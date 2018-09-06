ФХР совместно с букмекерской компанией «Лига ставок» учредила национальную премию «Герои хоккея», в которой будет аж семь номинаций.

Идея новой национальной премии родилась после того, как в декабре прошлого года БК «Лига Ставок» заключила с ФХР договор о сотрудничестве. Сразу после чего сборная России по хоккею выиграла два престижных турнира – Кубок Первого канала-2017 и Олимпиаду-2018.

Награждаться по итогам сезона будут семь лауреатов. Имена первых номинантов будут объявлены в начале ноября этого года, перед первым этапом Евротура – Кубком Карьяла. Торжественная церемония пройдет в Зале Славы отечественного хоккея.

Перечислим все почетные звания.

«Самый ценный игрок» - награждается хоккеист, который внёс наибольший вклад в успехи сборной России. Голосуют болельщики.

«Джентльмен года» - награждается игрок, продемонстрировавший образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким мастерством. Голосуют члены Зала Славы хоккея.

«Лучший новичок» - награждается игрок, наиболее ярко проявивший себя среди тех, кто провел первый сезон в составе сборной России. Голосуют журналисты.

«Лучший бомбардир» - награждается игрок, набравший наибольшее количество очков по системе гол+пас в матчах за сборную России. Определяется по статистике.

«Лучший снайпер» - награждается игрок, забросивший наибольшее число шайб в матчах за сборную России. Определяется по статистике.

«Незаметный герой» – награждается член национальной сборной России по хоккею, не относящийся к игрокам и тренерскому штабу, но внесший наибольший вклад в деятельность команды. Голосуютигроки и тренеры сборной России.

«Лидер команды» – награждается член сборной России, который является примером для партнеров (на льду и вне его) и внесший наибольший вклад в успехи команды.Голосуют игроки, тренеры, а также технический, медицинский, административный ихозяйственный состав сборной России.

Лауреаты определяются по итогам официальных матчей сборной России, проходящих в рамках одного спортивного сезона (с 1 июля по 30 июня). Включая матчи Еврохоккейтура, Чемпионата мира, Олимпиады, Еврочелледжа, Кубка мира и других турниров, проводимых под эгидой ИИХФ.

- Каждый лауреат получит памятный знак и денежную премию, размер которой мы сообщим позднее, - пообещал президент БК «Лига Ставок» Юрий Красовский на презентации национальной премии «Герои хоккея». Он также сообщил, что послом «Лиги Ставок» отныне будет олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Илья Ковальчук.

- Я первый раз нахожусь в Зале Славы хоккея, - признался на торжественной церемонии Ковальчук. – Надо сюда с детишками прийти, показать им героев советского хоккея. А что касается сегодняшнего мероприятия… «Лига Ставок» - лидер среди букмекеров России. Компания с большими амбициями. И мне это очень близко. Но главное для меня, что это компания сотрудничает с ФХР и поддерживает наш хоккей. Буду нести флаг «Лиги Ставок» с высоко поднятой головой. Все номинации новой премии – очень достойные! Надеюсь, что и мне достанется какой-нибудь приз.

Кого бы я назвал самым ценным игроком? По моему мнению им должен стать Паша Дацюк. Несмотря на возраст, он прекрасно себя держит, полностью отдается борьбе. А уж как ведет себя в раздевалке… Мой голос – за него.