В этом матче «Барыс» отпраздновал волевую победу в овертайме. И к казахстанской команде нет вопросов – она сражалась азартно и до конца. Но вот к арбитрам этой встрече у меня есть вопрос.

Была ли победа «Барыса» чистой?

После матча в этом возникли большие сомнения! Ведь тренерский штаб «Динамо» дважды обращался к судьям с просьбой посмотреть видео – после второго и третьего голов в ворота москвичей. Однако рефери заброшенных шайб не отменяли.

Задавать тренерам на пресс-конференции вопросы о судействе – это просто выставлять их на большие штрафы. С этой стороны КХЛ критикам судей рты давно прикрыла. Но вот в пресс-центре «Мегаспорта» после матча было немало споров по целому ряду эпизодов.

Разберем их по порядку.

1. Перед тем как Даллмэн забросил вторую шайбу в ворота Бочарова гости явно сделали пас рукой. Игрок «Барыса» кидал шайбу себе под ноги. Однако угодил при этом в конек своего партнера, который затем и первым коснулся шайбы клюшкой, продолжив атаку на ворота москвичей.

2. Перед решающим голом в овертайме, когда «Барыс» играл в большинстве (4 на 3), у казахстанцев на площадке оказалось пять игроков! И это отчетливо видно на видео, выложенном на сайте КХЛ. Три игрока «Барыса» начинают атаку. Четвертый едет на смену в трех-четырех метрах от бортика. А пятый уже стоит обеими ногами на льду и мчится помогать партнерам.

3. Удаление Никулина в овертайме, которое привело к победному голу гостей, также вызывает большие сомнения. Конечно, в том эпизоде и вратарь «Динамо» Бочаров сыграл чересчур рискованно. Иван накрыл шайбу на пятачке. А затем решил быстро ввести ее в игру, не взирая на то, что прямо над ним нависло два игрока казахстанцев, и поднял ловушку. А, поняв, что сыграть клюшкой ему не дадут, тут же вновь накрыл шайбу. Однако его манипуляции успели спровоцировать соперников. Те взмахнули клюшками. Но врезали Бочарову уже по рукам. И вот после этого, Никулин, видя, что вратаря «Динамо» безнаказанно лупят по амуниции, набросился на Дица, атаковавшего Бочарова, и сбил его с ног. Да, это чистые две минуты. Но почему тогда Дица не наказали за удары по ловушке Бочарова? Ведь это тоже нарушение правил. И оно зафиксировано на видео.

P.S. В целом, динамовцы должны упрекать за это досадное поражение в первую очередь самих себя. Но и судейской комиссии КХЛ стоит рассмотреть эти спорные эпизоды. Услышать по ним окончательный вердикт Лиги будет интересно.