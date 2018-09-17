Сегодня 50-летний юбилей празднует обладатель Кубка Стэнли, вице-чемпион Олимпиады-1998 в Нагано, а ныне генеральный менеджер «Северстали» Валерий Зелепукин.

Зелепукин считался форвардом креативным. В противным случае вряд ли попал бы на заметку чемпионского ЦСКА во второй половине 1980-х. Он отслужил два сезона, долго лечил перелом ноги и вернулся в родной Воскресенск. Успев сыграть на двух молодежных чемпионатах мира. В Пьештянах-1987 наша сборная была дисквалифицирована за массовую драку с канадцами в заключительном матче турнира, ничего для нее не решавшем. Встреча была остановлена при счете 2:4. Зелепукин принял участие в первом ответном голе, ассистировав Шестерикову. Забыв о боли в выбитом плече, Валерий без раздумий вступился за своего бывшего одноклубника защитника-«малыша» Монаенкова. Так врезал канадцу, что вправил себе вывих.

Впрочем, вовсе не кулачными делами прославился юбиляр. В ЦСКА он окреп, приобрел уверенность и выдвинулся в «Химик» одним из самых самобытных нападающих союзного чемпионата. И попортил немало крови команде Виктора Тихонова.

В 1991-м Валерий завоевал золотую медаль чемпиона Европы и бронзу чемпионата мира.

Лишь отъезд за океан помешал ему стать олимпийским чемпионом в Альбервиле.

В 1995-м Зелепукин в форме «Нью-Джерси» завоевал Кубок Стэнли, вместе с соотечественником Брылиным. «Дьяволы» в финале сокрушили 4-0 «Детройт».

Через полтора года он сыграл на Кубке мира, заменив получившего травму Павла Буре.

А в 1998-м вернулся из олимпийского Нагано с серебряной медалью.

Сейчас Валерий занимает пост генерального менеджера «Северстали». В том, что клуб из Череповца в прошлом сезоне пробился в плей-офф, немалая его заслуга.

«Советский спорт» поздравляет юбиляра.