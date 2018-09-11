Вы знали, что у «Агидели» есть словацкий легионер Николь Чупкова, которая набрала 300-е очко в составе уфимского клуба?

– Забрали шайбу? – спрашиваю.

– Нет, а я не знала, – растерялась Николь. – И у меня что, так много уже очков?

– Какими ветрами вас занесло в Уфу?

– Я приехала сюда в 2011 году. Здесь профессиональная лига. Я хотела играть в хоккей на высоком уровне. Уже обжилась тут, девчонки мне очень помогали, приняли в команду. Вообще ведь не знала язык. Говорила только: «Здравствуйте» и «Спасибо».

– А еще есть женская НХЛ в Северной Америке. Вот вратарь Мария Сорокина уезжает в «Коннектикут».

– Я думаю, что в России тоже хороший уровень. Тут видно, что женский хоккей стараются поднять, делают для этого все. Вот наш матч с «Торнадо» показывали по «КХЛ ТВ». Мне тут очень нравится, и уезжать в Америку я не хочу.

– Не думали о том, чтобы принять гражданство и играть за сборную России?

– Тогда я потеряю гражданство Словакии. У нас в стране строгие законы.

…А вот к прессе вышла смешливая девчонка Полина Лучникова. Ей всего 16 лет, но в двух матчах против финалиста прошлого сезона «Торнадо» она забила аж три гола. Говорят, Лучникова так талантлива, что за нее даже судились с другим клубом. И когда она подрастет, то станет главной звездой ЖХЛ.

Перед тем, как выйти в микст-зону, Полина завязывает волосы в пучок. И просит камеру, показать ей в окошко, как она выглядит.

– Прокомментируйте игру, – просит ее корреспондент.

– Блин, можно без таких вопросов? – хохочет Лучникова. Не подходите к ней с банальностями.

Главный тренер «Агидели» Денис Афиногенов рассказывает, что девчонки поначалу нервничали, когда узнали, что их матч покажут по телевидению. Вот они, тонкие натуры.

На стадионе прилично народу для воскресенья. А в почетной ложе сидит Григорий Панин – капитан «Салавата Юлаева», один из самых популярных людей в городе. Ему тоже интересна «Агидель». Когда же Гриша выходит в коридор на минутку, его облепляют десятки детей, фотографируются.

Женский хоккей – своя ниша, потусторонний мир. Это вам не КХЛ. Тут другая формула турнира. Так, команды проводят друг с другом три матча за четыре дня, этакие серии. Тут играют девушки, их нужно понимать, любить, ценить. В Уфе это умеют.