Ансель Галимов: Нам запрещают драться на льду.
Нападающий омского «Авангарда» Ансель Галимов о победе над московским «Динамо», драке с Тарасовым и шапке лидера
- Ансель, с победой. Какие впечатления от матча?
- Спасибо большое. Хороший матч, нам удалось выполнить установку тренера. Спасибо партнёрам и вратарям. Хорошее начало сезона, но у нас ещё 60 игр впереди, поэтому не стоит расслабляться. Это только начало.
- Что за шапка у вас на голове?
- Это нововведение тренера. Шапка передаётся после каждого матча игроку, чьи действия в данной игре были наиболее важны.
- В чем причина драки с Тарасовым? Что не поделили с бывшим одноклубником?
- Да я уже на лавку ехал, перелазил, не ожидал даже! Слово за слово, и подрались. Ну ничего, хорошо потолкались - передали друг другу привет.
- Вы даже краги не сбросили...
- Наш тренерский штаб просит нас уходить от единоборств, не вступать в драки. Лучше получить по лицу, но заработать для команды заветные две минуты.
- Какие ещё "фишки" привнёс в команду Боб Хартли помимо шапки и запрета на драки?
- Я не буду выносить то, что происходит у нас в раздевалке. Скажу одно - мы много внимания уделяем нюансам, для нас нет мелочей.
- Как вам новый логотип "Авангарда"?
- А вам?
- Мне нравится, а вот болельщики говорят, что пока непривычно...
- Нам важно, что на спине у нас написано "Омск". Мы играем для наших болельщиков. Сегодня слышали их поддержку, спасибо им большое. Сейчас к нам на игру в Череповец из Омска едет один парень на байке - большой привет ему, он просто красавец! Это круто!
- В Балашихе освоились?
- У нас там ещё идёт ремонт. Ребята стараются создать там уютную обстановку, а мы доказываем все на льду.