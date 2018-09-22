Главное событие дня – Сергей Шумаков, порвавший контракт с ЦСКА и уехавший в США, провел первый матч за «Вашингтон».

Мы много писали об этой истории. Сергей Шумаков отказался от контракта на десятки миллионов рублей – и покинул ЦСКА, где у него случился конфликт. Весной форвард слишком шумно себя вел после отбоя накануне матча плей-офф, и его вывели из состава.

Это было очень смелое, даже отчаянное решение. И спасибо ЦСКА, что пошел навстречу, хотя владел правами на игрока и мог его просто не отпустить. Тут надо подчеркнуть, что Шумаков не сбежал, а именно уехал по взаимному согласию обеих сторон. Это был цивилизованный разрыв отношений.

Сергей в предсезонном матче против «Каролины» вышел на левом фланге второго звена, с Ларсом Эллером и Чендлером Стивенсоном. Провел 14.18 минуты на льду, сделал по одному хиту, блоку и броску, а еще схватил малый штраф, когда в первой же смене зацепил клюшкой Себастьяна Ахо. Ну что ж, бывает.

Еще бросилось в глаза, что «Вашингтон» тестировал Шумакова в большинстве (3.47). Но в двух последних контрольных матчах «Кэпиталз» получили 3:10 по разнице шайб. Причем от клубов, которые не попали в плей-офф – от «Монреаля» и «Каролины». Действующий обладатель Кубка Стэнли входит в сезон на реальном расслабоне.

Кстати, в этом матче играл еще один русский дебютант – вратарь Илья Самсонов, уехавший из «Магнитки». За один период он пропустил одну шайбу.

«Шумаков – мастеровитый форвард с хорошими руками, - сказал о нем защитник Дмитрий Орлов. – Он пока после перелета, еще не освоился, но станет лучше. Посмотрим. Его звено с Ларсом и Чендлером кажется мне интересным. А уверенности он будет набираться с каждым днем.

Это не юниоры: Шумакову – 26, Самсонову – 21. Они выступали на хорошем уровне в КХЛ в сильных клубах, и знают, как побеждать»

А у «Каролины» в порядке 18-летний Андрей Свечников, который теперь в большинстве отдал классную передачу на Валентина Зыкова. А сам Зыков заработал два очка и провел три силовых приема. У этой «Каролины» - светлое будущее.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Каролина – Вашингтон – 5:1 (3:1, 0:0, 2:0)

ЗЫКОВ (СВЕЧНИКОВ), Д.Стаал, Мартинук, Славин (ЗЫКОВ), Нечас – Бэкстрем (ОРЛОВ)

К: Свечников (0+1; 0, 0, 0, 12.07)

Зыков (1+1; 0, 0, 2, 14.19)

В: Шумаков (0+0; 0, 2, 1, 14.18)

Орлов (0+1; -1, 0, 4, 24.18)

в Самсонов (6-7, 85,7%, 19.19)

Сент-Луис – Коламбус – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Блэйс, Марун (ТАРАСЕНКО), Бортуццо

СЛ: Барбашев (0+0; +1, 0, 1, 15.48)

Тарасенко (0+1; 0, 0, 2, 17.04)

К: в Бобровский (14-16, 87,5%, 31.36)

Коростелев (0+0; 0, 0, 2, 11.22)

Филадельфия – Айлендерс – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Гостисбир, Конекни (ВОРОБЬЕВ) – Коварж, Джонстон, Пулок

Ф: Воробьев (0+1; +1, 0, 3)

Проворов (0+0; -1, 0, 1)

Нэшвилл – Тампа-Бэй – 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Йоси – Эрни (ВОЛКОВ), Эрни, Качук, Эндреофф, Машин

ТБ: Сергачев (0+0; +4, 0, 0, 20.17)

Волков (0+1; +2, 0, 0, 17.18)

Виннипег – Калгари – 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 1:0)

Уилер, Бафлин (2), Литтл – Поллок, Дюбе, Куини

В: Куликов (0+0; 0, 0, 1, 17.06)

Торонто – Баффало – 5:3 (3:2, 1:1, 1:0)

Хэйнси, Энгвалл, Таварес (2), Мюллер – Огливи, Смит, Томпсон

Т: Дер-Аргучинцев (0+0; +1, 0, 2, 11.48)

Оттава – Чикаго – 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Форментон, Дюшен – Джонсон, Кагун, Крюгер, Мартинсен, Хэйден

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.