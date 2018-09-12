СЫЧЕВ С НАМИ

Хедлайнером этого вечера был Дмитрий Сычев – уроженец Омска, заслуженный мастер спорта по футболу, обладатель бронзы Евро-2008. Форвард сериального «ГазМяса» должен был сделать стартовое вбрасывание перед матчем «Авангард» - «Ак Барс». Но не приехал в Балашиху к 19:30, сославшись на московские пробки.

Не было Сычева и в первом перерыве на анонсированной автограф-сессии. Хотя вокруг стола стояли три охранника, и там лежала пачка фото. На снимке Дмитрий в полной хоккейной форме готовился ударить клюшкой по футбольному мячу.

Рядом топтались слегка усталые от нектара и работы мужики. Один был в красной куртке с эмблемой «Спартака» и показывал мне на мобильнике свои снимки с Олегом Романцевым. Возможно, это был тот самый водитель автобуса, которого уволили из Тарасовки – я его в лицо не знаю.

«Ну где же Дима?» - взывал он.

Сычев все-таки пришел во втором перерыве. К нему выстроилась гигантская очередь. Я уже и не вспомню, когда у Дмитрия была такая популярность. Вряд ли его так носили на руках в клубах вроде «Окжетпес» или «Казанка».

Золотой мальчик, пусть ему почти 35 лет. Неувядающий, как Юрий Шатунов.

НОСТАЛЬГИЯ

Я посмотрел на то, куда переехал «Авангард», прогулялся по арене имени Юрия Ляпкина. Первое впечатление – очень тесно. Понятно, что на матче против чемпиона КХЛ собрался аншлаг. Но в коридорах – не протолкнуться. Почти нет точек питания, особо без развлечений. И тут претензий никаких, «Авангард» только притирается к новому жилищу. Но размаха в Балашихе нет.

И нахлынула ностальгия по 2010 году, когда я приезжал сюда на ХК МВД, который эпически шел по сетке плей-офф, дожив до седьмого матча финала против «Ак Барса». Как молодой Олег Знарок, которому еще не стукнуло 50 лет, рычал на репортеров. А в свободное время между матчами он с Харийсом Витолиньшем рвал когти в Ригу, чтобы потренировать сборную Латвии перед чемпионатом мира. Вот было время!

ТЕСТ ДЛЯ БИЛЛА

«Авангард» перед матчем остался без защитника Никиты Пивцакина и форварда Михаила Фисенко – они получили травмы. Вместо них играли Егор Мартынов и Александр Пережогин. Вот на кого сделал ставку канадский тренер Боб Хартли. Хотя состав у «ястребов» такой глубокий, что там в запасе могут сидеть даже дважды чемпионы мира.

Защитник Алексей Емелин поднялся из третьей пары во вторую, к Максиму Чудинову. Вот для кого матч против «Ак Барса» был принципиальным. Емелин брал два Кубка Гагарина с «барсами», причем второй – как раз в Балашихе, против ХК МВД.

И, конечно, это был тест для главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова, ведь все команды Хартли играют в канадской силовой манере.

БУЛЛИТЫ

«Авангард» заметно владел инициативой, перебросал «Ак Барс». Счет открыл Иржи Секач, когда реализовал большинство за удаление Анселя Галимова. Но еще перед перерывом «ястребы» отыгрались, когда заперли Казань в ее зоне, и Чудинов нанес точный бросок в дальний угол.

Да, команда Билла работала вторым номером. И едва не пропустила, когда осталась втроем против пяти. Лишь одна секунда до выхода Клинкхаммера из бокса, Зернов запихал шайбу в ворота. Но гол отменили арбитры к возмущению Хартли.

Матч докатился до буллитов, а там все решалось в восьмом раунде. Победный бросок реализовал Сергей Широков. Очень тяжелая победа «Авангарда».

Авангард – Ак Барс – 2:1 бул. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

ЛД «Арена Балашиха», 5497 зрителей. Голы: 0:1 Секач 1 (Марков, Азеведо, 11.02, б.), 1:1 Чудинов 1 (Манукян, Емелин, 18.59), 2:1 Широков (65.00, п.бул.). Вратари: Бобков – Шарыченков (Подъяпольский). Броски: 44 – 20. Штраф: 10 – 18.