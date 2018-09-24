V4x3 l 1537798423482

Спортивный врач Сергей Гилев — об экзотике китайского хоккея, почему игроков отправляют лечиться в Россию, жизни в муравейнике, допинговом скандале в биатлоне и как спортивных врачей заставляют нарушать законы.

Бывший врач ХК "Югра" Сергей Гилев пять лет назад едва не лишился жизни из-за попадания шайбы в голову и восстанавливался более года. После этого он сменил специализацию и готовил к Олимпиаде биатлонистов сборной Кореи, а с нового сезона вернулся в родной дом и снова работает с хоккеистами из китайской команды ВХЛ "КРС-Оэрджи". В интервью «Советскому спорту» он рассказал, почему игроки китайской команды ездят лечиться в Россию, как ездить без правил и избегать аварий, почему корейцы ждали медалей в биатлоне, в чём корни допинговой системы в России и почему поездка Андрея Прокунина на Украину — глупость.

«Китайцы готовы дать гражданство кому угодно, лишь бы умели играть в хоккей»

Фото из личного архива

- Сергей, как вы оказались в китайском хоккее?
- Еще в середине биатлонного сезона я решил, что вернусь в хоккей. Китайцы меня приглашали уже прошлой осенью. Мы обсудили финансовые и бытовые условия, но решили вернуться к разговору после Олимпийских игр, потому что я не мог подвести Виктора Майгурова и других людей, которые рекомендовали меня в биатлонную сборную Кореи. Летом мы вернулись к этой теме, и 14 августа китайцы мне предложили присоединиться к команде на сборе в Тюмени. Мы там полностью прошли медосмотр, приобрели необходимые медицинские препараты и биологические добавки. Команде сейчас тяжело физически без предсезонной подготовки, но тренерский состав и руководство это понимает. Пока стоит задача не выиграть, а наиграть китайцев.

- В команде много китайцев?
- Почти все. Есть пятеро русских ребят, а остальные китайцы со всего мира. Они ищут у кого в России, Америке и Канаде есть китайские корни и готовы им предоставить гражданство, лишь бы умели играть в хоккей. Через просмотр проходят десятки людей. Все делается ради того, чтобы сборная достойно сыграла на домашней Олимпиаде.

- Какие у вас первые впечатления от работы с ними?
- Команда "КРС-Оэрджи" абсолютно новая. 12 августа она собралась с нуля, причём это касается и игроков, и персонала. Это фан-клуб "Кунлунь Ред Стар" в ВХЛ. Первые четыре домашних игры команда проводит в Харбине, а затем переезжает в Пекин.

- Что собой представляет китайский хоккей? После работы в КХЛ он не шокирует вас экзотикой?
- Конечно, все очень сильно отличается. Даже при том, что я работал в Азии, Китай впечатлил своей масштабностью. Но при этом в восьмимилионном Харбине не видно огромных толп народа, все куда-то растворяются. В китайцах мне нравится отсутствие суеты и спешки и работоспособность. Народ рано утром уже с полпятого на работе. В хоккее они только стоят в самом начале пути, но готовы быстро учиться и всё копировать. Однако некоторые моменты им понять очень сложно. Я не берусь судить об управлении хоккейным клубом, но в том что касается медицины, приходится все объяснять и за все отчитываться. Как у нас простой служебной запиской "прошу выдать..." здесь не отделаешься. У них очень строгий учёт. Мне приходится помимо врачебной деятельности вести и бухгалтерскую. Компания-спонсор каждые два месяца требует подробный отчёт о расходе средств.

- Что больше всего вас удивило в Китае?
- Меня удивляет, как они ездят по дорогам. Могут ехать поперек, могут навстречу, постоянно сигналят и подрезают. Движение столь же хаотичное, как в муравейнике, но при этом я не видел ни одной аварии и столкновения. Очень удивляет, что можно игнорировать правила и при этом как-то обходиться без конфликтов и аварий. Когда мы прилетели в гостиницу, меня удивило, что все вещи они сами носят в номер, а самому не надо заниматься поднятием тяжестей.

- С китайской медициной вы уже успели столкнуться?
- Пока не сталкивался. Медикаменты мы покупаем в России, потому что в Китае с западной медициной всё сложно. У них европейские медикаменты очень дорогие, а местные "корешочки" мы в работе не используем. Все медикаменты спортсмены могут принимать только с моего ведома. У меня есть определенные преференции, так как я был рекомендован ФХР.

