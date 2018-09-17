В снайперской гонке чемпионата развернулась нешуточная борьба. Пока здесь триумвират – на счету Анатолия Голышева, Антона Бурдасова и Романа Старченко по шесть голов.

Вчера форвард «Салавата Юлаева» Бурдасов «промолчал», а его команда дома уступила «Нефтехимику» 1:3. Видно, на боевом настрое юлаевца отразился разгром футболистов «Уфы» от ЦСКА (0:3). Капитан «СЮ» с защитником-новичком Алексеем Семеновым побывал на футболе и вряд ли остался доволен.

А Старченко из «Барыса», взяв паузу в домашнем матче-реванше с «Торпедо» (4:1), поразил ворота «Ак Барса». Он набрал 2 (1+1) балла за результативность, но ушел со льда с отрицательным показателем полезности – «-1».

Лидер атак «Автомобилиста» Голышев сегодня вечером предстанет перед зрителями «ЦСКА Арены». Его команда одержала шесть побед подряд и единолично возглавляет не только Восточную конференцию, но и сводную таблицу чемпионата. В последних четырех играх Голышев поразил ворота пять раз. Он ушел без гола только в матче против ЦСКА, да и в нем упустил стопроцентный шанс.

Пока у Голышева нет ассистентских баллов, зато полезность на уровне – «+4».