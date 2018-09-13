Рассказываем о 18-летнем защитнике ЦСКА Александре Романове, внуке Зинэтулы Билялетдинова, который в матче с «Северсталью» (1:2), провел рекордные для себя 13:01.

Это был не день ЦСКА, а день «Северстали», в которой зажигали бывшие армейцы – Денис Куляш и Константин Корнеев. Первого называли Царь-пушка, силу его щелчка почувствовал на себе лидер атак хозяев Кирилл Капризов. Хорошо, что без последствий. Синяка под правым глазом от попадания шайбы в дерби с «Динамо» вполне достаточно. Корнеев же при Вячеславе Быкове носил капитанскую нашивку, стал двукратным чемпионом мира, олимпийцем Ванкувера-2010.

Меня же приятно удивил самый юный из выходивших на лед – выпускник школы «Крылья Советов» Романов, сын известного в прошлом форварда, а ныне агента Станислава Романова и внук Хайдарыча.

Во втором периоде, когда хозяева горели 0:2, он сокрушил зубодробительными силовыми приемами сначала 20-летнего Игоря Гераськина, а потом опытного Ивана Захарчука. Тот даже шлем потерял. Его брат-близнец один из самых жестких защитников лиги Степан Захарчук, пока подыскивающий себе команду, наверняка похвалил юного армейца, если смотрел матч.

В подобном ключе раскалывал соперников Билл, ближе всех из советских защитников приближавшийся к НХЛ. Вспоминаю, как охал и ахал переполненный «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, когда Билялетдинов ловил на корпус заокеанских и не только звезд во главе с Ги Лафлером в Кубке вызова-79.

На юниорском чемпионате мира в Челябинске Романов признался, что не хотел бы оказаться в команде своего деда, которая тогда сражалась за Кубок Гагарина с ЦСКА. Однако от бесценных советов своего знаменитого родственника молодой человек вряд ли отказывается.

Скауты клубов НХЛ вовсю нахваливают Романова.

– В его игре есть баланс между созиданием и разрушением, – отмечал двукратный олимпийский чемпион Владимир Лутченко, давно работающий в системе «Нью-Йорк Рейнджерс». – Мы хотели его задрафтовать, но он оказался у «Монреаля». Парень очень дисциплинированный, обучаемый, с покладистым характером, что очень важно за океаном.

Начинал Романов нападающим, в 12 лет переквалифицировался в защитника. В «Крылышках» о нем говорят в восторженных тонах. Но наиболее взвешенную оценку юному защитнику я услышал от его героического деда на вечере закрытия прошлого сезона.

– Он играет правильно, и это самое главное, – сказал тогда Билялетдинов.

Если б не так, вряд ли бы наставник ЦСКА Игорь Никитин и его ближайший помощник Дмитрий Юшкевич, знающие толк в игроках обороны, доверили бы ему место в составе топ-клуба. Вчера Романов выходил на лед чаще, чем шведский защитник Класс Дальбек и куда более опытный Андрей Ермаков. Помимо трех силовых приемов один раз атаковал ворота и заблокировал бросок.

– Молодчик! – похвалил в раздевалке Романова мастер по силовым приемам Михаил Пашнин, пропустивший матч. – Стряхнул лампочку Захарчуку. И еще одного посадил на пятую точку.

Сам Романов после финальной сирены, хоть и улыбался, но был огорчен поражением.

– Впервые я так много провел на льду, – сказал юный защитник. – Но мы проиграли, хотели бы больше болельщиков, нам нужна их поддержка.

– Ваш дедушка смотрит матчи ЦСКА?

– Да. Все. Подсказывает мне. Спасибо.

– А как отреагировали на ваши силовые приемы соперники?

– Гераськин сказал «спасибо». А Захарчук – не знаю.

Он долго на лавке тряс головой.