«В китайских аптеках нет привычных лекарств, только травки и корешки»

- Насколько интересен хоккей китайцам? Люди хотя бы представляют, что это такое?
- Не могу сказать, что есть большой интерес. Наша арена расположена на территории харбинского института физкультуры и спорта. Студенты ходят на матчи. Арена собирает 1000-1500 человек за игру. Культуры боления как в России тут нет, её нужно прививать. У них огромное желание заниматься популяризацией хоккея.

- Несколько лет назад вы получили тяжёлую травму после попадания шайбы в голову и потом долгое время восстанавливались. Сейчас остался страх перед шайбой? Где находитесь во время матчей?
- Дворец здесь хороший и у лавки есть закуток для персонала, где я стою как в капсуле, защищенный со всех сторон. Было приятно вернуться в хоккей, но от бросков шайбы о борт я резко приседал. Поэтому первые дни я близко ко льду не подходил, а сейчас уже привык. На лавке я не стою, но нахожусь рядом на случай экстренной ситуации. Когда мы были в Тюмени, массажист, подобравший ту самую злосчастную шайбу и погрузивший меня на носилки, отводил меня ото льда подальше: "Не искушай судьбу, док, отойди!"

- Получается начать жизнь в хоккее заново?
- Да. Но нужно признать, что врачебный ритм в хоккее намного интенсивнее, чем в биатлоне. Здесь намного больше людей и травм. Но при этом доктор занимается только медицинской работой, а не должен водить машину, как например, в биатлоне. Я почувствовал себя в Китае очень комфортно, словно вернулся домой. При этом новый опыт, приобретенный в биатлоне мне очень помог в профессиональном и личностном развитии.

- С китайскими коллегами контактируете?
- Я работаю с китайским массажистом Сю Маньцяном, которого по-русски зову Миша, и с доктором из основной команды "Куньлунь". Мы договорились, что если российский игрок получает травму, то его отправляют лечиться в Россию. Привычных нам медикаментов в аптеках нет, в основном травки и корешки, поэтому нам лучше в Китае не болеть.


Доктор Лю и Егор Титов. Фото "Советский спорт"

- В футбольном "Спартаке" работал китайский доктор Лю Хуншен, а китайские клубы зовут российских и европейских специалистов. Такой обмен кому на пользу идет?
- Во-первых, мы играем в российской лиге с жестким регламентом. После смерти Алексея Черепанова, ведение документации, медосмотры и прочие моменты четко регламентируются. Китайцам проще работать с местными врачами. Когда я работал в биатлоне, заметил, что в сборной Китая тоже работают европейские врачи, так как почти все соревнования проходят в Европе.

- По менталитету китайцы от корейцев сильно отличаются?
- Заметно. Китайцы работоспособнее. Они больше заряжены на результат. Это бросилось в глаза даже в первую неделю работы. В корейском биатлоне такой заряженности не было.

«Корейцы ждали в биатлоне медалей»

Андоей Прокунин. Фото СБР

- Что теперь с ним будет? С уходом Андрея Прокунина, вас и других российских специалистов, он вернется к привычному существованию, так и не получив толчок от Олимпиады?
- Я знаю, что у них серьезно сократили финансирование. Руководство предложило мне и массажисту продолжить работу, но на совершенно неприемлемых условиях, гораздо хуже, чем до Олимпиады. Думаю, сокращение касалось и тренеров. Не знаю, на каких условиях остались Фролина и Лапшин, но меня такие условия не устраивали совершенно. Такие деньги, которые они предлагали, я мог спокойно заработать и в родной Тюмени.

- С бывшими подопечными биатлонистами связь поддерживаете?

V4x3 m 1526837495554
Тимофей Лапшин: Корейцам Кубок мира не интересен


- Мы переписываемся со всеми. С Аввакумовой и ее тренером, с Лапшиным. С Фролиной меньше, но когда ей что-то очень нужно, она напишет. Также несколько ребят корейцев пишут мне в "Фейсбук".

- Корейцы остались довольны работой россиян в последние два года?
- Не очень. Перед Прокуниным стояла задача завоевать медаль, хотя бы с помощью русских или хотя бы попасть в десятку. После Олимпиады я понял, что корейцы работой Андрея остались не очень довольны. Передо мной они выполнили все обязательства, поэтому у меня нет к ним претензий. У Прокунина с ними были свои специфические отношения.

- Но медаль, особенно с учётом травмы Лапшина в межсезонье - это совсем запредельная задача.
- Тимофей показал достойный результат. Мы его быстро восстановили после травмы коленного сустава, но на большее было сложно рассчитывать. В отдельных эпизодах он и Аня были выше россиян. Я рад за Аввакумову, которая стала 16-й в индивидуальной гонке. Мы знаем об их сложных отношениях с Андреем.

