СУТЬ ПРЕТЕНЗИИ

Корреспондент одного из ведущих спортивных сайтов России включил Кольцова в хит-парад звезд, которые сейчас остаются без контракта. Почему? Справедливо отмечается, что хоккеисту уже 35 лет, а в прошлом сезоне его показатель полезности составил «-18». При этом все знают, что у Кольцова тяжелый характер.

«Ну невозможно уже молчать, – пишет Светлана Кольцова в инстаграме. – Насколько уровень спортивной журналистики в нашей стране просто «блевота»! Откуда вы беретесь? Смотрите ли игры игроков, про кого пишите вообще?

Годы берут свое? Вы хоть одну игру «Трактора» или «Спартака» с участием Кольцова видели в прошлом сезоне? У кого из «Трактора» был хороший «+» на момент ухода этого игрока? Про «-18» будете писать до конца жизни?

Это уж точно достижение, о котором должен помнить настоящий болельщик? А то, что хоккеист имеет личных наград столько, сколько ни один защитник в нашей лиге, и остается без команды? Никто этим вопросом не задается!

У кого еще есть подобный комплект наград? Причем все награды получены в разные сезоны! Не то, чтобы повезло «стрельнуть» и дальше колупаться... А то, что на протяжении всей карьеры Кольцов всегда держал уровень как по статистике, так и по игре!

Не будем вдаваться в подробности, где его целенаправленно лишили нескольких наград... Не любят у нас людей, которые могут открыто высказать свое мнение... Мы знаем и ладно.

Но нет же, «-18» куда важнее для болельщиков (читателей), чем другие заслуги... Не впечатлил игрой за «Спартак»? Вы там совсем перекрылись? Отыграл в первой пятерке все 13 игр, набрал 7 очков при полезности «+5». Не впечатлил? А как должен был вас, таких глубоких, впечатлить?

На момент его прихода в «Спартак» каждое очко для команды было на вес золота! Команда боролась за попадание в плей-офф! И сумела решить задачу только в последнем туре, что означает, что находилась под огромным давлением! Эксперты хреновы!

Когда вы уже придете к уровню журналистики, как в Северной Америке? Где аналитика на высочайшем уровне, где разбирают все показатели полезности игрока? И за своих соотечественников будут стоять горой!

А мы? А что мы!? Мы будем восхвалять не своих, а приезжих игроков, которые приехали на год-два. Размещать их лица на главных аренах города.

Чтобы наши дети даже не успевали их запомнить! Есть на кого равняться! Браво! Наш хоккей ждет колоссальное будущее! Ну да... Мы же олимпийские чемпионы».

МНЕНИЕ АВТОРА

Уважаемые Светлана и Кирилл! Если бы мы пришли к уровню журналистики, как в Северной Америке, то Кирилл Кольцов давал бы интервью после каждого матча и общался с прессой как миленький, а не посылал бы ее на три буквы, каждый раз проходя мимо со стеклянным взглядом, когда его просят об интервью.

Я думаю, не стоит реагировать на расстроенную женщину, чей муж остался без работы. Тем более она пишет об этом в личный блог. Но сравните с тем, как тот же защитник «Торонто» Никита Зайцев покритиковал прессу в недавнем интервью «Советскому спорту».

– Еще одна твоя цитата: «Я удивляюсь нашим журналистам. Вы же не разбираетесь в хоккее». Объяснись!

– Там, в НХЛ, люди живут твоей командой. Они знают, кто как сыграл в любом матче, все изучают под микроскопом. Там идет разговор именно о хоккее.

Я имел в виду тех некоторых журналистов, которые делают себе имя не на хоккее, а на самопиаре, поиске гнилых моментов. Или задают вопросы, которые к самой игре не имеют отношения.

– Бывает, что журналист подсказывает тренеру, как играть.

– На месте тренера я бы сразу ушел с такой пресс-конференции, как вот ушел Жозе Моуринью со словами: «Ребят, вы что, меня здесь будете учить?»

Он – тренер, это его работа, он за это получает деньги. Он должен знать, кого и куда ставить в состав. Надо развивать сам хоккей, чтобы у нас люди понимали, например, что значит слово «форчекинг».

– Кто был лучшим в профессии?

– Называть одного не буду. Но вспомню Сергея Гимаева. Он всегда говорил правду. Мог меня покритиковать. Но я хотя бы читал, что он пишет. И понимал, что человек смотрит мои матчи, а не просто льет негатив, как некоторые товарищи. Они постоянно дают такие комментарии, что я вижу – они очень далеки и от моего сезона, и от того, что происходило на льду».

Согласитесь, Светлана, критика у Никиты Зайцева была весьма жесткая, но в ней обошлось без слов «блевота» и «эксперты хреновы».

Если хотите высказаться – обратитесь ко мне. Запишем интервью, я вам даю трибуну. Если нет – ваш выбор. Удачи в поиске работы. И задумывайтесь иногда, что блог в инстаграме – ваш, но это публичная площадка. И все слова улетают в прямой эфир.

Тем более, как понимаю, вы сами работаете в СМИ и снимаете какие-то сюжеты на региональном телевидении. То есть сами имеете отношение к прессе. Просто подумайте о том, что этой историей вы портите имидж только сами себе – и своему мужу, у которого и так репутация одного из главных бук КХЛ.