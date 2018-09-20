Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал травму Николая Кулемина.

На последних минутах матча в Сочи ведущий форвард «Магнитки» Николай Кулемин получил травму верхней части тела. Следующую встречу в Хельсинки он пропустил. Поползи слухи – повреждение очень серьезное, восстановление будет долгим.

Напомним, воспитанник «Металлурга» Кулемин этим летом вернулся из НХЛ и подписал с родным клубом контракт на три сезона. По его словам, в деньгах не потеряв. За четыре сезона в «Айлендерс» он заработал 16,75 миллиона долларов. В последнем из них в основном лечился, проведя всего 13 матчей.

В первом же матче после возвращения Кулемин отметился голом. Правда, в остальных семи до травмы не забивал, сделав три результативные передачи.

Чтобы прояснить ситуацию, обозреватель «Советского спорта» позвонил боссу «Магнитки» Геннадию Величкину. Начал с самого насущного вопроса.

- Что с Кулеминым?

- Что? Травма и есть травма. С кем не бывает…

- Травмы разные бывают. Вольски вот два года назад в матче с «Барысом» повредил позвоночник и выбыл до конца сезона…

- Да что вы! С Кулеминым все куда проще. Вернется через несколько недель.

- Недоброжелатели тотчас отреагировали: подписали «стеклянного» нападающего за очень большие деньги и вот результат.

- Больше слушайте этих блоггеров-провокаторов. А травмы никого не обходят стороной.

- Эксперты говорят: Николай уже не тот, что до отъезда в НХЛ и в локаутном сезоне-2012/13, когда зажигал в звене с Малкиным и Мозякиным. Его перековали в разрушителя, пропал короткий кистевой бросок…

- Кулемин - он всегда такой. Как был Николаем, так им и остался. Парень молодой, здоровый, мастеровитый, с характером. Он нам очень нужен.

- С потерей Кулемина сразу исчезла «химия» в звене Мозякина.

- Поймите, команда только строится. Нет ни одной связки, тренеры только нащупывают, как вы говорите, «химию». Идет притирка, поиск. За пять последних сезонов мы дважды брали Кубок Гагарина, еще один раз играли в финале. Теперь новый этап, новая стройка. Верю, мы создадим чемпионскую команду. Знаем, как это сделать.

- Новичок Варфоломеев пока не впечатляет, тренер Яндач им недоволен…

- Вы шутите? Прикалываетесь? Все у нас хорошо. Еще раз повторяю: идет строительство новой команды, поиски, эксперименты. Мы готовы ждать.