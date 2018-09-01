День знаний на «Татнефть-Арене» отметили оригинально – нарядив черлидерш в парадную школьную форму старого образца. В 70-е годы темно-коричневые платья из чистой шерсти и белые фартуки ученицы недолюбливали. Ходить в них было неудобно, а уж танцевать и подавно. К слову, в Казани 1 сентября сели за парты 50 тысяч первоклашек.

Наставники соперников по одному разу завоевывали Кубок открытия. В их очном споре внушительный перевес у Ильи Воробьева – 9:3. Вряд ли стоит акцентировать внимание на сухом поражении (0:4) команды Зинэтулы Билялетдинова на предсезонном турнире в Сочи. А вот фиаско с тем счетом 0-4 в полуфинале плей-офф-2017 от воробьевской «Магнитки» самый титулованный тренер России вряд ли забыл.

Армейцы взяли в турне аж 32 игрока. Ворота доверили шведу Хелльбергу, герою недавнего хит-парада голкиперов лиги от «Советского спорта». Олимпионик Шестеркин остался на лавке. А новички из Хабаровска Бывальцев и Ли – в запасе. Еще один новобранец Кузьменко вышел в тройке с опытным центром Коскирантой и 19-летним Мальцевым, которого канадцы на молодежном чемпионате мира чуть не приняли то ли за сыра, то ли за внука легендарного советского форварда, главного снайпера сборной за всю историю.

У «Ак Барса» травмированного центрфорварда ударного звена Ландера заменил Малыхин, пропустивший чемпионский плей-офф по медицинским причинам. Когда-то его считали примой «Автомобилиста», предрекали титулы-победы. Он же увядает в творческой лаборатории Казани.

Капитанскую нашивку у продолжающего лечиться Свитова унаследовал ветеран Зарипов, от которого ждем 400-го гола. Вышел канадский защитник-новичок Постма.

– Это к генеральному менеджеру, – ответил на вопрос о его приглашении в Казань Билл Дарье Мироновой, телеведущей «Матч ТВ» и лауреату приза «Мастерюга» от «Советского спорта».

В большинстве Постму не выпускали, а запомнился он случайным ударом клюшкой по шлему Гарипова. Хорошо, что Прохоркин в том моменте пощадил едва не лишившегося маски лучшего вратаря прошлого сезона. Штанга долго звенела после щелчка армейца.

На звено Даюцка хозяева наложили чекеров. Ничего себе чекеры – два чемпиона мира и плюс олимпионик! Тихонов в итоге вспомнил золотой Минск-2014 и после вчистую выигранного Каблуковым вбрасывания забил третий гол. Напомню, внук легендарного тренера стал на ЧМ-2014 лучшим бомбардиром и нападающим.

Первую шайбу 11-го сезона КХЛ забросил еще один герой хит-парада «Советского спорта» защитник Херсли. Напомнив о своем мощнейшем и точнейшем щелчке. Бросил швед с ходу от синей линии после идеальной скидки Волшебника. Шайба влетела в сетку низом впритирку со стойкой.

Во втором периоде «барс» Яруллин по прозвищу Обрез решил превратить День знаний и день защитника. Он поддержал контратаку и щелчком вколотил отскочившую от штанги шайбу в ворота Хелльберга. Переполненный зал повеселел. А ведь в конце первой трети освистывал своих любимцев, демонстрировавших беспомощность в большинстве.

Питерцы первое численное преимущество превратили в гол. Сначала лучший игрок лиги минувшего сезона Гусев промахнулся по пустым воротам, но через несколько секунд с куда менее козырной позиции хитро запустил шайбу в домик вратарю. Есть 300 баллов за результативность в чемпионатах КХЛ нашего спасителя в Пхенчхане!

Перед вторым перерывом защитник-гренадер Абросимов едва не расплющил голову Кетова о заградительное стекло. Двушка в комбинации с десяткой штрафа явно не устроила наставника гостей. Воробьев с лавки высказал судьям все, что о них думает. А ведь в полосатых рубашках вышли тоже лучшие из лучших – «Золотой свисток»-2018 Оленин и Гофман, которым в разное время доверяли финалы чемпионата мира.

В начале третьей 20-минутки олимпионик Каблуков броском с острого угла застал врасплох Гарипова и снял последние вопросы о владельце Кубка открытия. Еще один герой Пхенчхана Прохоркин (ему ассистировал олимпийский чемпион Барабанов) превратил счет в крупный, а новичок СКА Якупов – в унизительный для действующего обладателя Кубка Гагарина. Урок ужаса Воробьева для Билялетдинова, работавшего с его отцом на Олимпиаде-98 и двух чемпионатах мира.

Тем не менее кадровый капитан «барсов» Свитов с видео-куба оптимистично показал на пальцах «V». Он прав – подводить итоги и делать выводы будут весной, после «Кубка Закрытия», которым пока владеет Казань.

Дацюк, пожав руку президенту КХЛ Дмитрию Чернышенко, к Кубку открытия не прикоснулся. Из суеверия. Хотя гол назад Волшебник и его помощники Ковальчук и Белов подержали трофей в руках.

«Ак Барс» – СКА – 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

Голы: 0:1 – Херсли (Дацюк, Гусев, 3:50), 1:1 – Яруллин (Кара, Клинкхаммер), 1:2 – Гусев (Дацюк, 29:54, бол.), 1:3 – Тихонов (Каблуков, 33:41), 1:4 – Каблуков (Тихонов, Токранов, 44:38), 1:5 – Прохоркин (Барабанов, 53:13), 1:6 Якупов (Херсли, 57:03)

Вратари: Эмиль Гарипов – Магнус Хелльбер

Броски: 13-21

Штраф: 16-2