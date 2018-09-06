После волевой победы над «Сибирью» (6:3) главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев ответил на вопросы о положении дел в команде.

После двух поражений на старте положение главного тренера «Динамо» оценивалось, как критическое. Отступать было некуда. А тут еще и матч против новосибирцев бело-голубые начали с двух шайб в свои ворота.

Динамовцы отквитали один гол до перерыва – Шипачев забросил в большинстве. Но и вторая двадцатиминутка началась с гола в их ворота. И тут москвичей прорвало! На этот гол они ответили пятью. И завершили матч крупной победой 6:3, просто необходимой им в данных обстоятельствах.

- Трудный матч. Начали мы его неважно, пропустили необязательные голы, - признал Владимир Воробьев на после-матчевой пресс-конференции. - Благодарен ребятам за то, что они сумели перестроиться. Полезли на ворота, забили нужный гол, а потом поймали кураж и довели дело до победы. Продолжаем работать. Думаю, что этот успех сплотит команду, и мы продолжим движение вперед.

- В какой конкретно момент случился перелом? После первого гола Шипачева? Или когда Индрашис отквитал шайбу через считаные секунды после третьего гола сибиряков? Не менее важным был и момент, когда «Динамо» сравняло счет…

- На мой взгляд ключевым стал эпизод, когда Андрей Алексеев полез на ворота и заработал нам большинство ценой травмы. А мы забили.

- После этого момента Андрей на льду уже не появился. Насколько сильное повреждение он получил?

- Он уехал на обследование. Пока врачи мне ничего не сообщали. Чуть позже узнаем.

- Что вы сделали, чтобы «зарядить» команду в этом матче? Перемена после поражения от «Авангарда» была разительная.

- У нас было несколько собраний. И в своем кругу ребята тоже поговорили. Видимо, мы до них достучались. И правильные выводы были сделаны.

- Шипачев в конце матча выходил в меньшинстве. Интересный ход! Будете его и впредь так использовать?

- Я доверяю этому центрфорварду. И в ключевых переломных моментах буду выпускать его на лед. Он выигрывает вбрасывания. После этого можно вывести шайбу в чужую зону.

- Чем объяснить, что динамовцы плохо начинают матчи?

- Становление команды продолжается. И порой это происходит прямо по ходу встречи. Пока не все получается. Тем более, что и предыдущий поединок сложился для нас неудачно. Мы все за это переживаем. Но, повторюсь, эта победа даст нам новые эмоции. У «Динамо» все еще будет нормально.

- В этом матче дебютировал голкипер Бочаров. Вас радует победа с ним в воротах или огорчает, что Иван пропустил три шайбы?

- Для нас важна была победа. Не для отдельных игроков, а для всей команды. И Иван сегодня тоже сделал все, чтобы «Динамо» победило.

P.S. Такие волевые победы на самом деле стоят дорогого. И в первую очередь – для становления команды. Однако наслаждаться ей у динамовцев нет ни времени, ни резона. Необходимо развивать успех в битве с матерым ЦСКА, которая состоится уже в субботу. Права на ошибку больше нет.

«Динамо» (Москва) – «Сибирь» (Новосибирская область) – 6:3 (1:2, 4:1, 1:0).