сын знаменитого Херба Брукса, автора «Чуда на льду». Вы его можете помнить по работе в ЦСКА во времена Джона Торчетти. Так вот, Даниэль Брукс активно мониторит российский рынок, и он сразу обратил внимание на освободившегося Шумакова.

По сути, «Вашингтон» вообще ничем не рискует. Интересный нападающий получает двусторонний контракт новичка, по которому его можно отправить в фарм-клуб на зарплату в $70 тыс. за сезон. И это не случай Вадима Шипачева, который прибыл в «Вегас» на двухлетний контракт общим весом $9 млн, да еще отказался ехать в низшую лигу.

Сергей Шумаков – праворукий нападающий, которые всегда ценятся в хоккее. Правда, у «Вашингтона» в большинстве и так выходят трое праворуких в одной спецбригаде: Александр Овечкин, Ти-Джей Оши и защитник Джон Карлсон. Но это не значит, что Шумаков не пригодится для второй пятерки.

При этом мне известно, что кандидатуру Шумакова перед руководством «Кэпиталз» лоббировали Овечкин и Евгений Кузнецов. То есть российская колония в «Вашингтоне» может только вырасти. Да и сам Сергей не прогадает. Да, сейчас он заметно теряет в деньгах, оставаясь без контракта с ЦСКА, зашкаливавшего за 100 млн рублей за сезон. Но если сезон у Шумакова получится удачным, то он получит в НХЛ хорошие деньги. А если вернется в КХЛ, когда уже станет неограниченно свободным агентом (права пока принадлежат ЦСКА), то уже как звездный нападающий из самого популярного хоккейного клуба мира с российской колокольни.

Я подчеркну, что на данный момент «Вашингтон» формально не подписал контракт с Шумаковым. Но клуб и игрок к этому очень близки. «Советский спорт» будет следить за развитием событий.

И тут многое зависит от самого Шумакова. Потому что в «Кэпиталз» могут переиграть и дать нападающему просмотровый контракт на время тренировочного лагеря, чтобы подстраховаться еще больше. Но если Сергей в себе уверен, то он будет пробиваться в сильнейшую лигу мира. Если же нет, то не стоило вообще разрывать контракт с ЦСКА, теряя сумасшедшие деньги.