«Советский спорт» продолжает знакомить читателей с клубами-участниками чемпионата КХЛ. На очереди дивизион Тарасова Западной конференции.

ЦСКА

Сезон-2017/18: 40 побед, 124 очка, финалист плей-офф

Звезда: Кирилл Капризов

Главный тренер: Игорь Никитин

Интрига: Московским армейцам Кубок Гагарина нужен… вчера. Они усилили тренерский штаб, переехали в самый современный столичный дворец в Парке легенд, который теперь называется «ЦСКА Арена». Команду пополнили один из лучших плеймейкеров лиги канадец Линден Вей, форвард-универсал Антон Слепышев, еще один канадец быстроногий Янник Хансен, шведский защитник Клас Дальбек.

Прогноз: Регулярный чемпионат ЦСКА не выиграет, но доберется в плей-офф до главного финала и завоюет вожделенный Кубок Гагарина.

ЛОКОМОТИВ

Сезон-2017/18: 32 победы, 99 очков, вылет в полуфинале конференции

Звезда: Стаффан Кронвалль

Главный тренер: Дмитрий Квартальнов

Интрига: Сумеет ли главный тренер, проводящий первый полный сезон в клубе, найти общий язык с потенциальным лидером атаки Брэндоном Козуном, от услуг которого он отказался после плей-офф-2018? Расцветет ли в творческой лаборатории Квартальнова перспективная молодежь в лице Григория Денисенко, Николая Коваленко, Артура Каюмова, Георгия Иванова?

Прогноз: вылет во втором раунде плей-офф.

ХК СОЧИ

Сезон-2017/18: 26 побед, 86 очков, вылет в первом раунде плей-офф

Звезда: Эрик О’Делл

Главный тренер: Сергей Зубов

Интрига: Сочинцы в условиях ограниченного и нестабильного финансирования ухитряются пробиваться в плей-офф. Благодаря тренерскому мастерству и горячей поддержке болельщиков. Вот и теперь от Зубова ждут маленького хоккейного подвига. В Сочи рассчитывают на опыт легионеров, а также новичка Дениса Мосалева, задор и амбиции молодых Александра Полунина, Сергея Шмелева, Ивана Ларичева…

Прогноз: В плей-офф «леопарды» прорвутся, но вылетят в первом раунде.

ВИТЯЗЬ

Сезон-2017/18: 19 побед, 67 очков, 11-е место на Западе

Звезда: Борна Рендулич

Главный тренер: Валерий Белов

Интрига: Погоду в «Витязе» делает звено легионеров. Грозно выглядят бригады большинства. Надежды тренеров связаны с титулованными новичками, чемпионами мира – Денисом Кокаревым и Александром Семиным. Первого из них выбрали капитаном команды, второй стал его заместителем.

Прогноз: вылет в первом раунде плей-офф.

ДИНАМО Мн

Сезон-2017/18: 21 победа, 73 очка, 10-е место на Западе

Звезда: Сергей Костицын

Главный тренер: Горди Дуайер

Интрига: «Зубры», освежив состав, постараются решить задачу-минимум. Их молодой наставник не отступит от агрессивного стиля. Обязан прибавить шведский вратарь Юнас Энрот. Он гарант надежности обороны, ведь большинство защитников команды молоды. Очень рассчитывают в Минске на своих блудных сынов – братьев Костицыных. Младший из них, Сергей стал капитаном команды.

Прогноз: Вряд ли перезагрузившиеся «зубры» попадут даже в плей-офф.

СЛОВАН

Сезон-2017/18: 16 побед, 58 очков, 12-е место на Западе

Звезда: Чед Рау

Главный тренер: Владимир Орсаг

Интрига: Из прежнего состава «орлов» осталось несколько игроков. Один из них – вратарь Якуб Штепанек, когда-то выступавший в СКА. Из новичков выделяется американский форвард-бомбардир Рау, наколотивший в позапрошлом сезоне 20 шайб в форме «Куньлуня». Однако в прошлом феврале он не помог «Авангарду» взять стартовый кубковый барьер.

Прогноз: Вряд ли словакам по плечу совладать с постоянными финансовыми трудностями и миграцией игроков. До кубковой восьмерки «орлы» не долетят.