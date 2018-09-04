Забив первыми, рижане не дали «Металлургу» шансов в большинстве и выстояли в концовке матча.

«МЕТАЛЛУРГ» – СИЛЬНЕЙШИЙ!

В день матча «Магнитки» и рижского «Динамо» на официальном сайте «сталеваров» вышла любопытная статья. Местные журналисты подсчитали победы своей команды, и пришли к выводу: «Металлург» – самый сильный клуб в истории российского хоккея»!

Громкое заявление подкрепили цифрами: взяли результаты всех клубов, которых когда-либо достигали гранды в официальных чемпионатах страны, начиная с 1992-го года, суммировали места и составили рейтинг. «Магнитка», понятно, оказалась на первой строчке, второй результат у ярославского «Локомотива», «бронзу» взял казанский «Ак Барс».

Питерский СКА, между прочим, занял скромное восьмое место, обогнав ЦСКА (десятая строчка). За 26 лет «Магнитка» ни разу не опускалась ниже девятого места по итогам чемпионата. «Металлург» при такой системе и сильнейший и за 10 сезонов в КХЛ! Цели уральцев на 11-й континентальный чемпионат – очевидны.

ДЕНЬ ГУДЛЕВСКИСА

В стартовом матче магнитогорцы смели братиславский «Слован». Мозякин с Кулеминым раздавали друг другу голевые передачи, феерило и третье звено с Любимовым в центре. «Магнитка» проиграла по броскам, но крупно разгромила словаков. Василий Кошечкин едва не оформил «сухарь», а вопросы могли возникнуть только к легионерской линии, которая пока несколько в тени.

Логично, что главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач ставит на удачную комбинацию и в игре с Ригой. Правда, рижане к этому раскладу готовы, и им есть чем крыть. Главный козырь «Динамо» – разящие контратаки. Первый серьезный обрез уже на восьмой минуте в гол трансформирует Макмиллан, а до первого перерыва Кошечкину пришлось еще дважды брать импровизированные буллиты. Все три выходы «один на один» «динамовцы» сооружают, играя в меньшинстве. Опасный звоночек для уральцев!

Во второй 20-минтуке «Магнитка» уже строже играет в обороне, а у ворот Гудлевскиса то и дело становится жарко. Но голкипер «Динамо» ловит кураж, а Мозякину нужно поправить прицел – убойный выстрел едва не гнет перекладину. Рига – крепкий орешек!

В третьем периоде на прицельный выстрел Сотниекса под блин Кошечкину хозяева отвечают трудовым голом Верещагина. Дожми «Магнитка» на последних секундах, «Динамо» несдобровать. Но Гудлевскис, растягиваясь в цирковом шпагате, берет 33-й бросок и приносит победу своей команде.

ЯНДАЧ: «НАДО ЗАБИВАТЬ В БОЛЬШИНСТВЕ!»

«Что делать с большинством?» – главный вопрос журналистов после финальной сирены, обращенный в стан «Магнитки». Команда летом собрала мощнейшую обойму, но пока она никак не может стать орудием хладнокровного убийцы. 8 попыток за 2 игры и ни одной успешной – не дело для магнитогорцев.

– Нужно больше бросать, быстрее играть в пас, – рецепт спасения от Денниса Расмуссена. – Мы добавили во втором и третьем периодах, но где-то не повезло, где-то выручил вратарь. Надо улучшать большинство!

Согласен со шведом и Йозеф Яндач:

– Мы не забили в большинстве ни в первой игре, ни во второй, – сетует специалист. – Надо улучшать. Как – посмотрим, разберемся. Сегодня мы проиграли матч в первом периоде. Не реализовали три большинства, опять же получили три выхода «1 в 0» именно играя в большинстве… Пропустили. Мы играем медленно в большинстве, у нас медленно двигается шайба. Игроки думали, что снова легко победим. Внесли коррективы по ходу матча, но было поздно. Надо улучшать большинство, забивать.

– Гудлевскис у нас номер один? – рассуждает наставник рижан Гиртс Анкипанс о звездном вратаре. – Да, это наш первый номер, мы уверены в нем. Поэтому мы его и брали! Но есть еще два хороших вратаря – Кристерсу не стоит расслабляться!