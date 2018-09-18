Гонки по Москве, пистолет, биткоины… Вспоминаем приключения Игоря Мусатова
Бывший нападающий сборной России Игорь Мусатов путем махинаций лишил предпринимателя 45,3 миллиона рублей.
Дело было летом. По информации «МК», Мусатов предложил предпринимателю криптовалюту – 103 биткоина на сумму 45,5 миллиона рублей. Причем попросил осуществить сделку не в банке, как принято в таких случаях, а в его офисе в районе Печатники. Встретил покупателя приятель Мусатова и, сказав, что тот задерживается, уговорил подписать бумаги без него. Поучив деньги, помощник хоккеиста скрылся через черный ход.
Несколько месяцев покупатель тщетно пытался связаться с продавцом и подал заявление в полицию.
А летом генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев сообщил, что Мусатов изъявил желание играть за бело-голубых и даже подписал с ними просмотровый контракт. Набирать форму он должен был в ХК «Воронеж», динамовском фарм-клубе. Больше в хоккейной системе координат Мусатов не появился.
ЗНАКОМСТВО
Я познакомился с Мусатовым на Кубке президента Башкортостана в Уфе. В начале августа 2006 года, куда он приехал со «Спартаком». Его считали форвардом с искрой божьей. В общении очень приятный молодой человек.
В последний день турнира пришла печальная новость о дефолте красно-белых. И Мусатова пригласили в чемпионский состав «Ак Барса».
Помню, вскоре встретил его на Кубке «Лады» в Тольятти, игрок еще ходил в спартаковском спортивном костюме, поздравил его с повышением: «Большому кораблю – большое плавание».
В 2011-м Зинэтула Билялетдинов возглавил сборную и вызвал Мусатова, который тогда играл в Мытищах, на финский этап Евротура. на финский этап Евротура
На открытой тренировке в Новогорске я попросил новичка ответить на пару безобидных вопросов анкеты. Тот улыбнулся и дал деру. Я за ним. Хорошо, что мой коллега Дмитрий Пономаренко оказался на пути беглеца. Мы его, что называется, приперли к стенке. На вопросы он ответил. А потом набрал руководителя пресс-службы «Атланта».
– Это все с твоей подачи, ты – покойник…, – услышали мы обрывки спича Мусатова. – Все теперь подумают, что я в сборной по блату.
ГОНКИ
Спустя месяц Мусатов мне еще раз сильно удивил. 11 декабря в Мытищи приехал ЦСКА. Играли в воскресенье, а накануне форвард стал героем криминальной хроники, устроив гонки по улицам ночной Москвы. Полиция устроила погоню, но все-таки злостного нарушителя задержали.
Когда же Мусатов появился на льду, у меня и сидевших рядом репортеров челюсть отвисла. Он не просто играл хорошо, а забил победный буллит – руки-то у него волшебные.
– Присутствовал ли Мусатов на утренней раскатке? – теребил я главного тренера «Атланта» Янне Карлссона, но ответа не получил. Пресс-атташе клуба буквально оттащил от меня шведа.
Только спустя неделю я выяснил, что Мусатов не пропустил ту самую раскатку, правда, чуть припозднился. Влетел в раздевалку и надел форму буквально на цивильную одежду.
– Мы будем защищать своего птенца, – прокомментировал ситуацию генеральный директор «Атланта» Андрей Веревко.
А как же полиция? Задержание игрока? Оказалось, Мусатов представил справку из отделения полиции о том, что его… не задерживали.
Игорь немало побродил по клубам – «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард», «Витязь», «Слован». И везде тренеры рассчитывали на высокое мастерство нападающего. Однако в памяти болельщиков остался его «черный пистолет», которым он размахивал в омском ресторане…