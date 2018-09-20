5. Николай Коваленко

нападающий, «Локомотив»

Игры: 4

Минут за матч (в среднем): 10:27

Голы: 1

Голевые передачи: –

Драфт НХЛ: «Колорадо», 171-й общий номер

Контракт до: 30.04.2021

Николай Коваленко, сын главы профсоюза – Андрея Коваленко. Он принципиально отличается стилем игры от своего отца. Казалось бы, игрок невыдающимися габаритами, не подходит Квартальнову­ по стилю, но Николай отлично вписался в молодой коллектив Дмитрия Вячеславовича. Во многом за счет неплохого катания и цепкости в игровых моментах. Николай принял правильное решение не уехав за океан этим летом. Квартальнов именно тот тренер, который делает ставку на молодых давая им шанс проявить себя, и пока эти надежды оправданы.

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4. Александр Романов

защитник, ЦСКА

Игры: 8

Минут за матч: 8:24

Голы: –

Голевые передачи: –

Драфт НХЛ: «Монреаль», 38-й общий номер

Контракт до: 30.04.2020

Силовая игра и способность к разрушению чужих атак делает из Александра потенциально основного защитника московского ЦСКА. Силовой защитник-домосед, который подключается к атакам только когда не видит угрозы для своих ворот. Александр – типичный игрок системы Никитина, он не боится силовой борьбы и всегда ставит результат игры в обороне своим бомбардирским качествам. Александр внук одного из самых сильных и титулованных тренеров КХЛ – Зинэтулы Билялетдинова, будет интересно посмотреть, как он выйдет на лед против команды своего дедушки. В сезоне-2018/19 Романов уже запомнился нам своими хитами, то ли еще будет.

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3. Григорий Денисенко

нападающий «Локомотив»

Игры: 6

Минут за матч: 11:02

Голы: 1

Голевые передачи: –

Драфт НХЛ: «Флорида», 15-й общий номер

Контракт до: 30.04.2020

Его действительно можно назвать изгоем Ротенберга – говорят, что именно этот функционер не допустил талантливого нападающего до юниорской сборной России. Да, одного из самых талантливых юниоров не взяли на чемпионат мира из-за его силовых приемов в играх плей-офф против СКА. И в том, что Григорий не уехал в Америку, большая заслуга железнодорожников. На данный момент Григорий комфортно ощущает себя в команде Квартальнова, который делает ставку на молодых игроков. Основными качествами Денисенко являются скорость и дриблинг. Дмитрий Вячеславович – один из немногих тренеров, который умеет работать с молодежью, именно под его руководством Денисенко уже через два года может отправится в НХЛ в качестве крепкого игрока, способного закрепится в составе «Флориды».

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2. Сергей Толчинский

нападающий, ЦСКА

Игры: 4

Минут за матч: 14:08

Голы: 2

Голевые передачи: –

Драфт НХЛ: –

Контракт до: 30.04.2019

ЦСКА продолжает свой путь по возвращению русских игроков из НХЛ. В межсезонье, московский клуб подписал контракт со своим воспитанником - Сергеем Толчинским, который должен стать явным усилением коллектива Игоря Никитина. За время игры за океаном игрок так и не смог проявить себя как хоккеист способный усилить основной состав «Каролины». В фарм-клубе Сергей с каждым годом все меньше попадал в стартовый состав, терял игровую форму и попал в стагнацию. На юркого нападающего возлагались большие надежды, но возможно слишком ранний отъезд игрока придал ему статус «вечно перспективного». Как и многие российские хоккеисты Сергей вернулся возродить свою карьеру. Толчинскому необходимо грызть лед в каждом матче, иначе вездесущая ротация московского клуба может отправить Сергея в «Звезду».

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1. Никита Михайлов

нападающий, «Сибирь»

Игры: 8

Минут за матч: 10:07

Голы: 4

Голевые передачи: 1

Драфт НХЛ: –

Контракт до: 30.04.2020

Единственное светлое пятно новосибирского клуба – это Никита Михайлов. Ситуация в «Сибири» патовая, команда проиграла восемь стартовых встреч из восьми возможных. После пятого поражения сменили тренера, коллектив возглавил Александр Андреевский, но ситуация не изменилась. Сейчас «Сибирь» единственный коллектив без единого очка во всей лиге. Новосибирцы уже не играют в тот зажигательный хоккей, что мы все привыкли видеть. Единственное, что осталось от привычной нам команды – это талантливая молодежь – Никита Михайлов выходил на лед в семи играх, в которых набрал 5 (4+1) очков при средних 10 минутах за матч. Не исключено, что в следующем сезоне один из ведущих клубов прикупит себе талантливого игрока. Михайлов обладает голевым чутьем, ведет силовую борьбу, идет в стыки и великолепно играет возле чужих ворот. Все свои четыре шайбы Михайлов забросил находясь на пятачке.

Печально, что всего несколько клубов дают шанс своим воспитанникам, чаще всего это одни и те же клубы. ЦСКА всегда доверял молодым игрокам, еще при Квартальнове выросли – Никита Зайцев, Андрей Светлаков, Андрей Кузьменко, подтянули и Кирилла Капризова. В среднем молодежи у московских армейцев в составе всегда было много. «Локомотив» в этом году затеял настоящую революцию, после первого провального матча против «Авангарда» 0:4, Квартальнов значительно омолодил состав и сделал ставку на игроков, которые в августе выиграли Молодежный клубный чемпионат мира в составе «Локо». И не прогадал, парни вылетают на лед с горящими глазами. «Сибири» всегда славилась своей хоккейной школой, за последние несколько лет новосибирцы подарили нашей лиге не мало первоклассных хоккеистов и Михайлов одна из восходящих звезд. Спрос на Никиту будет высоким, важно чтобы Андриевский давал молодому таланту играть, потому что именно при Владимире Юрзинове-младшем, который дал шанс молодому игроку, Михайлов зажег свою карьеру в КХЛ.