Может, я и сделал фальстарт с тем, что Сергей Шумаков подпишет однолетний контракт с «Вашингтоном» на 925 тысяч долларов. Но оказался прав…

Экс-форвард ЦСКА именно на эту сумму и срок заключил договор конкретно с «Кэпиталз». Только произошло это не во вторник, как сообщал я, а в субботу.

Не буду долго расписывать все приключения Шумакова в ЦСКА. Как весной в клубе бушевала эпидемия свинки, Сергей ей тоже переболел, поэтому плей-офф получился скомканным. Далее главный тренер Игорь Никитин убрал Шумакова за то, что тот нарушил нарушение спортивного режима. Причем это была не пьянка, а нарушение распорядка дня в команде. Просто Сергей оказался в неправильном месте в неправильное время.

Ладно, проехали, надо смотреть вперед. Что интересно, Шумаков уже давно имел предложение от «Вашингтона». Но много времени ушло согласование игрока в структуре «Кэпиталз». Его изучали буквально под микроскопом, собирали информацию от скаутов. А потом быстро провели переговоры и подписали контракт.

Но когда Сергей уже понял, что может оказаться в «Вашингтоне», он пошел на этот вариант, как бык на красную тряпку – быстро, прямо, с налитыми кровью глазами. В хорошем смысле слова.

Тут много плюсов. «Кэпиталз» играют в похожем стиле, к которому привык Сергей. «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли. И там много наших ребят. Вратарь Илья Самсонов, защитники Дмитрий Орлов и Александр Алексеев (его выбрали на драфте, но пока он за «Кэпиталз» не играет), форварды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов – одногодок и земляк по Челябинску.

Может, мы вообще увидим тройку Овечкин – Кузнецов – Шумаков. Лично я этому не удивлюсь. Да, Сергей еще должен показать себя в тренировочном лагере. Да, возможно, его отправят на стажировку в АХЛ. Но в отличие от Вадима Шипачева, форвард будет готов к такому повороту. Он настроен лояльно и едет в Америку безо всяких условий.

Будет пробиваться в состав, пойдет наверх. А что еще остается? Если возвращаться в Россию, то снова в ЦСКА, который сохранил права на игрока. Но легко отпустил его в НХЛ, поступив с ним очень порядочно.

Что интересно, Кузнецов и Орлов просили в «Вашингтоне» за Шумакова. И советовали Сергею реализовать свой шанс. Они его в этом клубе очень ждут.

Шумаков в межсезонье занимался с известным тренером по физподготовке Александром Хохловым, который восхищает всех в инстаграме @guiltykilla. Посмотрите этот аккаунт, Хохлов – реальный монстр. И если Шумаков перенял у своего учителя хотя бы одну десятую его физических данных, Сергей будет всех рвать в НХЛ.

Пять раз в неделю у него была «земля» в спорткомплексе «Луч», четыре раза в неделю – лед на катке «Рига Лэнд». Режим подготовки получился весьма серьезным. Визу пока Сергею не сделали, но как ожидается, 10 сентября он уже улетит в США. Тренировочный лагерь «Вашингтона» же откроется 13 сентября.

За что я уважаю Шумакова – он рискнул большими деньгами. И он подарил нам сильную интригу – что покажет в НХЛ этот парень, который уехал экспромтом в сильнейшую лигу мира.

Очень любопытно!