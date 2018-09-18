Обозреватель «Советского спорта» — о том, как в хоккее важно иметь чувство юмора, даже когда ты троллишь футбол.

Меня радует новый подход «Авангарда» к разным вопросам. Вот как поступили бы в других клубах КХЛ, если б на матче их команды у них дома поколотили журналиста?

«Ястребы» предложили пострадавшему, что оплатят его лечение, а также пригласили в Омск на матч под открытым небом. Оригинальный и красивый жест. Идеальным его назову, когда нарушители порядка будут официально отстранены «Авангардом» от похода на его матчи.

Или вот в футболе громыхнул скандал – Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили лайки в инстаграме под видео актера Дмитрия Назарова, который в стихотворной форме призвал к изгнанию главного тренера Массимо Карреры из «Спартака». А в итоге изгнали самих Глушакова и Ещенко, переведя в молодежный состав и отстранив от матча против «Рапида». Денис сначала оправдывался, что поставил лайк машинально, на скроллинге. Но потом назвал все это «цирком», что перечеркнуло даже попытку выйти сухим из воды.

Парни, Денис @DGlushakov8 и Андрей Ещенко! Вы так круто лайкайте, что про это все говорят 2й день, кейс — 💪. Если что — приходите к нам в «Авангард» делать такой же крутой SMM! Мы временно в Балашихе, добираться близко. Хоккей интересный, борщ есть, лайкать можно всё — ждем! — ХК Авангард (@hcavangardomsk) 18 сентября 2018 г.

А что сделал «Авангард»? Написал в твиттере, обращаясь к Глушакову и Ещенко: «Парни! Вы так круто лайкаете, что об этом все говорят второй день. Кейс! Если что – приходите к нам в «Авангард» делать такой же крутой SMM! Мы временно в Балашихе, добираться близко. Хоккей интересный, борщ есть, лайкать можно все – ждем!»

Кстати, это второй случай за последний месяц, когда хоккеисты бросают вызов футболистам. Так, Илья Ковальчук и Евгений Малкин пригласили Дзюбу в день его рождения на благотворительный матч в Сочи. Захотели посмотреть, как стоит на коньках Артем Львиное Сердце. Жаль, Дзюба не приехал. Было бы любопытно.

Фишка РПЛ – замечательный твиттер футбольного «Енисея», который ведет 21-летний пресс-атташе Станислав Меркис. Когда в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании, Меркис пригласил «Барселону» в чемпионат ФНЛ. И этот твит бомбанул на весь мир. Он звал к себе Малахова после ухода с Первого канала. Шутил о бое Макгрегора с Мэйвезером. Ну и так далее.

Все ведь просто. Ловишь информационный повод, шутишь об этом в официальном твиттере. Все, рубишь хайп.

Берите пример с «Авангарда». Больше шутите, делайте хоккей КХЛ не таким серьезным.