– Даниил, какие эмоции после победы над московскими армейцами?

– Очень рад, что удалось победить в гостях у такого соперника, как ЦСКА. Вся команда билась до финальной сирены. Прошлую игру этого выезда в Братиславе мы обидно проиграли «Словану», и нам хотелось доказать, что это была случайность. Удалось.

– Насколько я помню, вы любите техничный хоккей, а игра против армейцев складывалась так, что приходилось применять и самому периодически попадать под силовые приемы…

– Да, я люблю в пас поиграть, но если нужно потолкаться, то я всегда готов и не боюсь этого. Тренеры говорят, что надо выигрывать борьбу, и я стремлюсь выполнить установку.

– «Северсталь» обыграла ЦСКА в конце прошлого сезона, теперь история повторилась в начале нового. Череповец нашел правильный подход и к игре против московских армейцев?

– На ЦСКА мы имеем такой же настрой, как и на все остальные клубы, и выходим, чтобы побеждать. Эти победы над армейцами – скорее результат работы тренерского штаба, команды и чуточку везения. В конце прошлой регулярки для нашей команды сильнейшей мотивацией было попадание в плей-офф, а сейчас – мы хорошо поработали на предсезонке, пребываем в хорошем расположении духа, поэтому самое время выигрывать.

– Завершать выезд будете у еще одних недавних обидчиков ЦСКА – ярославского «Локомотива». Как будете обыгрывать соседей?

– С Ярославлем у нас своеобразное дерби. Нам нравится играть с «Локомотивом», матчи получаются интересными. Скорее всего, стиль игры будет немного отличаться от того, как мы играли с ЦСКА. Тренеры подскажут. В Ярославль мы едем за победой и очками.