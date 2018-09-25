В рамках шоу «Игра в тело», которое веду со звездой телевидения Дарьей Мироновой, я встретился с Дмитрием Орловым – одним из тех трех русских, которые летом катали Кубок Стэнли по городам и весям нашей необъятной Родины.

– Однажды ко мне обратились рекламщики, и я передал их просьбу одному звездному хоккеисту – прорекламировать духи за 150 тысяч рублей в инстаграме. Он отказался. Для игроков твоего калибра это что, не деньги?

– У меня в инстаграме – 100 тысяч подписчиков. Но ведь мне не предложили. Так, я бы подумал.

– Артемий Панарин сказал, его самая дорогая покупка летом – часы за 600 тысяч рублей. А у тебя?

– Купил «Мерседес» в Москве, чтобы передвигаться. Непросто, когда одна машина на семью. Я уезжаю на тренировки с 10 утра до четырех вечера, а жене нужно съездить по делам. Тогда берем такси. А вот в Америке – две машины. Там мы более мобильные.

– В чем не можешь себе отказать?

– Я очень люблю сладкое. Стараюсь убирать из рациона, но иногда даю себе слабину. Надо вообще дома не держать! Если лежит что-то сладкое, я уничтожу обязательно. И неважно, в каких это количествах. Могу все съесть сразу. Особенно по ходу сезона, когда наваливается усталость, беру мороженое, конфетку, печенюжку…

– Диалог в раздевалке «Вашингтона»: «Кто съел все наши конфеты?» – «Да тут Орлов проходил!» А кто – главный зверюга в тренажерном зале в твоей команде? Кто лучше всех лупит по груше?

– А у нас ее нет в раздевалке. Нет такого, что ходят тафгаи и бьют по мешкам. Но помню, приехал в лагерь новичков, меня только задрафтовали. Мы ведь как, русские – не тренируемся. Приезжаем в лагерь и уже там начинаем работать, – шутит Орлов. – У нас проходили тесты на льду и в зале. Мне было 18 лет. Все вокруг ходят накачанные, здоровые. Давай тягать железо, закручивать грифы в узлы. Я думаю: «Куда попал?»

На льду бегут, бросают, упражнения делают как звери. Что-то здесь не то… Переживаю, волнуюсь. Но началась игра, и я увидел, что люди или деревянные, или головы нет. И то, что они тягают – все полная фигня. Главное – когда у тебя есть катание, игровое мышление, техника. И ты будешь спокойно играть много лет.

– Поделись секретом силового приема. Как расколоть соперника?

– Когда я делаю хит в середине площадки, то должен прочитать, куда именно должен пойти соперник. И это 50 на 50 – он может просчитать тебя, уйти, а ты уедешь в другую сторону. Тут есть риск, который я беру на себя. Но «мельницы» у меня получались с детства. Не знаю, откуда это бралось, где я это подсмотрел. Но один раз попробовал, и получилось. Сразу понял, как игрока заманить.

– А тебе нравится?

– Иногда – да. Красивый силовой прием дает адреналин. При этом я не хочу нанести травму чужому игроку. К сожалению, это случается. Года три назад, помню, кому-то сделал сотрясение мозга. Но там не было прямого удара в голову. После матча я был разочарован, что так все вышло.

Я сам проходил через травмы, год не играл. Знаю, как это тяжело. Переломы были, а еще – сотрясения мозга. Это странная травма, с которой ты ничего не можешь поделать. Просто ждешь, когда станешь себя нормально чувствовать. С другой стороны, хоккей – силовой вид спорта, и люди больше фанатеют от хитов, чем от забитых голов.

ВОПРОС РЕБРОМ

«ВЕРЮ, ЧТО В НОВОКУЗНЕЦК ВЕРНЕТСЯ БОЛЬШОЙ ХОККЕЙ»

В конце интервью Дмитрий Орлов ответил на вопрос, что происходит с хоккеем в его родном Новокузнецке.

– Я вышел из маленького города и завоевал Кубок Стэнли, обращая внимание в том числе и на проблемы Новокузнецка. Очень надеюсь, что туда вернется большой хоккей.

– А пока все очень плохо?

– К сожалению, да. Вроде есть план вернуть команду в КХЛ. Но на какой срок он расписан – на 10, на 20 лет? Непонятно.

И знаю, что талантливые ребята, которые занимаются в детской школе, просто уезжают в другие города. Потому что перспектива небольшая. Есть команда ВХЛ, но ажиотаж меньше, уровень падает. В нашем городе это был единственный спорт, на который можно ходить. Приезжали другие команды со звездами в составе. Чему-то у них поучиться, посмотреть, перенять. Теперь этого нет.

– Ваш наставник Владимир Ефимов говорит, что детские тренеры получают 10-20 тысяч рублей в месяц в Новокузнецке. Как жить на эти деньги?

– Там другие зарплаты и затраты. Но это немного, и жить на такое тяжело. Я не углублялся в ситуацию, однако знаю, что вроде основная команда отсоединилась от детской школы. Может, сейчас что-то поменялось?

Но как может детская команда жить без финансирования от основного состава? Большая команда всегда помогала школе. А теперь как поехать на финал чемпионата России, ради чего ты играешь сезон? Чтобы юниоров заметили, начали вызывать в сборную, появились бы какие-то агенты. Но нет денег, чтобы туда приехать. Это ненормально.