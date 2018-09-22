Обозреватель "Советского спорта" Дмитрий Пономаренко вновь обращается к теме «завышенных финансовых запросов» Олега Знарка, возвращаясь к самым истокам этого мифа КХЛ.

Меня, честно, задела вчера нашумевшая история о нескольких миллионов евро, которые якобы требует Знарок за то, чтобы доработать сезон до конца в клубе КХЛ. Тут даже неважно, где именно. Суть заметки была в том, что тренер хочет настолько много, что и разговаривать с ним смысла нет. И пусть Олег Валерьевич эту информацию уже опроверг.

Но вот мой коллега Владислав Домрачев, описывая ситуацию с ним в нашем ежедневном утреннем хоккейном дайджесте, который в нынешнем сезоне будет ежедневно появляться на сайте «Советского спорта», рассказывая об основных событиях нашего хоккея, припомнил давнюю историю, об этаком заочном споре Знарка с фанатами бело-голубых. О том, где у него зарплата была выше – в СКА или «Динамо»?

Олег Валерьевич тогда бросил на пресс-конференции неосторожную фразу о том, что в «Динамо» он получал, как тренер, больше, чем в СКА. И многих болельщиков московского клуба это возмутило. А, как написал мой коллега, «журналисты в ответ улыбнулись». По контексту заметки – улыбнулись скептически.

Но, в отличие от Владислава, я-то был на той памятной пресс-конференции. И я не улыбался. Потому что Знарок сказал чистую правду, хотя сама фраза и выглядела невероятной. Потом я подробно изложил всю эту несложную финансовую схему в заметке «Знарок не продавался». И был уверен, что инцидент исчерпан.

Но, видимо, ошибся. Потому что, если даже не все мои продвинутые в хоккейной кухне коллеги разобрались, что к чему, я представляю, что творится в головах у читателей, которых без конца пичкают недостоверными небылицами.

Увы, мы живем во времена, когда любой громкий слух выгоднее опубликовать, а не проверить. Но говорить и писать о фактах все равно интереснее. И главное – честнее. Поэтому сейчас я считаю нужным еще раз провести подробную инвентаризацию этого мифа. Чтобы покончить с ним раз и навсегда.

1) Начну с того, что Знарок никогда не просил себе больших зарплат. Хотя, как тренер сборной России получал много. Но зарплатную планку так высоко задрали еще во времена Билялетдинова, который готовил сборную к ОИ-2014 в Сочи. И, подчеркну, был при этом принудительно освобожден от работы в клубе.

2) Когда Знарок сменил Билялетдинова на посту главного тренера сборной в 2014-м, ФХР урезала ему зарплату на 25 %. Естественно, Знарок спросил – почему так?! Но это была не жадность, а элементарное чувство справедливости. В ту пору и у Билялетдинова, и у Знарка было в КХЛ по два выигранных Кубка Гагарина. И резкое снижение заплаты было ударом не только по карману, но и по самолюбию тренера.

3) ФХР тогда развела руками – бюджет после неудачной в хоккее домашней Олимпиаде урезали. Но в ситуацию вмешался патрон «Динамо» и сборной Аркадий Ротенберг, который предложил Знарку номинально числиться тренером-консультантом бело-голубых и за это получать те самые 25 %, чтобы сравняться с зарплатой Билялетдинова. Главным тренером «Динамо» при этом был назначен Харийс Витолиньш, давний соратник Знарка по работе в клубах и сборных, и друг в обычной жизни.

4) Прошел сезон. В 2015-м Знарок заскучал без ежедневной работы. А «Динамо» с Витолиньшем откатилось от лидирующих позиций в середину турнирной таблице. Боссы московского клуба решили вернуть Знарка назад – на пост главного тренера. Никто не сомневался, что он согласится. В интервью об этом открыто заявил тот же Аркадий Ротенберг. Но Знарок неожиданно отказался. Почему? Не хотел оттеснять с поста своего друга Витолиньша, который хотел остаться главным тренером «Динамо» и во втором сезоне горел желанием доказать свою состоятельность.

5) Ответ «Динамо» за «непослушание» летом 2015-го был довольно жестким. Знарка лишили должности консультанта. И его зарплата соответственно опять уменьшилась на 25 %. Дороговато! Но Знарок посчитал, что его дружба с Витолиньшем того стоит. Как показали дальнейшие события – не ошибся.

6) Так прошел еще один сезон, в котором Знарок занимался только сборной и получал зарплату, равную 75 % зарплаты Билялетдинова. Затем, в 2016-м его пригласил на должность главного тренера СКА. Витолиньш к тому времени был уже уволен из «Динамо». А босс бело-голубых Андрей Сафронов отстранен от работы в сборной России.

Летом 2016-го Знарок с Витолиньшем принимают предложение питерского клуба, вновь объединившись в дуэт. И вот тогда зарплату Знарку опять поднимают на те самые 25 %. За работу в СКА и в сборной России он получает зарплату, которую Билялетдинов получал только за работу в национальной команде. По сути – он работает в клубе бесплатно. По факту – за надбавку в выше упомянутые 25 %.

7) Именно в том сезоне, когда Знарок приезжает со СКА в Москву и впервые играет против «Динамо», а часть болельщиков московского клуба приходит на игру с плакатами и упрекает его в продажности. И Знарок в ответ роняет на пресс-конференции ту самую знаменитую фразу.

8) Суть ее в том, что в СКА он работает за 25 процентов от зарплаты тренера сборной. И, конечно, эта сумма значительно меньше его зарплаты главного тренера «Динамо». Поэтому Знарок не соврал. Он сказал чистую правду.

Однако фанаты по неведенью и нежеланию разбираться в ситуации сравнивали его зарплату тренера сборной России и СКА с зарплатой в «Динамо». И тут понятно, что в первом случае сумма была намного больше.

9) Однако, повторюсь, задрали зарплату тренера сборной России еще при Билялетдинове (и опять же не по его инициативе). Знарок же работал за те же самые деньги и в сборной, и в клубе, который, кстати, привел к победе в Кубке Гагарина. А сборную – к победе на ОИ-2018.

10) С этой истории и начинается лживый миф о завышенных финансовых требованиях Знарка. Я предлагаю вам еще раз прочитать все вышеизложенное. Вникнуть в смысл. И развеять его в своих головах навсегда.