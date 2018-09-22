Вчера в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» тренер-победитель Олег Знарок, ждущий предложений от клубов, опроверг информацию о своих финансовых аппетитах. СМИ сватали его в московское «Динамо», называлась сумма в два миллиона евро за попадание в плей-офф плюс еще по миллиону за прохождение каждого кубкового раунда.

Когда уважаемый Олег Валерьевич затронул в интервью тему финансов, вспомнилась одна из его первых московских пресс-конференций после матча «Динамо» – СКА. Знарок к тому времени возглавлял питереских армейцев, а болельщики бело-голубых на трибунах отсалютовали своему бывшему тренеру бумажками с нарисованным знаком «$».

– Я из «Динамо» не уходил, меня из «Динамо» ушли, – вдруг разоткровенничался Знарок. – Да и моя зарплата в СКА стала меньше.

Журналисты в ответ только улыбнулись. Едва Знарок покинул зал, ко мне обратились представители «Динамо». Они предложили снабдить автора этих строк соответствующими цифрами. Я не хотел залезать в чужой кошелек и отказался. А кое-кто из моих коллег согласился.

Спасибо дотошному интервьюеру Дмитрию Пономаренко за последний вопрос о тренерском штабе. Знарок без обиняков заявил, что придет в новую (или старую?) команду со своими помощниками. Напомню, кто они – Харийс Витолиньш и Владимир Федосов (он отвечал за защитников). За еду они работать, понятное дело, не станут. Тем более что латвиец в новой российской истории насобирал государственных наград больше любого хоккейного тренера. Побеждавшие на чемпионатах мира Борис Михайлов, Вячеслав Быков, Зинэтула Билялетдинов, да и сам Знарок отдыхают...

Три шкуры с клуба Олег Валерьевич драть, возможно, и не будет, только одну. А вот сколько сдерет весь штаб, в полном составе? В нем ведь работал и тренер вратарей – Рашит Давыдов, оставшийся в СКА и сборной. Его кто-то должен заменить...

Агент Знарка Петр Приходько в еще одном эксклюзивном интервью нашему изданию сообщил, что его клиент готов рассмотреть достойные предложения.

Сегодня Знарок наверняка будет внимательно следить за сшибкой «низов», которые не хотят жить по-старому. Речь о динамовском дерби двух столиц – России и Белоруссии.

Минчане прибыли в Москву со щитом, одержав победы в Ярославле и Череповце. Костицын-старший в последнем матче оформил хет-трик. «Советский спорт» расскажет об этом увлекательном матче.

Ответ Знарка недоброжелателям оставил в тени матч лидеров конференций «Йокерита» и «Автомобилиста». Уральцы забросили в Хельсинки три безответные шайбы, две из которых (Да Коста и Голышев) – в пустые ворота.

Команда Андрея Мартемьянова продолжает триумфальное шествие по турнирной дистанции, одержав девять побед в девяти матчах.

Голышев с семью голами догнал лидеров снайперской гонки Старченко из «Барыса» и уфимца Бурдасова.

«Трактор» на последней секунде овертайма вырвал победу в Сочи. Соперники играли результативно и весело. Они пока на девятом месте в конференциях. Вряд ли теперь наставнику челябинцев Герману Титову грозит скорая отставка. Пусть в его пассиве 1:14 в гостевых матчах против «Йокерита» и «Спартака». Тот же «леопард» Сергей Зубов год назад оконфузился в Уфе 3:11, но потом прорвался в плей-офф и даже зацепил один кубковый матч с «Йокеритом».

Южане пока не впечатляют, но никто даже не намекает на увольнение их наставника. Хотя на лавке рядом с Зубовым стоит сам Айван Занатта, возглавлявший когда-то СКА. Чем не потенциальный сменщик?

ЦСКА вернулся с Дальнего Востока с тремя победами. Два сухаря подряд засушил Юханссон. Швед стойко перенес свою первую в КХЛ замену по ходу матча (с «Локомотивом»).

Открыли личный голевой счет Марченко, Светлаков и Телегин. Впереди у подопечных Игоря Никитина домашние матчи с ХК «Сочи» и «Спартаком». Пока на «ЦСКА Арене» ее новые хозяева не побеждали.