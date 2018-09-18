Обозреватель «Советского спорта» задумался над вопросом: какая польза для КХЛ в том, что у нас играет китайский клуб «Куньлунь»?

МНЕНИЕ МАЙОРОВА

Первым поднял этот вопрос еще легендарный Борис Майоров, двукратный олимпийский чемпион. В дебютный год существования китайского клуба в КХЛ он спросил в мою видеокамеру: «На какой хрен нам этот «Куньлунь» нужен?»

Тема была снова поднята в недавней колонке Майорова для «Советского спорта», когда Борис Александрович заметил, что в угоду второсортным иностранным командам мы угробим наш хоккей.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА ДЛЯ КХЛ?

Сейчас «Куньлунь» идет третьим с конца на Востоке, не попадает в зону плей-офф, на последнем матче – против «Слована» во дворце «Фэйян» в Шанхае собралось лишь 1172 зрителя. По всем показателям рейтинга китайский клуб должен быть сокращен из КХЛ.

Но наверняка уберут какую-нибудь несчастную «Северсталь», оставив Череповец без большого хоккея. Китайцев трогать нельзя, это большая политика. Они существуют по указанию сверху, и наша цель – развивать китайский хоккей.

Хотя интересно, какие дивиденды с этого получит Россия. Когда НХЛ приезжает в Поднебесную, собирает 15 тысяч зрителей на трибунах, быстро налаживает бизнес с крупными компаниями, делает своего Уэйна Гретцки лицом китайского хоккея – я это понимаю. Американцы осваивают большой чужой рынок. А какую прибыль получим мы?

«КТО ВСПОМНИТ ИХ СОСТАВ?»

Моя коллега Дарья Миронова, с которой я веду передачу в YouTube«Игра в тело», правильно написала в инстаграме: «Все три сезона, что я слежу за «Куньлунем», там меняются тренеры, хоккеисты. Но все катится вниз... Пустые трибуны – не самый страшный косяк. Кто-нибудь помнит состав первого сезона? А второго?

Идет откровенное очищение состава от русскоговорящих игроков. Два вратаря – Лазушин и Налимов – пока держатся, им удачи! Интересно, если китайцы не ходят на хоккей, почему зритель из России, Казахстана, Белоруссии должен смотреть матчи «Куньлуня» без своих игроков?

Как человек без опыта работы с мощными командами высокого уровня становится главным тренером в КХЛ? Речь о Юсси Тапола. В чем перспектива? Но теперь мы видим, что в «Куньлуне» в приоритете – финны и игроки, у которых китайские корни!

Шутка ли, приезжают парни из ECHL с зарплаты $500 в неделю. Их подписывают в систему клуба на 200 тысяч долларов (ВХЛ). И где результат?»

ОТВЕТ «КУНЬЛУНЯ»: «МЫ РАБОТАЕМ НА СБОРНУЮ»

Самое прикольное, что в комментарии к посту Дарьи пришел… официальный аккаунт «Куньлуня», который объяснил на чистом русском языке:

«Вы правы, игроки приезжают к нам из ECHL и чемпионата Норвегии. Но они честно трудятся и выводят китайский хоккей на новый уровень. В прошедшем сезоне сборные всех возрастов сохранили прописку в своих дивизионах без единого натурализованного игрока. В новом сезоне у нас тренер, добившийся максимальных успехов в Финляндии в последние сезоны. А еще новая схема игры, из-за чего хоккей мы подчас показываем специфический. Но это пока. Посмотрим, что будет дальше».

«Мы развиваем хоккей в Китае, готовим игроков для сборной, готовимся к Олимпиаде-2022. Мы не натурализуем игроков без корней. У нас никогда не было цели любой ценой взять Кубок Гагарина. Наши планы – поднять китайский хоккей, этой цели мы следуем».

…В общем, понятно. «Куньлунь» не идет за Кубком Гагарина, ему плей-офф не нужен. Там просто наигрывается состав под сборную Китая на Олимпиаду. Хоккеистам-студентам с китайскими корнями, которые играют в хоккей как любители, дают контракты на 200 тысяч долларов, чтобы подтянуть их в мастерстве, а потом натурализовать – тех, кто выстрелит.

Но еще раз спрошу – что от этого получит КХЛ? И зачем нашей лиге такой «Куньлунь»?

РЕЗУЛЬТАТЫ «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» В ПЛЕЙ-ОФФ КХЛ

Сезон-2016/17: Проиграл в первом раунде (1-4 от «Магнитки»)

Сезон-2017/18: Не попал в плей-офф

СОСТАВ «КУНЬЛУНЯ» (разбивка по гражданству)

Китай (8 человек) – в основном, натурализованные игроки из Северной Америки с китайскими корнями

з Виктор Бартли, з Микаэль Там, ф Джо Брэйден, ф Брэндон Ип, ф Кори Кейн, ф Джош Николлс, ф Грег Сквайрз, ф Зак Юйэнь

Канада (6 человек) – потенциальные обладатели паспорта Китая

з Блэйк Парлетт, з Марк-Андре Граньяни, ф Тэйлор Бек, ф Майкл Латта, ф Александр Пикар, ф Джастин Фонтэйн

Чехия (3 человека)

з Ондржей Витасек, з Томаш Кундратек, ф Томаш Мертл

Финляндия (3 человека)

з Вилле Лаюнен, ф Вели-Матти Савинайнен, ф Олли Палола

Россия (2 человека)

в Александр Лазушин, в Иван Налимов

Швеция (2 человека)

ф Патрик Лунд, ф Юхан Сундстрем

Словения (1 человек)

ф Рок Тичар