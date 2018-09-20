Игорь Шестеркин сделал сухарь в матче с московским «Динамо» (4:0). Но не похоже, что талантливый русский вратарь станет первым в СКА.

Тренер голкиперов СКА Рашит Давыдов сказал перед сезоном: «У нашей команды – два полноценных первых вратаря».

Так вот, не фига. А я все жду, когда это произойдет. Уже и сборная России выстрелила на чемпионате мира по футболу, и Александр Овечкин взял Кубок Стэнли.

Но Игорь Шестеркин никак не станет первым вратарем СКА.

Ну ладно, раньше он сидел под Микко Коскиненом, которого ставили в плей-офф. С ним брали Кубки Гагарина. Он выбивал сборную России с домашнего чемпионата мира. Теперь уехал в «Эдмонтон».

Вот он шанс, для Шестеркина – того парня, о котором мы трубили на майском первенстве планеты. Все сидел он в запасе, дырку в шортах протер на лавке космических размеров. А ведь незаслуженно! Выпустили его против Канады, сыграл.

Давайте теперь сделаем его в СКА первым вратарем. Но в напарники взят Магнус Хелльберг из «Куньлуня». Был в Питере габаритный финн, стал – габаритный швед. Хелльберг играл, когда СКА продул «Торпедо» в Нижнем Новгороде. На следующий матч тоже вышел Хелльберг, и СКА проиграл «Салавату Юлаеву».

Три шанса дали Шестеркину – он принес три победы: над «Сочи» (3:1), над мощным «Йокеритом» (4:3 ОТ), который в следующих двух матчах победил со счетом 12:1. И теперь Игорь ничего не пропустил от московского «Динамо» (4:0), хотя по его воротам нанесли 21 бросок.

Игорян – сухорян, поздравляю! Но неужели этого мало? Думаете, Шестеркин слишком юн, потому что борода и усы бурно не растут? Но ему в декабре стукнет 23 года, уже есть золото Олимпиады, две медали чемпионата мира, Кубок Гагарина.

А ведь после этого сезона Игорь уедет в НХЛ – в систему «Рейнджерс», где будет пробиваться наверх через стареющего Хенрика Лундквиста. И там он свой шанс получит. И когда в 2020 году за океаном грянет локаут, Шестеркин приедет в СКА уже на роль первого вратаря. Встречать его будут с почестями, как когда-то Евгения Набокова.

И только одна мысль не даст покоя: «Первым Шестеркина сделали они, а не мы».

Они, а не мы.

Неужели для того, чтобы молодой игрок раскрыл талант, нужно уезжать из КХЛ?

Питер, ставь на Игоря. Еще не поздно!