Для «Авангарда» это тоже был дебют – команда впервые играла в Балашихе. На трибунах собрались 5116 зрителей. Очень прилично! Арена имени Юрия Ляпкина вмещает 5500 болельщиков, и это почти аншлаг.

Что показал Емелин? Состав «ястребов» так крут, что именитый энхаэловец выходил в третьей паре с Максимом Березиным. Нанес один бросок по воротам, дважды блокировал броски за 24 смены (20:14 минуты на льду). В общем, неплохо для первой игры.

Вообще Емелин провел один из самых плохих сезонов в НХЛ. Да и год у Алексея получился весьма странным. Когда в «Монреале» разогнали русскую компашку, а наши игроки разъехались кто куда – от Москвы (Никита Нестеров) до Техаса (Александр Радулов), от Казани (Андрей Марков) до Тампы (Михаил Сергачев), сам Емелин совершил причудливый вояж.

В июне на драфте расширения его забрал «Вегас», но наш защитник провел только 10 дней в виртуальном составе клуба-новичка. После чего генменеджер Джордж Макфи отправил его в «Нэшвилл». Там было нужно заменить травмированного защитника Райана Эллиса, поэтому Емелин играл в паре с Пи-Кей Суббаном – своим давним корешем по «Канадиенс». Получалось у них неплохо.

Но как только рыжебородый Эллис выздоровел и вернулся в состав, Емелина убрали в третью пару. А системы игры «Нэшвилла» при тренере Питере Лавиолетте была такой, что защитники третьей линии получали по 10 минут за матч. Да еще Алексей был должен подчищать, а не крушить всех силовыми приемами. Так Емелин остался без своего главного козыря в НХЛ, и статистика у него упала.

Сам он говорит, что за океаном ему предлагали контракт, но только на один год. Что логично после такого сезона. И я подозреваю, на не самые большие деньги.

Я удивился, что Емелин не выбрал «Ак Барс», с которым взял два Кубка Гагарина, где провел пять хороших сезонов во время локаута и перед отъездом в НХЛ. Но видимо, в Казани не давали такой долгий контракт, не выписывали столько денег. А вот «Авангард» со своим усилением и размахом, похоже, теперь главный купец на рынке.

Емелин получил трехлетний контракт – и сразу же поставил подпись. Он гарантировал себе будущее до 35 лет. А там уже можно и в НХЛ на однолетние договора возвращаться. Например, в тот же Монреаль, где до сих пор живет его семья, где дочки пошли в школу.

Емелин еще должен освоиться, перестроиться к КХЛ. На больших площадках труднее играть в тело, проводить силовые приемы. И вот следующий матч «Авангард» проведет в Балашихе в среду – как раз против «Ак Барса». Любопытно, как сыграет Алексей, кого поймает на свою «мельницу».