1. Горди Дуайер

40 лет, «Динамо» (Минск)



Фото: ХК «Динамо» (Минск)

Рыжеволосого канадца вряд ли спасет последняя волевая победа в Ярославле. В Минске хотят видеть игру и очки. Пока нет ни того, ни другого. Может ли его сменить Знарок? Это фантастика? Трехкратный обладатель Кубка Гагарина если и примет приглашение, то лишь от топ-клуба? А вдруг тоска по любимому делу перевесила амбиции, статус и все такое. Нет сомнений, в Белоруссии Знарку создадут все условия и не станут требовать Кубка Гагарина. Он же восстановит тонус, вспомнит свои бывшие команды (ХК МВД и «Динамо» Москва), которые называли «волчьими стаями» (их стиль соответствовал характеру наставника).

На ЧМ-2014 я как-то соседствовал на пресс-конференции с ведущим белорусским хоккейным обозревателем. На его голове красовалась бейсболка сборной Канады.

– Что это? Зачем? – поинтересовался у него Знарок.

– Знак уважения к родоначальникам хоккея.

Наш тренер зло сверкнул глазами. Ох и не любит он этих кингов – кинэнов и прочих хэнлонов. Не пора ли в Минске прятать канадские кепки?

2. Александр Андриевский

50 лет, «Сибирь»



Фото: ХК «Сибирь»

«Сибирь», уволившая в конце прошлой недели главного тренера Юрзинова-младшего, никак не может прервать чреду неудач. Команда со снежинкой потерпела восемь поражений подряд. Антирекорд КХЛ принадлежит «Витязю», который на старте сезона-2010/11 выдал серию из десяти проигрышей.

Премьера Андриевского в «Сибири» завершилась домашним поражением от «Торпедо» (2:3), приправленным вратарским конфузом Тэйлора. Наверное, каналец возомнил себя суперфорвардом Тарасенко, помчался в атаку, потерял шайбу и вскоре вытащил ее из сетки.

А во вторник сибиряки проиграли в Уфе (1:3). Впереди у них домашняя игра против «Авангарда», потом турне по маршруту Казань – Санкт-Петербург – Минск – Подольск и свидание в Новосибирске ЦСКА. Много ли шансов у команды Андриевского разжиться очками? А когда нет очков, нет и тренера. Это хоккейная аксиома.

3. Герман Титов

53 года, «Трактор»



Фото: «Советский спорт»

Два подряд поражения челябинцев с общим счетом 1:14 сгустили тучи над головой их нового наставника. Тем более что «Трактор» упал на 12-е место в Восточной конференции. Кто-то даже полагает, что игрок сливают тренера.

Правда, до этих разгромов в Хельсинки (0:8) и Москве (1:6 от «Спартака») была красивая победа в Магнитогорске (6:5) в уральском дерби.

Пока у тренера есть кредит доверия. Ведь его кандидатуру лоббировало руководство клуба. Не может ведь оно расписаться в собственной некомпетентности.

4. Николай Цулыгин

43 года, «Салават Юлаев»



Фото: ХК «Салават Юлаев»

Когда Уфа горела 0:2 в стартовом матче против московского «Динамо», на трибунах «Мегаспорта» шушукались: «Рано Цулыгину тренировать «Салават». Но стоило гостям сравнять счет и вырвать победу в овертайме, мнение о наставнике развернулось на 180 градусов.

Однако домашнее поражение в «зеленом» дерби от Казани (4:5 бул.) и три безответные пропущенные шайбы в третьем периоде стали для Цулыгина черной меткой. Несмотря на успех в Санкт-Петербурге (4:1) и переполненный лазарет.

А после неудачи на родном льду с «Нефтехимиком» (1:3) в команде началась легкая паника. Хорошо, что через день в гости к юлаевцам пожаловала кризисная «Сибирь», пока не набравшая ни одного очка. Победа 3:1 разрядила атмосферу. Надолго ли? Ответ мы узнаем 1 октября, когда «СЮ» примет другого записного фаворита, ЦСКА.

Молодого доморощенного тренера могут задвинуть в любой момент. А момент этот может наступить когда угодно – ведь обороняются уфимцы как бог на душу положит. Та же картина наблюдалась и в прошлом сезоне, но авторитетного финского «академика» Эркку Вестерлунда уволить не решились.

5. Владимир ВОРОБЬЕВ

45 лет, «Динамо» (Москва)



Фото: ХК «Динамо» (Москва)

Про его грядущее увольнение говорят уже не шепотом, и даже в самом динамовском клубе. Почему тянут-медлят? Знакомый с ситуацией источник объясняет это не долготерпением руководства – у бело-голубых с позором увольняли таких мэтров, как Аркадий Чернышев, Владимир Юрзинов, Зинэтула Билялетдинов, а… юридически грамотно составленным контрактом Воробьева. За досрочное расторжение по инициативе клуба тренеру придется уплатить крутую неустойку – несколько миллионов рублей.

Деньги же нынче «Динамо» очень нужны. Хотя ба на нового вратаря с солидным энхаэловским стажем. В кулуарах звучала фамилия Павелец. Раньше чешского голкипера отправляли в СКА и «Спартак», но в КХЛ он пока не появлялся.

Моментом истины для динамовского Воробьева станет сегодняшний домашний матч против СКА. Если хозяева победят и ворвутся в восьмерку лучших, наставник сможет вздохнуть спокойно.