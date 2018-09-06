Вот что стало известно обозревателю «Советского спорта» о том, кто может сменить Владимира Воробьева на посту главного тренера бело-голубых.

Беда не в том, что московское «Динамо» потерпело два поражения на старте – от «СЮ» (2:3 ОТ) и «Авангарда» (1:5).

А в том, что «Динамо» выглядело беспомощно на своей площадке. Вело 2:0 с Уфой, но упустило победу в первом же официальном матче, когда за командой с трибуны наблюдал новый патрон – генеральный директор Валерий Павлинович Шанцев, в прошлом вице-мэр Москвы, губернатор Нижегородской области.

С «Авангардом» вообще был кошмар: 3-21 по броскам в первом периоде. И нет разницы, победит ли «Динамо» в четверг «Сибирь». В любом случает под главным тренером Владимиром Воробьевым не просто шатается, а уже разваливается стул.

К самому Воробьеву нет вопросов. Он в таком положении, что не особо много решает. Ему в штаб берут помощников, в состав – ностальгических ветеранов вроде Максима Афиногенова. Понятно, что Шанцев невольно возвращается в мыслях в славный 2005-й, когда «Динамо» с Овечкиным и Дацюком в составе стало чемпионом России. А в августе того же года Валерий Павлинович уехал на губернаторство в Нижний Новгород.

Главным же тренером «Динамо» тогда был Владимир Крикунов. Вот почему именно его сейчас называют в кулуарах самым реальным сменщиком Воробьева. 68-летний Владимир Васильевич – как маститый артист. Несколько раз объявлял о прощании со сценой, давал пышную гастроль – и возвращался, едва появлялось хорошее предложение. По моей информации, разговор руководства бело-голубых с ним уже был.

Сейчас, как говорят, Крикунов готов играть в дисконт – работать за 500 тысяч рублей в месяц или четыре миллиона до конца сезона. А ведь все бюджеты уже расписаны, свободных денег не так много. Такса топ-тренеров – в районе 50 млн за сезон. Разница приличная. При том, что тренер Крикунов не слабый и заслуженный, с этим не поспоришь.

Но экс-главный тренер сборной России Олег Знарок, в феврале выигравший Олимпиаду, с апреля без работы. И он готов вернуться в КХЛ. Конечно, ему интересен вариант с «Динамо», вместе с которым он завоевывал Кубок Гагарина в 2012 и 2013 годах. Причем деньги для Олега Валерьевича сейчас – не самое ценное. Важнее доказать, что его зря так торопливо списали со счетов. Что он вновь может добиться самых высоких результатов, занимаясь любимым делом.

Вопреки слухам, Знарок в прекрасных отношениях со всеми игроками, с кем раньше работал. И даже с нынешним лидером «Динамо» Вадимом Шипачевым. Немногие знают, но это именно Олег Валерьевич посоветовал Шипачеву подписать контракт с «Динамо», когда форвард уходил из СКА и подыскивал себе новую команду.

Знарок сейчас в Челябинске, где похоронил отца. Наши соболезнования. И будет там с родными, пока не пройдет девять дней. А потом он готов прилететь в Москву для серьезного разговора.

Шанцев, как большой чиновник, сам выходить на Знарка не хочет, о чем и заявил летом на пресс-конференции в «Советском спорте»: «Когда я в «Динамо» вернулся, его там уже не было. И он к нам ни разу не обращался. Каждый сам решает свою судьбу».

Но один звонок, и эта история закрутится так, что Знарок может стать главным тренером «Динамо». Я бы хотел узнать об этом звонке. Очень интересный вариант. Олег Валерьевич, пора возвращаться!