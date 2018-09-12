Он переместился на должность советника. А новым генменеджером стал Жюльен Брисбуа, который работал помощником Айзермана.

Почему произошел этот финт? Ведь контракт у Айзермана заканчивается только следующим летом. Монреальский журналист Рено Лавуа сообщает, что Айзерман принял решение покинуть важный пост по семейным причинам. Он устал от работы и хочет вернуться к себе домой, в Детройт.

«Пока я сосредоточусь на работе консультанта, и у меня нет ответа по поводу моего будущего», - сообщил Айзерман.

Но лично я почти уверен, что через год Стиви Уай станет генеральным менеджером «Детройта». Тем более через сезон как раз истекает контракт Кена Холланда, который занимает этот пост с 1994 года. С одной стороны, «Краснокрылые» в эпоху Холланда завоевали четыре Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008). С другой – за последнюю десятилетку команда медленно деградировала, сползая в пропасть. Прервала четвертьвековую серию, когда выходила в плей-офф. «Детройту» нужно не просто обновление, а коренная перестройка. И этим займется Айзерман, как боевое красное знамя и главная легенда клуба (главнее даже, чем «Русская Пятерка»).

А этот сезон уйдет у Айзермана на то, чтобы восстановить силы после праведных трудов в «Тампе» и понемногу принять дела в «Детройте». Все-таки Стиви построил отличную команду – «Лайтнинг» выходили в финал Кубка Стэнли, были близки к чаше, а сейчас считаются одними из главных фаворитов на серебряную чашу, из которой ел пельмени Евгений Кузнецов.

Как сложатся отношения у Брисбуа с русскими игроками «Тампы»? Уходя, Айзерман этим летом подписал долгосрочный контракт с Никитой Кучеровым. Основной вратарь клуба – Андрей Василевский, а главная восходящая звезда в защите – Михаил Сергачев. Когда у игроков есть такой статус, им без разницы, кто там генеральный менеджер.