1. ВЕРСТИГ – В «АВАНГАРДЕ»

Несколько дней назад я сообщил, что 32-летний канадский нападающий Крис Верстиг отказался приезжать в «Авангард», потому что ему запретила жена.

Это была моя инсайдерская информация. И это соответствовало тому, что происходило на самом деле. Верстиг так и не появился в расположении клуба, который переехал в Балашиху. Да еще там получил травму другой иностранец – вратарь Карри Рамо выбыл на полгода из-за разрыва крестообразных связок.

Нужно было как-то заполнить вакансии легионеров перед стартом регулярного чемпионата. И вот – свежая новость: «Авангард» все-таки подписал Криса Верстига.

Я спрашиваю у своего инсайдера: «А в чем дело?» – «Ему позавчера накинули столько денег, что офигела даже жена».

Ну что ж, бывает. WelcometoRussia! Верстиг провел 643 матча в НХЛ, набрав 358 (149+209) очков. Плей-офф – 93 матча и 48 (18+30) очков. Два Кубка Стэнли в составе «Чикаго». Интересный персонаж.

2. ШУМАКОВ – В ПОИСКЕ

Так совпало, что несколько дней назад я сообщил и о том, что Сергей Шумаков подписал однолетний контракт новичка с «Вашингтоном» на $0,925 млн.

Тут получился фальстарт. Нет, 25-летний Шумаков и должен идти на двусторонний контракт новичка, который будет на год. Остальное он заработает бонусами. Праворукий крайний форвард пригодился бы в «Кэпиталз», где нужна глубина состава. И я не сомневаюсь, что переговоры у представителей Шумакова с «Вашингтоном» были.

Но контракт пока не подписан. Тема застопорилась. Возможно, ждут открытия тренировочного лагеря. Или Шумакову предложили просмотровый контракт – не каждый хоккеист на это согласится. Так что вопрос пока открыт.

3. ТРЕТЬЯК – В РИГЕ

Тут речь не о президенте ФХР Владиславе Третьяке, который приехал на свою дачу в Юрмалу. А о его внуке Максиме Третьяке, который подписал с рижским «Динамо» полноценный контракт.

Карьера Максима Третьяка складывалась так. Он подписывал контракт с ЦСКА, но в основном клубе не выдержал конкуренции, а в чеховской «Звезде» в 13 матчах показал 88,9% отраженных бросков.

Потом Третьяк попал в «Адмирал», и за два сезона он провел только пять матчей во Владивостоке: четыре – в первый сезон (91,5%), один – во второй (90,9%). Это уже приличная статистика, как и потом в «Звезде» (91%). Факт в том, что Максиму нужно было просто играть, и как можно больше.

Но я не уверен, что такой шанс у него будет в рижском «Динамо». Ставку там будут делать на Кристерса Гудлевскиса – вратаря не только для клуба, но и сборной Латвии.