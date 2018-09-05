– Я очень доволен этой победой, – рассуждал Хартли в «Мегаспорте» после успеха во встрече с московским «Динамо» (5:1). – Все получилось также, как в первом матче с «Локомотивом» – мы продолжили много забивать, а наш вратарь Бобков сыграл великолепно, отражая броски соперника.

– «Авангард» действительно много забивает в равных составах. Но вот в большинстве шайбы у вас не идут…

– При розыгрыше лишнего у нас хорошее движение и владение шайбой. Надо только получше подбирать отскоки под воротами. А так мне все нравится. Думаю, что с нашим большинством все будет в порядке.

– У игроков «Авангарда» было задание провоцировать соперников на удаления? В частности – у Галимова, который в итоге подрался с Тарасовым?

– У нас было преимущество. Мы полностью контролировали ситуацию. Нам вообще не была нужна эта драка! Галимова в нее просто втянули. Нам размениваться не было никакого смысла.

– Зачем вы в концовке поменяли в воротах Бобкова на Мурыгина?

– Алексей не проходил предсезонку с нами и мне хотелось увидеть – какой он в деле. И чтоб он почувствовал себя в команде. Я бы сделал замену раньше. Но Бобков мог второй матч кряду сыграть на «ноль». А менять голкипера в такой ситуации – некрасиво. Потом динамовцы забросили шайбу, и мы произвели замену. Времени оставалось мало, всего три минуты. Но Мурыгин показал себя с самой лучшей стороны – сделал два великолепных сэйва!

– Почему Семену Кошелеву не даете играть? Парень год назад был в «Авангарде» одним из лучших бомбардиров. А сейчас вот уже два матча сидит в запасе.

– Мне трудно сейчас делать замены, потому что мы провели два хороших матча, одержав крупные победы. Но с Кошелевым мы работаем. Он в отличной форме. Просто всему свое время. Сейчас в нашем составе хорошо действуют другие игроки.

– Как вы справились с ситуацией из-за которой команда в экстренном порядке была вынуждена покинуть Омск и перебраться в Балашиху?

– Перед началом сезона у меня было собрание с игроками. И я сказал тогда: Мы – профессионалы. А профессионалы ищут решения, а не оправдания. И мы в этой трудной ситуации тоже будем искать выход. У нас есть обязательства перед омскими болельщиками. Они не смогут увидеть наши матчи у себя дома. Поэтому мы должны их еще больше радовать, выступая в Балашихе. Это двойная ответственность. В Подмосковье нас приняли хорошо. Там сейчас готовят хорошую раздевалку для наших домашних матчей. Мы постараемся привлечь на трибуны и любителей хоккея из Балашихи, и омичей, проживающих в Москве.