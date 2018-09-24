Дмитрий Орлов, защитник «Вашингтона» и обладатель Кубка Стэнли, дал интервью обозревателю «Советского спорта».

В рамках шоу «Игра в тело», которое веду со звездой телевидения Дарьей Мироновой, я встретился с Дмитрием Орловым – одним из тех трех русских, которые летом катали Кубок Стэнли по городам и весям нашей необъятной Родины.

- Почему Елена Темникова? – звучит вопрос от Дарьи. Я вздрагиваю. Орлов улыбается:

- Мы интересовались многими артистами, но одни были заняты, другие уехали на гастроли. А вот с Темниковой все получилось. Было очень крутое шоу. Все друзья и родные остались довольны. Это ведь оказался сюрприз, что приедет Лена…

- …на вечеринку в честь Кубка Стэнли в Новокузнецке?

- Да. День получился тяжелым, полно стресса. Многие люди пришли на центральную площадь, чтобы сфотографироваться. Не у всех это получилось, ждать пришлось долго. Но тысяч пять болельщиков мы порадовали.

- Во время чемпионата мира по футболу я смеялся, что иностранцы ехали в Новгород вместо Нижнего Новгорода – и думали, что посмотрят там какой-нибудь матч. А почему у тебя Кубок Стэнли улетел в Новосибирск вместо Новокузнецка?

- Там ведь как было... Кубок полетел из Челябинска в Москву, но его не загрузили. Весь багаж пришел в Новокузнецк, кроме чаши. И мы пытались ее найти. Где она? Может, улетела в другую страну? Мы два часа провели в поисках. А в Москве было четыре утра, многие спали, или была пересменка в аэропорту.

Это были тяжелые часы. Но мы нашли Кубок Стэнли, отправили его в Новосибирск. Там наши хорошие друзья помогли найти вертолет. Он уже отправился за трофеем, который привезли в Новокузнецк. Мы начали фотосессию на площади в шесть вечера…

- Я теперь понял, почему хранитель чаши Фил Притчард такой седой. Каждый год с Кубком Стэнли происходит что-то такое!

- Да, он и сейчас немного сломан. Погнулась верхняя чашка. Кто-то из игроков «Вашингтона», видимо, с ним упал, - смеется Орлов.

- Овечкин ел оттуда черную икру, Евгений Кузнецов – пельмени, а ты – ничего. Почему?

- Когда меня после Кузи замучили вопросами, что я буду оттуда есть, то пропало желание. Сколько можно об этом говорить? Просто сделали все по стандарту – налили шампанское и остались довольны.

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