- Ансель, с победой. Какие впечатления от матча?

- Спасибо большое. Хороший матч, нам удалось выполнить установку тренера. Спасибо партнёрам и вратарям. Хорошее начало сезона, но у нас ещё 60 игр впереди, поэтому не стоит расслабляться. Это только начало.

- Что за шапка у вас на голове?

- Это нововведение тренера. Шапка передаётся после каждого матча игроку, чьи действия в данной игре были наиболее важны.

- В чем причина драки с Тарасовым? Что не поделили с бывшим одноклубником?

- Да я уже на лавку ехал, перелазил, не ожидал даже! Слово за слово, и подрались. Ну ничего, хорошо потолкались - передали друг другу привет.

- Вы даже краги не сбросили...

- Наш тренерский штаб просит нас уходить от единоборств, не вступать в драки. Лучше получить по лицу, но заработать для команды заветные две минуты.

- Какие ещё "фишки" привнёс в команду Боб Хартли помимо шапки и запрета на драки?

- Я не буду выносить то, что происходит у нас в раздевалке. Скажу одно - мы много внимания уделяем нюансам, для нас нет мелочей.

- Как вам новый логотип "Авангарда"?

- А вам?

- Мне нравится, а вот болельщики говорят, что пока непривычно...

- Нам важно, что на спине у нас написано "Омск". Мы играем для наших болельщиков. Сегодня слышали их поддержку, спасибо им большое. Сейчас к нам на игру в Череповец из Омска едет один парень на байке - большой привет ему, он просто красавец! Это круто!

- В Балашихе освоились?

- У нас там ещё идёт ремонт. Ребята стараются создать там уютную обстановку, а мы доказываем все на льду.