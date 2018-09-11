Московское «Динамо» уступило в Риге. И снова встал ребром пылающий вопрос – а не возглавит ли «бело-голубых» Олег Знарок?

Олег Знарок как раз и живет в Риге. Как я знаю, накануне матча у него в гостях побывали Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий, лидеры динамовского клуба.

Я смотрю на фотографию. Разглядываю домашний музей Знарка. Вот белый тигренок, талисман Игр в Пхенчхане. Вот в углу – фотография с Владимиром Путиным. Вот коллекция шайб, большая картина к 50-летию главного тренера. Он тогда возглавлял московское «Динамо», завоевал с командой два Кубка Гагарина.

И кто придумал, что у Знарка какой-то конфликт с Шипачевым? Дескать, он душил его в СКА, убирал из состава. Так вот, я вам скажу, проблемы у Вадима были совсем не с Олегом Валерьевичем, который как раз и рекомендовал уйти Шипе в московское «Динамо». В конце концов, он и на Кубок мира его брал, и олимпийским чемпионом сделал, и чемпионом мира, и Кубок Гагарина они вместе брали. Наш русский TripleGoldClub.

И то, что Шипачев с Кагарлицким, когда приехали в Ригу, отправились в гости к Знарку – для меня очень сильный знак. Олег Валерьевич как был батей для хоккеистов, так им и остался. Он сумеет сплотить коллектив, который потерпел четыре поражения в пяти стартовых матчах.

Как я знаю, генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев не полетел в Ригу, на выезд отправился его заместитель Анатолий Харчук. Если он был наделен полномочиями, почему же не мог тоже встретиться со Знарком? Это ведь так очевидно, такой простой и понятный выход из сложившейся ситуации.

В «Динамо» пока играют на паузе, не принимают решения. Но поражение в Риге, мне кажется, подталкивает к тому, чтобы вопрос с тренером был решен. Вот честно, лично я бы забрал загоревшего и уставшего сидеть дома без работы Знарка в динамовский чартер. И увез бы его на следующий выезд – в Братиславу.

Контракты, подписи, нюансы – все это обсудим потом. А пока – надо спасать сезон. И фанаты, как я знаю, спят и видят Олега Знарка у руля «Динамо». Ну не Петерис же Скудра. Не многоуважаемый Владимир Крикунов.

Все ждут, что Шанцев примет сильное и понятное решение. Пора уже, пора.