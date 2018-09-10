Голкипер женской сборной России Мария Сорокина теперь будет выступать в женской НХЛ. Никогда еще в этой лиге не было наших вратарей.

ИЗ УФЫ – В АМЕРИКУ

23-летняя Мария Сорокина (164 см / 62 кг) выступала за сборную России на чемпионатах мира в 2015, 2016 и 2017 годах. Раньше играла в воротах в питерском «Динамо», а в прошлом сезоне ее отправили в «Агидель».

Контракт закончился, в Уфе больше Сорокина выступать не хотела. Но права на нее держала «Агидель» и в другой клуб не обменивала. Ситуация казалась тупиковой, тем более сезон в Женской хоккейной лиге уже стартовал в воскресенье.

Когда эта тема долетела до меня, я посоветовал Маше обратиться к знакомому агенту Дэну Мильштейну. Он представляет интересы Павла Дацюка, Никиты Кучерова, Артемия Панарина, Никиты Зайцева и многих других. Конечно, все они – мужчины. Но вдруг у Дэна есть связи и в женской Национальной хоккейной лиге?

Прошло несколько дней, и я был удивлен тем, что однолетний контракт с Сорокиной подписал «Коннектикут». Ничего себе! Первый российский голкипер прорвался в женскую НХЛ.

СОРОКИНА: ТРЕНИРОВАЛАСЬ С ОРЛОВЫМ

– Что за проблема возникла с «Агиделью»? – беседую с Сорокиной.

– Никаких проблем. Просто они хотели видеть меня в расположении команды, а у меня были другие планы. Контракт закончился, я могла сама решать свою судьбу.

– В итоге вы оказались в подвешенном состоянии, что было с тем же Сергеем Шумаковым. Он уезжает в «Вашингтон». А вы сколько месяцев тренировались одна?

– Сначала у меня были сборы с национальной командой. Потом я начала самостоятельно искать работу. Познакомилась с другим агентом – Шуми Бабаевым. Он меня взял к ребятам, у которых нет контрактов в КХЛ.

– О ком речь?

– Дмитрий Орлов, Евгений Артюхин, тот же Шумаков... Знаете, какое удовольствие – кататься с такими ребятами? Я вот и в Питере после своих тренировок оставалась, чтобы позаниматься еще и с мальчишками.

– Мужчины жалеют вас на льду? Не бросают сильно, когда в воротах девчонка?

– Я бы не сказала. Если приходишь работать, то занимайся, как и все. Но иногда чувствуешь, что они не сразу меня валят. Начинают крутить в карусели до последнего, забивают прям с ленточки. Но я очень стараюсь, и от этого тоже расту.

– Английский знаете?

– Базовую часть. Но язык мне просто дается. Об этом вообще не беспокоюсь, у меня развита коммуникабельность.

– Почему именно «Коннектикут»?

– Были разные варианты, но в целом тут взаимный интерес. Команде был нужен вратарь, а мне – клуб, за который я смогу играть. Мы нашли друг друга при помощи Дэна Мильштейна. Спасибо большое! Я очень благодарна жизни, что мне на пути встречаются такие люди.

– Вы уже изучили команду?

– Мы против нее играли. И я ловила себя на мысли, что если бы пришла в женскую НХЛ, то именно в «Коннектикут». Люблю не самые сильные команды, а середнячков, но с рабочим коллективом, где я могу раскрыться. Когда у меня много работы, нагружают по полной программе. Я готова горы свернуть, если на меня возлагают ответственность.

– Когда стартует сезон в женской НХЛ?

– В начале октября. Мне сейчас главное – решить оргвопросы, а потом уезжать. Там, в Америке, более самостоятельные девчонки. Нет такого, что все сидят на сборах. Люди живут на частных квартирах.

Для меня это новый опыт, когда нет строго поставленного тренировочного процесса, как в России. Ты принадлежишь сама себе. Чувствуешь, когда устала, что надо делать. Можно взять паузу или себя загрузить. Воспитываешь себя, и это очень интересно. Мы в России привыкли, что за нас все делают, даже думают. Это расхолаживает. А там больше самостоятельности.

– Есть чувство страха? Вы же отправляетесь в другую страну.

– Если решилась, то сомневаться нельзя. И не думаю, что все будет плохо. Главное – хорошо работать, и тогда все получится.

МИЛЬШТЕЙН: ЭТО УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

«Женская НХЛ – это новый проект, в этой лиге выступают только пять клубов, поэтому конкуренция за место в составе очень высокая, – рассказывает агент Мильштейн. – Да и зачем брать иностранного вратаря, если нужно заниматься визами, адвокатами? Это целый процесс, но в данном случае «Коннектикут» подписал контракт с Марией Сорокиной. Кстати, она стала не просто первым российским голкипером в женской НХЛ, а иностранным вообще. Раньше там играли только североамериканки. Так что случай уникальный».

…Кстати, я знаю, что новость о Марии ушла в общий чат к игрокам. Многие звездные ребята-энхаэловцы ее заочно поздравили: Панарин, Кучеров, Дацюк… А вот реакция Александра Овечкина: «Круто!»

Так что парни будут поддерживать своих даже в женской НХЛ. А если Маша придет к ним на матч – Коннектикут невдалеке от Бостона и Нью-Йорка, то после игры они с радостью пообщаются, обменяются впечатлениями.

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

«КАКОЙ СМЫСЛ УЕЗЖАТЬ?»

А вот что об этом думает Алексей Чистяков, главный тренер олимпийской сборной России, который также работает с клубом «Торнадо» из ЖХЛ.

– Это обычная практика в европейских странах, когда девушки уезжают за океан. В этом нет ничего страшного. Это действительно сильнейшая лига. Игроки растут в мастерстве. Но у нас в России не так много представителей в женской НХЛ.

– Вот Сорокина туда уезжает. Она станет сильнее?

– Я не готов так сказать. И не знаю, на какие роли она туда поехала. Если будет выступать там как первый вратарь, то вырастет как игрок. А если едет туда вторым-третьим номером, то какой в этом смысл?