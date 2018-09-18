«Китайцам дают по $200 тысяч, русских зачищают…» Зачем нужен такой «Куньлунь»?
Обозреватель «Советского спорта» задумался над вопросом: какая польза для КХЛ в том, что у нас играет китайский клуб «Куньлунь»?
МНЕНИЕ МАЙОРОВА
Первым поднял этот вопрос еще легендарный Борис Майоров, двукратный олимпийский чемпион. В дебютный год существования китайского клуба в КХЛ он спросил в мою видеокамеру: «На какой хрен нам этот «Куньлунь» нужен?»
Тема была снова поднята в недавней колонке Майорова для «Советского спорта», когда Борис Александрович заметил, что в угоду второсортным иностранным командам мы угробим наш хоккей.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА ДЛЯ КХЛ?
Сейчас «Куньлунь» идет третьим с конца на Востоке, не попадает в зону плей-офф, на последнем матче – против «Слована» во дворце «Фэйян» в Шанхае собралось лишь 1172 зрителя. По всем показателям рейтинга китайский клуб должен быть сокращен из КХЛ.
Но наверняка уберут какую-нибудь несчастную «Северсталь», оставив Череповец без большого хоккея. Китайцев трогать нельзя, это большая политика. Они существуют по указанию сверху, и наша цель – развивать китайский хоккей.
Хотя интересно, какие дивиденды с этого получит Россия. Когда НХЛ приезжает в Поднебесную, собирает 15 тысяч зрителей на трибунах, быстро налаживает бизнес с крупными компаниями, делает своего Уэйна Гретцки лицом китайского хоккея – я это понимаю. Американцы осваивают большой чужой рынок. А какую прибыль получим мы?
«КТО ВСПОМНИТ ИХ СОСТАВ?»
Моя коллега Дарья Миронова, с которой я веду передачу в YouTube«Игра в тело», правильно написала в инстаграме: «Все три сезона, что я слежу за «Куньлунем», там меняются тренеры, хоккеисты. Но все катится вниз... Пустые трибуны – не самый страшный косяк. Кто-нибудь помнит состав первого сезона? А второго?
Things aren’t looking up for #kunlun Сейчас на #КХЛТВ идёт матч «Куньлунь-Слован». Кто-то может честно признаться, что является поклонником Куньлуня? В первом сезоне меня записывали в армию фанатом новоиспечённого китайского клуба. Я однозначно поддерживала идею развития и успехи команды. Все три сезона слежу за клубом, меняются тренеры, хоккеисты. Слежу за тем, как все катится вниз... Пустые трибуны (фото 4) не самый страшный косяк, хотя на НХЛовских парней все забивается до крыши. Кто-то помнит состав 1-ого сезона? 2-ого?! Идёт откровенное очищение от русскоговорящих игроков. Два вратаря пока держатся, им удачи! Интересно, если китайцы не ходят на хоккей, почему зритель из России, Казахстана, Беларуси должен смотреть матчи Куньлуня без «своих» игроков? Как человек без опыта работы с мощными командами высокого уровня становится главным тренером в КХЛ?! В чем перспектива?! Несомненно, это большая ответственность и крутой опыт! Да, вот только в глаза бросаются другие факторы...Теперь в приоритете финны и все, у кого китайские корни! Шутка ли -приезжают парни из ECHL , с зарплаты $500 в неделю их подписывают в систему клуба на $200,000 (ВХЛ) . А во что играет «Куньлунь» тоже не очень понятно...Куньлунь становится совсем чужим P.S. После поста Куньлунь отыгрался 😂😂😂#приношуудачуКуньлуню #chinamarket #redstars
Идет откровенное очищение состава от русскоговорящих игроков. Два вратаря – Лазушин и Налимов – пока держатся, им удачи! Интересно, если китайцы не ходят на хоккей, почему зритель из России, Казахстана, Белоруссии должен смотреть матчи «Куньлуня» без своих игроков?
Как человек без опыта работы с мощными командами высокого уровня становится главным тренером в КХЛ? Речь о Юсси Тапола. В чем перспектива? Но теперь мы видим, что в «Куньлуне» в приоритете – финны и игроки, у которых китайские корни!
Шутка ли, приезжают парни из ECHL с зарплаты $500 в неделю. Их подписывают в систему клуба на 200 тысяч долларов (ВХЛ). И где результат?»
ОТВЕТ «КУНЬЛУНЯ»: «МЫ РАБОТАЕМ НА СБОРНУЮ»
Самое прикольное, что в комментарии к посту Дарьи пришел… официальный аккаунт «Куньлуня», который объяснил на чистом русском языке:
«Вы правы, игроки приезжают к нам из ECHL и чемпионата Норвегии. Но они честно трудятся и выводят китайский хоккей на новый уровень. В прошедшем сезоне сборные всех возрастов сохранили прописку в своих дивизионах без единого натурализованного игрока. В новом сезоне у нас тренер, добившийся максимальных успехов в Финляндии в последние сезоны. А еще новая схема игры, из-за чего хоккей мы подчас показываем специфический. Но это пока. Посмотрим, что будет дальше».
«Мы развиваем хоккей в Китае, готовим игроков для сборной, готовимся к Олимпиаде-2022. Мы не натурализуем игроков без корней. У нас никогда не было цели любой ценой взять Кубок Гагарина. Наши планы – поднять китайский хоккей, этой цели мы следуем».
…В общем, понятно. «Куньлунь» не идет за Кубком Гагарина, ему плей-офф не нужен. Там просто наигрывается состав под сборную Китая на Олимпиаду. Хоккеистам-студентам с китайскими корнями, которые играют в хоккей как любители, дают контракты на 200 тысяч долларов, чтобы подтянуть их в мастерстве, а потом натурализовать – тех, кто выстрелит.
Но еще раз спрошу – что от этого получит КХЛ? И зачем нашей лиге такой «Куньлунь»?
РЕЗУЛЬТАТЫ «КУНЬЛУНЬ РЕД СТАР» В ПЛЕЙ-ОФФ КХЛ
Сезон-2016/17: Проиграл в первом раунде (1-4 от «Магнитки»)
Сезон-2017/18: Не попал в плей-офф
СОСТАВ «КУНЬЛУНЯ» (разбивка по гражданству)
Китай (8 человек) – в основном, натурализованные игроки из Северной Америки с китайскими корнями
з Виктор Бартли, з Микаэль Там, ф Джо Брэйден, ф Брэндон Ип, ф Кори Кейн, ф Джош Николлс, ф Грег Сквайрз, ф Зак Юйэнь
Канада (6 человек) – потенциальные обладатели паспорта Китая
з Блэйк Парлетт, з Марк-Андре Граньяни, ф Тэйлор Бек, ф Майкл Латта, ф Александр Пикар, ф Джастин Фонтэйн
Чехия (3 человека)
з Ондржей Витасек, з Томаш Кундратек, ф Томаш Мертл
Финляндия (3 человека)
з Вилле Лаюнен, ф Вели-Матти Савинайнен, ф Олли Палола
Россия (2 человека)
в Александр Лазушин, в Иван Налимов
Швеция (2 человека)
ф Патрик Лунд, ф Юхан Сундстрем
Словения (1 человек)
ф Рок Тичар