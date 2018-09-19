«ДИНАМО» РАЗБИЛО СВЯЗКУ ШИПАЧЕВ - КАГАРЛИЦКИЙ

Вчера московское «Динамо» при очень домашнем судействе победило «Витязь» (4:2) и прервало черную серию из трех поражений. Матч в «Мегаспорте» смотрели всего 3016 зрителей. Пока это антирекорд посещаемости хоккея в Москве.

В конце второго периода ветеран бело-голубых Максим Афиногенов не сумел забить в пустые ворота – на пути шайбы выросла клюшка вратаря Александра Самонова, заменившего финна Йони Ортио после четырех пропущенных шайб. Ветеран, вышедший в первом звене с Вадимом Шипачевым и Владимиром Брюквиным, с досады схватился за голову.

- С метра? Легко! - уверял в рекламном ролике 7-8-летней свежести Афиногенов двух болельщиков-чудаков в лифте.

Оказывается, нет. Впрочем, печалиться хозяевам не пришлось. Они трижды реализовали численное преимущество – сделали то, что удалось в недавнем дерби московским армейцам.

В четверг на лед «Мегаспорта» выйдет записной фаворит СКА. Победа в этом матче укрепит позиции главного тренера бело-голубых Владимира Воробьева, которого только ленивый не отправлял в отставку.

Знакомые с ситуацией утверждают, что главное препятствие его увольнения… грамотно составленный контракт. За его досрочное расторжение по инициативе работодателя придется заплатить крутую неустойку – несколько миллионов рублей. Поэтому не исключен вариант ухода из клуба того, кто одобрил этот документ.

ВЫБЬЕТ ЛИ АНДРИЕВСКИЙ ДЕСЯТКУ?

«Сибирь», сменившая главного тренера, никак не может прервать чреду неудач. Вчера команда со снежинкой потерпела восьмое поражение подряд, еще на шаг приблизившись к антирекорду КХЛ – на старте сезона-2010/11 «Витязь» выдал серию из десяти поражений.

Напомню, в первых шести встречах командой из Новосибирска руководил Владимир Юрзинов-младший. В прошлую субботу он был отправлен в отставку, его заменил Александр Андриевский. Его премьера в «Сибири» завершилась домашним поражением от «Торпедо» (2:3). А вчера сибиряки проиграли в Уфе (1:3). Впереди у них домашняя игра против «Авангарда», потом турне по маршруту Казань - Санкт-Петербург – Минск - Подольск. Много ли шансов у команды Андриевского разжиться очками?

ДУБЛЕР ЗАТМИЛ ВСЕХ

Вчера «Ак Барс» одержал победу в Нижнем Новгороде (4:2). Номинально третий вратарь обладателя Кубка Гагарина 23-летний Владислав Подъяпольский отразил 41 бросок. А основной голкипер Эмиль Гарипов восстановился после травмы и сидел в запасе.

Продукт новокузнецкой школы Подъяпольский впервые вышел в форме «барсов» в Балашихе по ходу серии буллитов, сменив Александра Шарыченкова.

А в зеленом дерби Подъяпольский вышел на лед после второго перерыва, когда Казань безнадежно горела 1:4. Дублер сохранил ворота на замке, позволив партнерам сравнять счет, а в овертайме и серии бросков обезоружил Линуса Умарка и Ко.

На старте чемпионата из элитных российских вратарей только московский армеец Илья Сорокин (земляк Подъяпольского) держит планку. Василий Кошечкин пропустил шесть шайб в уральском дерби от «Трактора». Игорь Шестеркин в СКА чаще полирует лавку, чем играет. А вышедший было в Уфе на первый план Андрей Кареев (тоже ведь земляк Подъяпольского!) после домашних поражений от «Ак Барса» и «Нефтехимика» уступил пост номер один выздоровевшему финну Юхе Метсоле.

Нет уверенности в том, что Гарипов вскорости сумеет вернуть статус основного вратаря «Ак Барса». Пусть он и татарин. Дублер из Новокузнецка поймал кураж и просто так ворота не уступит.