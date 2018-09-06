Президент ФХР – о новой национальной премии для игроков сборной России, роли в ней Павла Дацюка и других новшествах нашего хоккея.

На пресс-конференции в Зале Славы отечественного хоккея Владислав Третьяк рассказал о совместном проекте ФХР и БК «Лига Ставок».

- В декабре ФХР подписала контракт с «Лигой Ставок», - рассказывает Третьяк. – И нам сразу начало фартить. Теперь эта компания для нас, как счастливый талисман! Будем брать ее на все чемпионаты. «Лига Ставок» - один из наших главных партнеров. Причем, надежный и ответственный. А сотрудничество тут взаимовыгодное. Ведь хоккей для России – национальный вид спорта. В нашей стране его очень любят. И деньги, получаемые от контракта идут на развитие детского хоккея и пропаганду спорта.

Прошлый сезон для нас выдался необыкновенным. Мы выиграли Олимпийские игры. Поэтому и решили отметить наших героев, вручив им премии. Очень важно, чтоб тебя отметили, когда ты хорошо сделал свою работу. Надо растить молодежь на своих героях. Как я в свое время воспитывался на Льве Яшине.

«ДАЦЮК – БАТЬКА ДЛЯ ИГРОКОВ СБОРНОЙ»

- Кому бы вы отдали премию самого ценного игрока сборной России?

- Поддержу выбор Ильи Ковальчука. Паша Дацюк – просто красавец! Он не только великолепный хоккеист, но еще и потрясающий, глубоко верующий человек. И он действительно является лидером для молодежи. Очень важно, когда такой батька есть в сборной.

«Надо растить молодежь на своих героях. Как я в свое время воспитывался на Льве Яшине». Владислав Третьяк

- Останется ли Павел в национальной команде на новый олимпийский цикл? Ведь ему уже 40 лет. Сборной нужны столь возрастные игроки?

- В сборную надо брать людей, которые хотят за нее играть и показывают класс в клубах. Я скажу, что такого человека, как Дацюк, в команде иметь полезно даже просто в роли воспитателя. Каждое его слово – весомо. Одно дело – тренер скажет. И другое – человек внутри команды. Я помню, как перед самыми трудными матчами в Канаде или на Олимпийских играх капитан сборной СССР Борис Михайлов собирал игроков отдельно. И мы к нему прислушивались в своем мужском кругу.

- Вы когда-нибудь сами делали ставки на спорт?

- Я азартный человек, особенно на площадке. И когда был хоккеистом, выиграл все, что можно. Кроме Кубка Стэнли. Поэтому с тех пор, как закончил спортивную карьеру, в азартные игры не играю. А ставки на матчи мне тем более нельзя делать – я же слишком много знаю о том, что происходит внутри команды.

«НОВАЯ СИСТЕМА ПОДХЛЕСТНЕТ КЛУБЫ КХЛ»

- Этим летом попал в беду защитник «Сибири» Самвел Мнацян. Сейчас он борется с тяжелым заболеванием. Как хоккейная семья и ФХР в частности может ему помочь?

- В октябре пройдет благотворительный матч между «Адмиралом» и «Нефтехимиком», поскольку Мнацян ранее выступал за оба эти клуба. Все собранные на нем средства пойдут на лечение Самвелу. Мы все хотим его поддержать. Молодой человек попал в трудную ситуацию. Но он спортсмен, организм сильный. Надеюсь, что справиться. От себя лично я выставлю на аукцион, который скоро будет, свой хоккейный свитер сборной СССР с автографом. Деньги пойдут на лечение игрока. Давайте пожелаем ему здоровья.

- По инициативе ФХР за любую победу в матче теперь будет присуждаться два очка. Не очень понятно - чем это поможет игрокам сборной? Тем более, что все турниры ИИХФ будут проходить по прежним правилам.

- В КХЛ нужно повышать конкуренцию. Это самое главное. Соперники будут располагаться в таблице ближе друг к другу. А это важно для психологии спортсменов – понимать, что ты рядом. Что можно добавить и догнать конкурента. Думаю, это подхлестнет команды, заставит их выкладываться в каждом матче. Когда я играл, за победу тоже давали два очка.

«НА КАНАДСКИХ КОРОБКАХ ИГРАТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ»

- ФХР не смущает, что этим летом сразу четыре клуба перешли на финский вариант площадок? В лиге теперь одни играют на «канадках», вторые на «финках», третьи – на более широком европейском варианте.

- Ничего страшного. Когда мы ездили в турне по НХЛ и играли с «Бостоном» или «Баффало», там вообще были коробки-мышеловки. Пусть игроки привыкают к разным коробкам. Потому что и взрослым игрокам приходится играть в Канаде на Кубке мира на маленьких коробках, и юниорам там же на чемпионатах мира.

Я давно говорил об этом. И даже в ИИХФ презентацию проводил – предлагал сократить хотя бы углы, чтоб у ворот было больше опасных моментов. На больших площадках игроки слишком долго в углах возятся. А болельщикам нужны голы и опасные моменты. Они за этим на трибуну приходят. Поэтому тут я за то, чтоб сделать, как в НХЛ – максимально приблизить игру к воротам. Надеюсь, что вся наша лига постепенно перейдет на такой вариант.