- Почему после ухода из Кореи они вынесли их на публику, они обменялись любезностями? И на чьей стороне правда?
- Скажу кратко: верьте Кате.

«В России отсутствует пропаганда чистого спорта»

- Сейчас следите за происходящим в биатлоне. Новые подробности допингового скандала стали для вас сюрпризом?
- Допинговая проблема действительно была настолько глубока, что ее последствия будут беспокоить ещё долго. Ноги растут из юношеского спорта. Наши дети смотрят на большой спорт, всё копируют и растут с сознанием, что все колются. У нас отсутствует пропаганда чистого спорта, есть бесконтрольно продающиеся запрещенные медикаменты и БАДы. Во-вторых, зарплата тренеров зависит от сиюминутного результата. Для него главное выиграть любой ценой, а не научить. Пока эта система не изменится, проблема никуда не уйдёт. Поэтому мы все выкашиваем на юниорском уровне, а потом спортсмены приходят в большой спорт выгоревшими эмоционально.

" Наши дети смотрят на большой спорт, всё копируют и растут с сознанием, что все колются. У нас отсутствует пропаганда чистого спорта, есть бесконтрольно продающиеся запрещенные медикаменты и БАДы."

 

Наконец, на спортивных врачей постоянно давит руководство в лице тренеров и начальников команд. Они принуждают их использовать запрещенные методы для достижения результата. Врачи с мозгами найдут, как от этого отказаться. Например, используют плацебо или отказываются категорически, но кто-то побоится потерять работу. Если на меня пытаются давить, я предлагаю разделить ответственность тренеру или руководителю и подписаться под каждым действием. Например, игрок получил травму и не готов выступать, а тренер настаивает, чтобы вернуть его в состав. В таком случае я оповещаю главного тренера о возможных последствиях и заставляю его поставить подпись. После этого он обычно резко меняет своё мнение и отказывается от неоправданного риска. Пока врача не выведут из подчинения тренеру, такое будет продолжаться. Но спорт высших достижений - это еще полбеды. Мне доводилось консультировать фитнес-индустрию, так там вообще мрак. Почти все фитнес-клубы - это химическая фабрика для спортсменов-любителей. Что же касается скандала в биатлоне, то процитирую фильм "Место встречи изменить нельзя": "Нужно было со своими женщинами вовремя разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало". Так что наказания без вины не бывает.

V4x3 m 1536565248771
Начать все с нуля. Российский биатлон ждет долгий путь очищения

- В то же время с 2014 года у нас в биатлоне не было ни одного случая допинговых нарушений. Может ситуация изменилась, пусть хоть через страх наказания?
- Менталитет так быстро изменить нельзя. Я помню, как в прошлом сезоне в Италии проходили обыски в сборной Казахстана. Нашли ампулу преднизолона у доктора, его дисквалифицировали и уволили отовсюду. Это глюкокортикостероид, который может использоваться при лечении травм. Врач вправе провозить с собой любые таблетки и лекарства, но они должны быть правильно оформлены. Если препарат находится в запрещенном списке ВАДА, он должен быть закрыт в отдельном боксе под ключом и опечатан. Он не должен храниться вместе с препаратами общего назначения. У спортсменов кроме аспирина и парацетамола ничего в аптечке быть не должно. У нас все всё знают, но надеются на русский авось. Может, пронесет и не проверят. Спортсмены безалаберно относятся к системе ADAMS и получают дисквалификации за "флажки", врачи не могут корректно заполнить необходимую документацию, а всё это укладывается в общую систему отсутствия антидопинговой культуры в российском спорте. Ещё страшное дело, когда тренер вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями начинает учить доктора, какие таблетки давать и ссылается на свой спортивный опыт. Я в таких случаях говорю: "Раньше на лошадях ездили, а сейчас на самолётах летают". Мир изменился, и то что было раньше разрешено, сейчас зачастую запрещено.

- Вас не удивило, что Андрей Прокунин согласился работать со сборной Украины? Многие считают это авантюрой.
- Это уже не авантюризм, а глупость. Тяжело ему будет справиться с украинками, зная их манеру поведения в середине сезона и отношения к тренерам в случае провалов. Я же все видел это собственными глазами на Олимпиаде. Прокунина как россиянина там не пощадят при первом удобном случае.

- Вы имеете ввиду скандал перед эстафетой, стоивший работы тренеру Велепецу?
- Да, была очень неприятная ситуация, которую поджигала Елена Пидгрушная.

Мне грустно за судьбу российского биатлона. Не знаю, что собой представляет новое руководство, но они стоят перед непростым вызовом, пожелаю им удачи.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.