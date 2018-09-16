В эти дни в Китае – хоккейное паломничество. Сам Уэйн Гретцки приехал, а также клубы НХЛ – «Бостон» с «Калгари».

Энхаэловцы прилетели в Китай с приключениями – вся их экипировка была задержана китайской таможней для усиленной проверки. Из-за этого пришлось отменить первую тренировку.

Но акция «NHLChinaGames» состоялась, и в первом матче в Шэньчжэне по буллитам победил «Бостон» (4:3). Любопытнее было смотреть на зрителей – вроде бы собралась полная коробочка на 18 тысяч зрителей. Но китайцы вели себя тихо, словно привыкая к необычному для себя виду спорта.

Счет матча – дело десятое. Куда важнее, что НХЛ взяла Китай на прицел и планирует развивать там хоккей. Об этом на пресс-конференции заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

«Однажды мы задумаемся об играх регулярного чемпионата в Китае, и заявил Беттмэн. – И если такие матчи состоятся, то на старте сезона. Команды начнут чемпионат, а затем у игроков будет шанс восстановить привычный график».

Это не только пропаганда хоккея, но и большой бизнес. Как известно, у Китая сейчас тьма денег, и НХЛ выстраивает партнерские отношения с местными компаниями. В этом свете можно даже не сомневаться, что игроки НХЛ будут участвовать в Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине.

На днях я разговорился со знаменитым форвардом Алексеем Ковалевым, который теперь работает тренером «Куньлуня». И напомнил ему – китайский спорт удивителен тем, что он быстро выходит из отстающих в лидеры. Например, раньше прыжки в воду в стране находились в зачаточном состоянии, а теперь китайцы доминируют в этом виде спорта. Очень хороши они в плавании. Возможно ли, что они и в хоккее добьются высот – однажды победят на Олимпиаде или чемпионате мира? И когда это случится? Вряд ли в 2022 году, когда зимние Игры пройдут в Пекине. Но все же…

«Сейчас уже девять игроков с китайскими корнями задрафтованы в НХЛ, – задумавшись, ответил Ковалев. – Наверняка их держат на виду в сборной, подготовят к Олимпиаде. Все очень быстро развивается в Китае. Вряд ли успеют к 2022 году, но на своих игроков будут смотреть дети в стране, пойдут в секции. По такому же пути в Китае развивали баскетбол, там очень популярна НБА. На матчах местной лиги распродано все, нет свободных мест. К хоккею в Китае пока нет такого интереса, но все впереди. И многое зависит не от того, приедет ли Гретцки или другие знаменитости. А от того, как начнут играть сами китайцы. Им нужно показать себя, привлечь больше народу на трибуны – и тогда в стране начнется хоккейный бум».