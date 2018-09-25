Русские пробиваются в составы клубов НХЛ, Илья Ковальчук выступает за «Лос-Анджелес», а «Филадельфия» представляет публике новый талисман.

Какая же крутая команда собралась в «Далласе» - приятно видеть! Александр Радулов, Валерий Ничушкин, вратарь Антон Худобин, в состав пробивается Денис Гурьянов.

Все четверо этой ночью вышли на лед в матче против «Миннесоты». Радулов – игрок первого звена, выступает с Джейми Бенном, который сделал дубль. Четыре броска по воротам, полезность «+2» - в общем, Александр в полном порядке. Он хорошо потренировался летом в Москве – я думаю, он проведет сильный сезон и наберет очков 70-80.

Ничушкин вернулся из ЦСКА, теперь он выступает во второй тройке с Маттиасом Янмарком и Джейсоном Спеццей. Гурьянов имеет шанс закрепиться в основе, а Худобин будет вторым вратарем. Однако гигант Бен Бишоп так часто получает травмы, что Антон может дорасти и до первого номера. Его потому и пригласили из «Бостона», увеличив зарплату в два раза, что в «Старз» нужен надежный сменщик с большим потенциалом.

Илья Ковальчук, который готовился к сезону в одной московской группе с Радуловым, не набрал очки. Но я уверен, у него в «Лос-Анджелесе» все будет хорошо – место в первом звене и в первой спецбригаде.

Илья пользуется большой популярностью в Калифорнии. Он дал несколько интервью. В одном похвалил КХЛ, сказав, что это отличная лига с большим потенциалом. А в другом высказался об Александре Овечкине, который купался в фонтане после победы в Кубке Стэнли: «Саша никогда не меняется, это большой ребенок».

Как мне по этому поводу Овечкин однажды пошутил в интервью: «Я – вечно молодой, вечно пьяный». Пьяный от счастья, я это подчеркну.

И надо сказать, что в НХЛ в этот день больше обсуждали даже не сами матчи, а новый талисман «Филадельфии». Это такая рыжая безумная пучеглазая оторва с пивным животом и мохнатой шерстью. Даже не пытайтесь себе это представить. Такие персонажи появлялись в «Маппет шоу» - помните, там был такой барабанщик по имени Животное?

Официальный твиттер «Питтсбурга» ретвитнул фото Жесткого (так назвали талисман «Филадельфии» - Gritty) и написал: «Ха-ха, ну ок!»

Жесткий ему в твиттере ответил: «Спи этой ночью внимательно, птичка!»

На месте «пингвинов» я бы не расслаблялся, а дерби штата Пенсильвания теперь заиграет новыми красками.

СТАТИСТИКА ДНЯ

Контрольные матчи

Даллас – Миннесота – 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Хинтц, Линделл (ГУРЬЯНОВ), Бенн, Бенн (РАДУЛОВ), Комо – Рид, Эрикссон Эк, Ро

Д: Гурьянов (0+1; 0, 0, 2, 13.11)

Ничушкин (0+0; 0, 0, 0, 13.27)

Радулов (0+1; +2, 2, 4, 18.54)

в Худобин (27-30; 90%, 59.58)

Рейнджерс – Нью-Джерси – 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Фогарти, Геттинджер, Крайдер, Леттиери – Палмиери, Хишир, Холл

Р: Бучневич (0+0; -3, 0, 2, 18.57)

НД: Яковлев (0+0; +1, 0, 0, 19.48)

Филадельфия – Бостон – 3:4 (0:2, 0:1, 3:1)

Уиз, Жиру, Конекни – Чехларик, Карло, Вагнер, Стемпняк

Ф: Воробьев (0+0; -2, 0, 0, 16.39)

Проворов (0+0; 0, 0, 6, 19.56)

Торонто – Монреаль – 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

Капанен – Лехконен (2), Улле (2), Юдон (ВАЛИЕВ)

М: Валиев (0+1; 0, 0, 2, 18.46)

Щербак (0+0; 0, 0, 2, 15.27)

Лос-Анджелес – Ванкувер – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Тоффоли (2), Копитар, Фанеф – Ганье

ЛА: Ковальчук (0+0; -1, 0, 1)

В: Голдобин (0+0; -1, 0, 2)

Вегас – Колорадо – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Пачиоретти, Бишофф, Хант – Комфер, Содерберг, Дрис, Космачук, КАМЕНЕВ

К: Бойков (0+0; -2, 0, 0, 20.39)

Каменев (1+0; +1, 2, 3, 14.36)

Калгари – Виннипег – 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1)

Вялимяки, Ломберг, Джиордано, Климчук – Нику (2), Элерс (2), Суэсс

Д: Куликов (0+0; -1, 2, 0, 16.41)

Анахайм – Аризона – 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Роуни, Стил, Фаулер, Комтуа – Паник, Перлини

Ар: Любушкин (0+0; -1, 0, 1, 20.59)

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.