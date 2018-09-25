В рамках шоу «Игра в тело», которое веду со звездой телевидения Дарьей Мироновой, я встретился с Дмитрием Орловым – одним из тех трех русских, которые летом катали Кубок Стэнли по городам и весям нашей необъятной Родины.

– Поразило, что Александр Овечкин этот Кубок Стэнли реально не хотел отдавать. Гулял с ним сам недели две. Как ты отобрал трофей?

– Есть специальные люди! Но вообще все побыли с Кубком Стэнли, все остались довольны. И хорошо, что его дают на один день в пользование. Это дорогого стоит.

Ну а Саша дольше всех в команде. Все-таки он – звезда лиги. Медийная личность, о нем много говорят. Лился негатив, что Овечкина нужно обменять. А он провел замечательный сезон, да еще команда стала чемпионом. Есть Кубок Стэнли, сильная личная статистика, и теперь все недоброжелатели могут закрыть рты. Овечкин – великий на самом деле. Так и есть. Он прошел сквозь эту критику и грязь. Как скроешься от интернета? Его все читают. Но Саша доказал и выдержал.

– Где ты живешь в Вашингтоне? Я помню, однажды приехал домой к Овечкину – и удивился, что у него впритык, прям за забором – кладбище. Чей-то семейный склеп.

– Мы до сих пор живем в квартире. Уже три года снимаем одни и те же апартаменты. Уже год ищем дом. И пока не можем найти. Был один хороший вариант, но цена оказалась завышенной.

Так что поиски ведем. Охота найти свое место, чтобы приезжали родные, друзья. Можно их куда-то расселить. И когда ты устал, то в доме можно спрятаться, отдохнуть. А вот в квартире этого не сделаешь. Есть и другие нюансы – сколько займет дорога до тренировочного катка, до игровой арены. Или дома стоят близко друг к другу. Хочется ведь приватность. Но я верю, что свой дом мы все-таки найдем.

– Тебя часто узнают на улицах?

– После финала плей-офф в Вашингтоне начали больше узнавать. Весь город смотрел, переживал. Каждого игрока в команде теперь отлично знают.

А на выездах стоят болельщики, которые собирают автографы. Всегда ждут возле нашего отеля. Готовы провести там по два дня, пока «Вашингтон» в городе.

– Так это бизнес. Каждый автограф Овечкина – 50 долларов.

– Но кто нас сдает, что мы живем именно в этой гостинице?! Мы приезжаем на автобусе, а нас уже караулят.

– Как ты познакомился со своей женой Варварой?

– Учились вместе в институте в одной группе. Я больше играл в хоккей, чем учился. К сожалению! Возможно, в будущем я это пойму…

А тогда пришел за студенческим. Мне сказали, что он не готов. И предложили на пару сходить. Я решил посетить эту пару. Как помню, история…

Мы заметили друг друга. Она была староста, и требовалось собрать со всех данные. Она написала мне в ВКонтакте, мы начали общаться… Мы уже много лет вместе, все хорошо. Дай бог, чтобы дети пошли.

– Как построить успешные отношения? Терпеть друг друга много лет.

– У каждого – свой опыт. Я уехал в Америку в первом сезоне, а она работала в шоу по фигурному катанию у Бестемьяновой. Мы год не виделись, потом расставались… По моей инициативе. И по ней же мы снова стали вместе. Беру на себя эту ошибку.

Но это тоже был опыт – пожить врознь. Чему-то мы научились, я увидел будущую жену в новом свете. И она, может, во мне что-то разглядела.

У нас своя история. Я ни о чем не жалею. Может, она на меня обижена, вспоминает до сих пор. Но важно, что мы сейчас вместе, и у нас все хорошо.

! Окончание интервью Дмитрия Орлова читайте скоро на сайте