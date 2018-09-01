На пресс-конференции в Зале Славы отечественного хоккея Владислав Третьяк рассказал о совместном проекте ФХР и БК «Лига Ставок».

– В декабре ФХР подписала контракт с «Лигой Ставок», – рассказывает Третьяк. – И нам сразу начало фартить. Сперва выиграли Кубок Первого канала. Затем Олимпиаду… Теперь это компания для нас, как счастливый талисман! Будем брать ее на все чемпионаты. Это один из наших главных партнеров. Причем, надежный и ответственный. А сотрудничество тут взаимовыгодное. Ведь хоккей для России – национальный вид спорта. В нашей стране его очень любят. И деньги, получаемые от «Лиги Ставок», идут на развитие детского хоккея, на пропаганду спорта.

Прошлый сезон для нас выдался необыкновенным. Как я уже говорил, мы выиграли Олимпийские игры. Конечно, последний матч был валидольный. Зато его весь мир запомнит! Если б мы выиграли у немцев 6:0, было бы не так интересно. Я тут недавно в магазин заходил, ко мне женщина подошла… Я, говорит, смотрела этот финал и так переживала, что своему мужику даже выпить с утра дала. Такая трудная победа – большое счастье!

Поэтому и решили отметить наших героев, вручив им премии. Это нужное дело. Очень важно, чтоб тебя отметили, когда ты хорошо сделал свою работу. Надо воспитывать молодежь на своих героях. Как я в свое время воспитывался на Льве Яшине.

«ДАЦЮК – БАТЬКА ДЛЯ ИГРОКОВ СБОРНОЙ»

– Кому бы вы отдали премию самого ценного игрока сборной России?

– Поддержу выбор Ильи Ковальчука. Паша Дацюк – просто красавец! Он не только великолепный хоккеист, но еще и потрясающий, глубоко верующий человек. И он действительно является лидером для молодежи. Очень важно, когда такой батька есть в сборной. Дацюк прошел все горнила большого хоккея. И у нас, и в НХЛ. И весь прошлый сезон провел очень достойно.

– Останется ли Павел в сборной на новый олимпийский цикл? Ведь ему уже 40 лет. Нашей команде нужны столь возрастные игроки?

– В сборную надо брать людей, которые хотят за нее играть и показывают класс в клубах. Я скажу, что такого человека, как Дацюк, в команде иметь полезно даже просто в роли воспитателя. Каждое его слово – весомо. Одно дело – тренер скажет. И другое – человек внутри команды. Я помню, как перед самыми трудными матчами в Канаде или на Олимпийских играх капитан сборной СССР Борис Михайлов собирал игроков отдельно. Говорил слова, как лидер команды. И мы к нему прислушивались в своем мужском кругу.

– Вы когда-нибудь сами делали ставки на спорт?

– Я азартный человек, особенно на площадке. И когда был хоккеистом, выиграл все, что можно. Кроме Кубка Стэнли. Поэтому с тех пор, как закончил спортивную карьеру, в азартные игры не играю. А ставки на матчи мне тем более нельзя делать – я же слишком много знаю! Могу предположить, что может случиться на площадке.

«НОВАЯ СИСТЕМА ПОДХЛЕСТНЕТ КЛУБЫ КХЛ»

– Этим летом попал в беду защитник «Сибири» Самвел Мнацян. Сейчас он борется с тяжелым заболеванием. Как хоккейная семья и ФХР в частности может ему помочь?

– В октябре пройдет благотворительный матч между «Адмиралом» и «Нефтехимиком», поскольку Мнацян ранее выступал за оба эти клуба. Все собранные на нем средства пойдут на лечение Самвелу. Мы все хотим его поддержать. Молодой человек попал в трудную ситуацию. Но он спортсмен, организм сильный. Надеюсь, что справиться. От себя лично я выставлю на аукцион, который скоро будет, свой хоккейный свитер сборной СССР с автографом. Деньги пойдут на лечение игрока. Давайте пожелаем ему здоровья.

– По инициативе ФХР за любую победу в матче теперь будет присуждаться два очка. Не очень понятно – чем это поможет игрокам сборной? Тем более, что все турниры ИИХФ будут проходить по прежним правилам.

– В КХЛ нужно повышать конкуренцию. Это самое главное. Соперники будут располагаться в таблице ближе друг к другу. А это важно для психологии спортсменов – понимать, что ты рядом. Что можно добавить и догнать конкурента. Думаю, это подхлестнет команды, заставит их выкладываться в каждом матче. А сборная… Нам важно, чтоб в нее достойных кандидатов было побольше. Ну и потом, когда я играл, за победу тоже давали два очка.

– Когда вводили правило трех очков за победу в основное время, говорили, что оно поможет убрать из спорта позорное явление договорных матчей. Нет опасений, что теперь они опять вернутся в нашу лигу?

– Я уже давно не слышал, чтоб у нас в КХЛ были договорные матчи. У нас такого точно не будет.

«НА КАНАДСКИХ КОРОБКАХ ИГРАТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ»

– ФХР не смущает, что этим летом сразу четыре клуба перешли на финский вариант площадок? В лиге теперь явный разнобой – дни играют на «канадках», вторые на «финках», третьи – на более широком европейском варианте.

– Ничего страшного. Когда мы ездили в турне по НХЛ и играли с «Бостоном» или «Баффало», там вообще были коробки-мышеловки. Пусть игроки привыкают к разным коробкам. Потому что и взрослым игрокам приходится играть в Канаде на Кубке мира на маленьких коробках, и юниорам на чемпионатах мира.

Я давно говорил об этом. И даже в ИИХФ презентацию проводил – предлагал сократить хотя бы углы, чтоб у ворот было больше опасных моментов. На больших площадках игроки слишком долго в углах возятся. А болельщикам нужны голы и опасные моменты. Они за этим на трибуну приходят. Поэтому тут я за то, чтоб сделать, как в НХЛ – максимально приблизить игру к воротам. Надеюсь, что вся наша лига постепенно перейдет на такой вариант.

– Так может сделать это организованно. И всем клубам сразу перейти на единый формат?

– Тут надо все просчитать… Но лично я больше любил играть на маленьких площадках. С одной стороны для вратаря они сложнее – очень много бросков. Но я получал кайф от того, что постоянно был в игре. А на больших бывало, что в решающем матче против чехов по воротам всего три-четыре броска. Потом золотую медаль на шею вешают. Да и психологически трудно – ты не разогрет, ты не в игре. В НХЛ – другое дело. Все моментально, масса бросков, все работают. Надо переходить на такой формат.