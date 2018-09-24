Артемий Панарин и Сергей Бобровский провели первый полноценный матч в предсезонке. Получилось так себе – «Коламбус» проиграл 1:5.

Панарин выступал в тройке с Пьером-Люком Дюбуа и Кэмом Аткинсоном. В целом играл хорошо, создавал много моментов для партнеров, но те не забивали.

Бобровский пропустил пять шайб: одну – когда «Коламбус» был в меньшинстве, остальное в равных составах. Но в общем, никаких выводов из этой истории делать не стоит.

Гораздо интереснее другое – где окажутся Панарин и Бобровский по ходу сезона. Оба отказываются подписывать новые контракты с «Коламбусом», хотя клуб крайне заинтересован в том, чтобы сохранить топ-вратаря (дважды обладателя «Везина Трофи»), а также ведущего форварда, набирающего по 80 очков за сезон.

Но Артемий и Сергей уже приняли решение, их не переубедить. Поэтому они будут играть за «Коламбус» и дальше, но клуб по ходу сезона постарается с выгодой их обменять. Или потеряет вообще, потому что следующим летом они станут неограниченно свободными агентами.

А в «Вашингтоне» официально появился еще один русский. Защитник Александр Алексеев подписал с «Кэпиталз» стандартный трехлетний контракт новичка. Клуб выбрал игрока под 31-м номером на драфте. В прошлом сезоне парень выступал за «Ред Дир» из лиги WHL, набрал 37 (7+30) очков в 45 матчах при полезности «-3». Алексеев талантливый, с серьезными габаритами (191 / 89), не просто так Александр Овечкин после драфта приветствовал его словами: «Нам очень нужен такой большой защитник, как ты, чтобы его все боялись».

И вот прикол. 20-летний форвард «Виннипега» Патрик Лайне, главный конкурент Овечкина за «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу лиги), купил себе спортивный автомобиль Maserati за 160 тысяч евро. Мощность нового транспортного средства – 430 лошадиных сил, машина разгоняется до 100 км/ч за 5,2 секунды.

Не вопрос, откуда у Лайне есть на это деньги. Он сейчас дорабатывает последний год по трехлетнему двустороннему контракту новичка ($0,925 млн за сезон), хорошо поднял на бонусах и скоро подпишет отличный контракт с «Виннипегом» на $8-9 млн в год. Но это неразумное вложение денег, что Лайне поймет только с жизненным опытом. Кстати, в его Финляндии – сумасшедшие штрафы за превышение скорости. Этим летом русский финн, новый капитан «Флориды» Александр Барков был оштрафован на 80 тысяч евро, когда в городе Тампере проехал со скоростью 105 км/ч в том месте, где разрешено только 60 км/ч.

А бывает, что вы забываете сбросить скорость на трассе в населенном пункте? Это банальное нарушение. Но размер штрафа у финнов определяет суд, который исходит из того, насколько богат нарушитель. Ну, чтобы запомнил этот случай на всю жизнь. Одно нарушение стоимостью в половину Maserati. И кому нужен такой гоночный автомобиль? Хотя видимо, кататься на нем Лайне будет по заснеженному Виннипегу. Но там полгода лежат сугробы высотой с трехэтажный дом.

Что же делать Патрику? Добиваться перехода в другой клуб, о чем и думают Панарин с Бобровским.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

«Коламбус» – «Сент-Луис» – 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Аткинсон – Батлер, Блэй (2), БАРБАШЕВ, Яшкин,

К: Панарин (0+0; -1, 0, 2, 17.48)

в Бобровский (27-22; 81,5%, 59.57)

СЛ: Барбашев (1+0; +1, 0, 3, 20.26)

«Питтсбург» – «Детройт» – 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Хаггерти, Блюгер – Расмуссен, Атанасиу, Дэйли

П: Малкин (0+0; -2, 2, 4, 18.42)

Д: Свечников (0+0; 0, 0, 1, 12.31)

«Виннипег» – «Эдмонтон» – 5:3 (1:2, 2:0, 2:1)

Шайфли (2), Маккензи (2), Уилер – Ямамото (2), Беар

В: Куликов (0+0; +1, 0, 1, 18.22)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.