Сегодня я наткнулся в СМИ на сообщение, что якобы Знарок уже ведет переговоры с московским «Динамо». И мало того, успел огорошить клуб громадными финансовыми запросами, запросив за работу до окончания сезона два миллиона евро. Плюс еще по миллиону за каждый раунд плей-офф.

Те, кто знают Знарка поближе, в подобную ерунду, конечно, не поверят. Я и сам не так давно общался с Олегом Валерьевичем. И знаю, что он с одной стороны скучает без работы. А с другой – прекрасно понимает, что в КХЛ бюджеты клубов уже сформированы.

Но слухи, один нелепее другого лезут в СМИ. И кто-то в них, возможно, верит. Даже не взирая на то, что только накануне генеральный директор Валерий Шанцев в интервью «Советскому спорту» заявил, что пока команда поддерживает Владимира Воробьева он будет оставаться на тренерском мостике «Динамо». Но бело-голубые проиграли СКА 0:4. И после этого поражения и крякнула очередная «утка» о Знарке.

Самый простой способ развеять слухи об известном человеке – позвонить ему и спросить прямо, как все обстоит на самом деле. Поэтому я и набрал номер Знарка, чтобы расставить все точки над «i».

– Олег Валерьевич, здравствуйте! Слышали очередную новость о своем будущем контракте с «Динамо»?

– Понять не могу, как такую ерунду можно писать. Это полностью не соответствует действительности. Мало того, люди ведь прочитают и подумают, что я рвач какой-то. Да с такими запросами меня ни один клуб КХЛ не возьмет! А я же понимаю, какое сейчас положение в стране. Да и раньше у меня никогда таких финансовых претензий не было.

– Почему про вас такое пишут? Есть догадки?

– Да, думаю это мои «доброжелатели» делают. Которые просто не хотят, чтоб я вернулся в КХЛ. Вот и отпугивают от меня людей. Главное, что ни с кем из руководства «Динамо» у меня пока и переговоров даже не было.

– Но я-то знаю, что работать вы хотите. И уже давно соскучились без хоккея.

– Это правда, я и не скрываю. Будут предложения – буду разговаривать. И не о сумме контракта, а в первую очередь о конкретной работе. О том, как и чем команде можно и нужно помочь в трудной ситуации. Вот о чем мысли у тренера в голове, когда он берется за дело. А вовсе не о том, как с клуба три шкуры содрать. А тут люди пишут и врут про меня. Ведь самое простое – написать, что он хочет пять миллионов евро, поэтому с ним и разговаривать нечего. Какая-то намеренная дезинформация!

– Другое дело – тренерский штаб. Уверен, что куда бы вы не пришли работать, рядом с вами будет Харийс Витолиньш.

– Это естественно. Тренерский штаб будет мой. По-другому никак. Это ведь тоже очень важная вещь в работе. Рядом должны быть люди, которых я знаю много лет. Которым я полностью доверяю.