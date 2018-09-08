В битве двух московских клубов бело-голубые проиграли армейцам (1:3), пропустив три шайбы в меньшинстве.

ПРОЩАНИЕ СОЛОВЬЕВА

Московское дерби началось с трогательной акции бело-голубых. Трибуны прощались с 39-летним защитником, двукратным обладателем Кубка Гагарина Максимом Соловьевым.

Ровно 8 лет назад, 8 сентября 2010 года защитник провел за бело-голубых свой первый матч. И за последующее время верно и стойко сражался за московский клуб, заслужив уважение болельщиков честной и надежной игрой в обороне.

- Спасибо клубу, за такой торжественный вечер, - сказал Соловьев перед матчем. – Как армейский воспитанник хочу поблагодарить ЦСКА – за путевку в большой хоккей. И «Динамо» - за то, что я добился в нем всего остального. Хочу сказать теплые слова и болельщикам бело-голубых. Ребята, я горд, что играл за ваш клуб!

Увы, герои прошлых лет уходят…Если оглянуться назад, то окажется что из чемпионского состава «Динамо» 2012 и 2013 годов в нынешней команде остались только голкипер Александр Еременко, да защитники Андрей Миронов и Дмитрий Вишневский.

УБИЙСТВЕННОЕ БОЛЬШИНСТВО АРМЕЙЦЕВ

Судьба матча была решена еще в первом периоде, в котором «Динамо» не хватило как раз надежности в обороне, которой славился вышеупомянутый Соловьев.

К перерыву бело-голубые уступали уже 0:3. Причем, все шайбы залетели в их ворота, когда хозяева оборонялись в меньшинстве.

Голами отметились Сергей Толчинский, Александр Попов, заменивший Линдена Вея у ударной тройке ЦСКА, и вернувшийся из-за океана Антон Слепышев, от которого ждут, что он станет одним из главных бомбардиров красно-синих.

После второго гола главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев взял тайм-аут и попытался прямо на лавке встряхнуть команду.

После третьего -заменил в воротах Ивана Бочарова, удачно действовавшего против ЦСКА в прошлом сезоне, на более опытного Александра Еременко.

После этого хозяева больше не пропустили. Но и отыграть смогли только одну шайбу – на последней минуте встречи.

«РАССЛАБЛЯТЬСЯ В ЦСКА НЕЛЬЗЯ»

- Хороший получился матч, - высказал свое мнение об игре новичок ЦСКА Антон Слепышев. –До этого у нас в большинстве игра не ладилась. А тут три раза лишнего реализовали. Рады, что стало получаться.

- КХЛ сильно изменилась за три года вашего отсутствия?

- Я пока особых изменений не заметил. Сейчас стараюсь на своей игре концентрироваться. И чувствую себя комфортней с каждым матчем.

- Опять же площадки у нас побольше, чем в НХЛ.

- На сборах было время, чтобы к ним привыкнуть. Новая связка? С Толчинским и Шалуновым мы уже играли вместе на Кубке мэра. Понятно, что пока тренеры ищут лучшие сочетания.

- Кстати, на Кубке мэра вы «Динамо» проиграли…

- И это стало для нас дополнительной мотивацией в сегодняшней встрече. Нельзя уступать в двух матчах кряду принципиальному сопернику.

- Не обидно, что бело-голубые все размочили счет на последней минуте?

- Да обидно, конечно. Хотели Сорокину помочь второй «сухарь» в сезоне сделать. Но в целом все довольны победой.

- Вас не смущает, что скамейка в ЦСКА довольно длинная. Настолько, что сегодня даже Линден Вей оказался вне заявке, хотя неплохо себя проявил в ударном звене на старте чемпионата.

- Я готов к высокой конкуренции. Она способствует индивидуальному росту игрока. Пример с Веем – показательная ситуация для любого нашего игрока. Нельзя расслабляться! Право на место в составе в каждом матче надо доказывать.

- Три победы в четырех матчах – хороший старт?

- Неплохой. Но есть много моментов, над которыми нужно работать.

«ЛЕГИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ЛУЧШЕ»

- Отыграться у ЦСКА с 0:3 очень сложно. – резюмировал после окончания встречи главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев. - Удаления нас сегодня погубили. Слишком много было в первом периоде нарушений игровой дисциплины. Не все были готовы к матчу. Мы бы тоже хотели в большинстве чаще играть! Но, к сожалению, этого, наверное, не заслужили сегодня.

- Даже уступая 0:3, «Динамо» нанесло всего три броска в створ за следующие полчаса. Почему?

- Плохо работали сегодня.

- В прошлых матчах динамовцы как раз неплохо оборонялись в меньшинстве. А с ЦСКА три удаления – три гола. Что случилось?

- Удаления пошли подряд, друг за другом. Вот ребята и подломились. Фолить не надо было с таким соперником. Нас за это наказали.

- В свою очередь и игроки «Динамо» порой оглядывались на судей, когда их сбивали с ног. Но свистка не было.

- Арбитрам виднее. Мне сложно оценивать их работу.

- С вратарем не ошиблись?

- Нет. Иван Бочаров хорошо провел прошлый матч. Мы не видели смысла его менять. Доверяем и ему, и Александру Еременко.

- Бойд сегодня играл в четвертом звене. Это дисциплинарная мера?

- Легионеры должны играть лучше. Мы ждем от них большей отдачи и пользы для команды. В прошлом матче Бойд вообще не попал в стартовый состав.

СТАТИСТИКА

Динамо М – ЦСКА – 1:3 (0:3, 0:0, 1:0). «Мегаспорт». 8534 зрителя.

Голы: 0:1 Толчинский 1 (Шалунов, Хансен, 2.16, б.), 0:2 Попов 1 (Скотт, Григоренко, 7.31, б.), 0:3 Слепышев 1 (Хансен, 15.26, б.), 1:3 Индрашис 2 (Кагарлицкий, Тарасов, 59.09, б.).

Вратари: Бочаров (Еременко, 15.26. 58.24 – 59.09)– Сорокин.

Штраф: 8 – 2.Броски:14 – 28.