Дело было летом. По информации «МК», Мусатов предложил предпринимателю криптовалюту – 103 биткоина на сумму 45,5 миллиона рублей. Причем попросил осуществить сделку не в банке, как принято в таких случаях, а в его офисе в районе Печатники. Встретил покупателя приятель Мусатова и, сказав, что тот задерживается, уговорил подписать бумаги без него. Поучив деньги, помощник хоккеиста скрылся через черный ход.

Несколько месяцев покупатель тщетно пытался связаться с продавцом и подал заявление в полицию.

А летом генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев сообщил, что Мусатов изъявил желание играть за бело-голубых и даже подписал с ними просмотровый контракт. Набирать форму он должен был в ХК «Воронеж», динамовском фарм-клубе. Больше в хоккейной системе координат Мусатов не появился.

ЗНАКОМСТВО

Я познакомился с Мусатовым на Кубке президента Башкортостана в Уфе. В начале августа 2006 года, куда он приехал со «Спартаком». Его считали форвардом с искрой божьей. В общении очень приятный молодой человек.

В последний день турнира пришла печальная новость о дефолте красно-белых. И Мусатова пригласили в чемпионский состав «Ак Барса».

Помню, вскоре встретил его на Кубке «Лады» в Тольятти, игрок еще ходил в спартаковском спортивном костюме, поздравил его с повышением: «Большому кораблю – большое плавание».

В 2011-м Зинэтула Билялетдинов возглавил сборную и вызвал Мусатова, который тогда играл в Мытищах, на финский этап Евротура. на финский этап Евротура

На открытой тренировке в Новогорске я попросил новичка ответить на пару безобидных вопросов анкеты. Тот улыбнулся и дал деру. Я за ним. Хорошо, что мой коллега Дмитрий Пономаренко оказался на пути беглеца. Мы его, что называется, приперли к стенке. На вопросы он ответил. А потом набрал руководителя пресс-службы «Атланта».

– Это все с твоей подачи, ты – покойник…, – услышали мы обрывки спича Мусатова. – Все теперь подумают, что я в сборной по блату.

ГОНКИ

Спустя месяц Мусатов мне еще раз сильно удивил. 11 декабря в Мытищи приехал ЦСКА. Играли в воскресенье, а накануне форвард стал героем криминальной хроники, устроив гонки по улицам ночной Москвы. Полиция устроила погоню, но все-таки злостного нарушителя задержали.

Когда же Мусатов появился на льду, у меня и сидевших рядом репортеров челюсть отвисла. Он не просто играл хорошо, а забил победный буллит – руки-то у него волшебные.

– Присутствовал ли Мусатов на утренней раскатке? – теребил я главного тренера «Атланта» Янне Карлссона, но ответа не получил. Пресс-атташе клуба буквально оттащил от меня шведа.

Только спустя неделю я выяснил, что Мусатов не пропустил ту самую раскатку, правда, чуть припозднился. Влетел в раздевалку и надел форму буквально на цивильную одежду.

– Мы будем защищать своего птенца, – прокомментировал ситуацию генеральный директор «Атланта» Андрей Веревко.

А как же полиция? Задержание игрока? Оказалось, Мусатов представил справку из отделения полиции о том, что его… не задерживали.

Игорь немало побродил по клубам – «Салават Юлаев», «Локомотив», «Авангард», «Витязь», «Слован». И везде тренеры рассчитывали на высокое мастерство нападающего. Однако в памяти болельщиков остался его «черный пистолет», которым он размахивал в омском ресторане…